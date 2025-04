Harmonikar Robert Goter začel lov na Guinnessov rekord #vŽivo

Velenjski glasbenik in svetovni prvak v igranju diatonične harmonike Robert Goter je ob 9. uri v Vili Bianci v Velenju začel lov na Guinnessov rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Za nov rekord bo moral igrati več kot 80 ur, 53 minut in 28 sekund, kar pomeni do petka zvečer. Dogodek je tudi dobrodelne narave.

Podobnega podviga so se v Sloveniji že lotili trije glasbeniki. Leta 2012 je Zoran Zorko igral 35 ur in 32 minut, istega leta novembra pa Martin Težak 36 ur, 56 minut in 36 sekund. Leta 2023 je Goterjev nekdanji učenec Anže Krevh podrl takratni rekord s časom 53 ur, 53 minut in 53 sekund, vendar je Christelle de Franceschi iz Francije že mesec kasneje rekord ponovno prevzela, so ob napovedi dogodka sporočili z Mestne občine Velenje.

Takratni rekord Christelle de Franceschi je bil 75 ur, 26 minut in osem sekund, a pred kratkim je bil potrjen njen še daljši rekord, ki znaša 80 ur, 53 minut in 28 sekund. In tega bo do petka poskušal preseči Goter.

Psihične in fizične priprave, ki so trajale več mesecev

"Pripravljal sem se več mesecev, psihično in fizično. Fizično v fitnesu, s sprehodi, tekom in plavanjem, psihično pa tudi s prebiranjem knjig. Ta psihologija mi je blizu, se pravi vizualizacija, pozitivne misli, pozitivna naravnanost k cilju. Jaz sem prepričan, da mi bo uspelo," je za STA dejal Goter.

Ob tem je Goter povabil zainteresirane, da ga pridejo podnevi in ponoči spodbujat v Vilo Bianco v Velenju. Njegovo igranje z videodokumentiranjem, časovnim merjenjem in podrobnimi poročili spremlja tudi širša ekipa, njegovo vmesno počivanje je natančno določeno, ob njem bo tudi fizioterapevt, je pojasnil. Poteka tudi prenos dogajanja v živo na več različnih kanalih.

Pripravil je štiriurni program

Goter bo zaigral različne skladbe, nekatere svoje, pa ljudske, nekaj bo tudi Slakovih in Avsenikovih, je povedal. Znotraj štiriurnega programa se skladbe ne smejo ponavljati, po štiriurnem programu pa lahko že ponavlja skladbe. "Zato sem si pripravil štiriurni program, ki mogoče ni ravno najtežji. Tu sem moral tudi strateško razmišljati," je pojasnil. Poskušal bo varčevati z energijo, kajti igrati 81 ur ni mačji kašelj, je dodal.

Osebni izziv z dobrodelno noto

Poleg osebnega izziva ima dogodek dobrodelno noto. Z igranjem se želi Goter zahvaliti lokalni skupnosti in državi za podporo v glasbeni karieri ter obenem pomagati otrokom v stiski, saj bodo zbrana sredstva namenjena Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok, so navedli na velenjski občini.