Slovensko-ukrajinska plesalka postavila Guinnessov rekord!

Slovensko-ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova je včeraj zvečer v oddaji It Takes Two na britanski televiziji BBC Two postavila Guinnesov rekord v številu obratov pri dunajskem valčku. V 30 sekundah jih je izvedla kar 25.

31-letna Nadiya Bychkova, ki zadnja leta svoje plesne načrte uresničuje v Londonu, je izziv opravila pred plesnim sodnikom Craigom Revel Horwoodom in predstavnico Guinnessove knjige rekordov Sofio Greenacre, ki sta ocenjevala pravilno izvedbo.

Vsak obrat je namreč moral vsebovati šest korakov, če je bila izvedba pomanjkljiva, obrata niso upoštevali. Bychkova jih je v 30 sekundah opravila kar 25, in za en obrat prehitela najbližjega zasledovalca Neila Jonesa.

Zmaga na atraktivnem izzivu, v katerem je sodelovalo 15 profesionalnih plesalcev, je obliž na rano slovensko-ukrajinske plesalke, ki letos ni dobila priložnosti nastopa v priljubljeni britanski različici plesnega šova zvezde plešejo (Strictly come dancing), kjer profesionalni plesalci plešejo z znanimi osebnostmi. Ker so zaradi koronavirusa začetek predvajanja oddaje letos prestavili, šov pa so želeli zaključiti pred božičem, so zmanjšali število nastopajočih parov.

Strictly Come Dancing professional Nadiya Bychkova has won the show’s annual pro challenge https://t.co/c9APTvBBEg — Evening Standard (@standardnews) December 12, 2020

Nekdanja dvakratna svetovna prvakinja v kombinaciji desetih plesov (oba naslova si je priplesala v paru z Miho Vodičarjem), partnerica slovenskega nogometaša Matije Škarabota in mama štiriletne Mile, je tako nastopila le v skupinskih točkah.

Je pa v priljubljenem plesnem šovu tudi letos nastopil slovenski plesalec Aljaž Škorjanec, zmagovalec šova v premierni sezoni leta 2013. Zmago si je priplesal v paru z Abbey Clancy, manekenko in ženo nogometaša Petra Croucha.