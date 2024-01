Na Avsenikovem mednarodnem tekmovanju harmonikarjev padel rekord #foto #video

V gostilni Avsenik v Begunjah na Gorenjskem je od petka do nedelje potekalo že 17. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik. V treh dneh je tekmovalo 140 harmonikarjev iz šestih držav, iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Italije in Nizozemske. Tekmovanja se je udeležilo rekordno število tekmovalcev.

Kot so sporočili iz Muzeja Avsenik, organizacijski odbor tekmovanja že dolgo vodijo želja, strast in skrb za ohranjanje slovenske narodnozabavne glasbe ter za popularizacijo harmonike. S tekmovanjem želijo spodbuditi mlade harmonikarje in jih motivirati za poglabljanje znanja ter pomagati pri odkrivanju nadarjenih.

Fotogalerija z dogodka (foto: STA):

Najmlajši tekmovalec iz Nizozemske igra diatonično harmoniko in je rojen leta 2016. Najstarejši tekmovalec igra klavirsko harmoniko in prihaja iz Slovenije, rojen je bil leta 1966.

Prav tako želijo organizatorji s tekmovanjem doseči čim višjo raven izvajanja Avsenikove glasbe. Posebnost Avsenikovega tekmovanja harmonikarjev je namreč v tem, da se ocenjujeta stil in tehnika igranja, ki sta najbližja Avsenikovemu stilu, načinu in originalni izvedbi.

Harmonikarji so morali zaigrati dve tekmovalni skladbi, obvezno Avsenikovo in skladbo po lastni izbiri.

Posebno nagrado Založbe Avsenik je za najboljšo izvedbo obvezne skladbe po mnenju žirije prejel Janez Cerkovnik, absolutna zmagovalka letošnjega tekmovanja pa je postala Tjaša Lesjak.

Končna razvrstitev v kategoriji diatonična harmonika:



3. mesto na diatonični harmoniki je dosegel: Gašper ŠTAJNAR, mentor: Klemen Rošer

2. mesto na diatonični harmoniki je dosegla: Mia OVČJAK, mentor: Nejc Pačnik

1. mesto na diatonični harmoniki je dosegla: Tjaša LESJAK, mentor: Nejc Pačnik



Končna razvrstitev v kategoriji klavirska harmonika:



3. mesto na klavirski harmoniki je dosegel: Miha MOZETIČ, mentor: Tomaž Cilenšek

2. mesto na klavirski harmoniki je dosegel: Jan ŠTROS, mentor: Tomaž Cilenšek

1. mesto na klavirski harmoniki je dosegel: Janez CERKOVNIK, mentor: Tomaž Cilenšek

Tekmovanje tradicionalno vsako leto januarja

Tekmovanje, ki je tradicionalno januarja vsako leto, je namenjeno harmonikarjem vseh starosti in je priložnost za druženje, učenje ter izmenjavo izkušenj med harmonikarji. Tekmovalci se lahko prijavijo v različne kategorije glede na starost in vrsto harmonike, ki jo igrajo.

Na tokratnem tekmovanju je v treh dneh tekmovalo 140 harmonikarjev v dveh disciplinah, in sicer 30 na klavirski ter 110 na diatonični harmoniki. Tekmovali so v štirih starostnih kategorijah. Najmlajši tekmovalec, rojen leta 2016, igra diatonično harmoniko in prihaja iz Nizozemske. Najstarejši tekmovalec je 50 let starejši in igra klavirsko harmoniko, prihaja pa iz Slovenije.

Tekmovanje, ki je odprto za javnost in na katerem lahko ljubitelji narodnozabavne glasbe prisluhnejo izbranim skladbam, se je začelo v petek ob 14. uri. Nadaljevalo se je v soboto ter nedeljo ob 9. uri, podelitev priznanj sodelujočim in nagrad zmagovalcem je bila v nedeljo ob 18. uri.

Harmonikarje je ocenjevala tričlanska mednarodna strokovna žirija v sestavi: Slavko Avsenik ml. (predsednik), Jože Burnik, Lorenz Pichler.

