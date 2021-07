"Sicer so mi všeč vse tvoje objave, videti si atletsko in fit, a na tej fotografiji si presuha, mlada dekleta ti sledijo," se je glasil eden od negativnih komentarjev pod zadnjo objavo Nadiye Bychkove na Instagramu. Zvrstili so se še komentarji, kot so "presuha", "previtka" in "prosim, ne izgubi več teže," a se je našlo tudi veliko takšnih, ki so pohvalili njeno postavo in zapisali, da ima naravnost osupljivo telo.

V bran ji je stopila ena od sledilk in poudarila, da ima Nadiya verjetno pač takšno postavo in se niti ne trudi, da bi izgubljala kilograme, druga pa je dodala, da si nekomu, ki bi imel preveč kilogramov, ne bi upali s takšno lahkoto deliti očitke o postavi. "Zelo žaljivo in lahko prizadene vse tiste, ki so naravno vitki."

Glede na to, da se 31-letna plesalka slovensko-ukrajinskega rodu že vse življenje ukvarja s plesom, je takšna postava zanjo povsem naravna. Poleg tega pa v zadnjih letih prevladujejo obline, zaobljene zadnjice in prsi, tudi zahvaljujoč sestram Kardashian in modelom plus-size, zaradi česar so manekenke s postavami, kakršno ima Nadiya, odrinjene na stran.

Da so se smernice obrnile, dokazuje tudi nedavna poteza znamke Victoria's Secret, ki se je odločila za ukinitev Victorijinih angelčkov s popolnimi telesi.

