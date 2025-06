Hrvaški prosti potapljač Vitomir Maričić je dosegel nov Guinnessov rekord v statični apneji – zadrževanju sape v mirovanju. V soboto je Maričić v Opatiji začel svoj poskus rekorda v trimetrskem bazenu in se na površje vrnil 29 minut in tri sekunde pozneje. S tem je dosegel enega najbolj osupljivih rekordov na stičišču športa, medicine in znanosti.

Da je lahko zdržal skoraj pol ure brez dihanja, je Maričić pred tem nekaj minut dihal čisti kisik, nato pa je ves čas potopa zadrževal dih na kisiku.

Poskus je uradno spremljalo pet sodnikov in časomerilcev, da so zagotovili skladnost z zahtevami Guinnessove knjige rekordov. Več kot sto gledalcev si je v živo ogledalo njegov podvig v Opatiji, so sporočili iz njegovega tabora.

"Po 20 minutah je dejansko postalo lažje – vsaj psihično"

"Za vsakim rekordom ali dosežkom, ne glede na to, kako velik ali majhen je, stoji ogromno timskega dela ter podpora družine in prijateljev – brez njih nič od tega ne bi bilo mogoče. Današnji potop je bil zame zelo težek. Včerajšnji trening se je zdel veliko lažji, a nekako sem se prebil skozi. Po 20 minutah je dejansko postalo lažje – vsaj psihično," je po izjemnem dosežku in vrnitvi na površje povedal Maričić.

Njegov rekord je del kampanje Fit for the Ocean oziroma Pripravljeni za ocean, ki zbira sredstva za organizacijo Sea Shepherd, katere flota patruljira po svetovnih oceanih in pomaga vladam v boju proti nezakonitemu ribolovu.