Razkritje: pri Instagramu vedo, da škodujejo mladim, a jim je vseeno

Podjetje Facebook, lastnik družbenega omrežja Instagram, je lani naročilo raziskavo, kako to družbeno omrežje vpliva na duševno zdravje uporabnikov.

Skrb vzbujajoči izsledki

Rezultati so bili porazni, pri tretjini mladih uporabnic je uporaba Instagrama okrepila negativno telesno samopodobo, povzročala tesnobo, depresijo in v skrajnih primerih celo samomorilne misli. Tako poroča Wall Street Journal (WSJ), ki je pridobil izsledke omenjene raziskave, medtem ko so pri Facebooku in Instagramu te skušali skriti pred javnostjo.

Foto: Pixabay

Podobe, ki vzbujajo občutek manjvrednosti

Instagram je priročno orodje za "družbene primerjave," ob tem piše WSJ, uporabniki in uporabnice se primerjajo z objavljenimi podobami in glede na to vrednotijo svojo "privlačnost" in "uspeh".

Mlada dekleta so na tem družbenem omrežju zasipana s podobami idealiziranih, pogosto povsem retuširanih teles, ki zanje postanejo ideal, ki ga je treba doseči. To sproža najrazličnejše duševne stiske, motnje prehranjevanja in celo samomorilne misli, navaja raziskava.

Foto: Pixabay

"Pri eni od treh najstnic smo težave s telesno samopodobo še poslabšali," so po poročanju WSJ na Facebooku izvedeli ob interni predstavitvi rezultatov raziskave, "več kot 40 odstotkov najstnikov, ki se sami sebi zdijo neprivlačni, so se po tem, ko so začeli uporabljati Instagram, počutili še slabše."

Vodilnim pri Facebooku so izvajalci raziskave povedali tudi, da vsa družbena omrežja na mlade ne vplivajo enako in da Instagram uporabnike najbolj spodbuja k primerjanju s tistim, kar vidijo, v prvi vrsti z izklesanimi telesi in razkošnim življenjskim slogom. Mladi uporabniki so raziskovalcem povedali tudi, da čutijo "zasvojenost" od Instagrama in da ga sicer želijo uporabljati manj pogosto, a da si preprosto ne morejo pomagati.

Foto: Pixabay

Facebook in Instagram izsledkov nista nameravala razkriti

Vse kaže, da izsledkov raziskave Facebook oziroma Instagram nista nameravala razkriti javnosti. Po tem, ko jih je razkril Wall Street Journal, pa se je v daljšem zapisu, objavljenem na spletu, vendarle oglasila predstavnica Instagrama Karina Newton. Zapisala je, da se v časopisu pri svojem poročanju "osredotočajo le na določen del izsledkov, ki jih predstavlja v negativni luči". Dodala je, da "stojijo za raziskavo" in da skušajo biti karseda pozorni na vsebine, ki bi pri uporabnikih lahko krepile negativno samopodobo.

