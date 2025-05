V Elanu so za Delo pojasnili, da so takšno odločitev sprejeli kot odziv na občutno zmanjšanje povpraševanja po jadrnicah, na spremembe na trgu in na spremenjena pričakovanja kupcev, ki so se izkazala v poslovnem izidu divizije, saj ta ni bil skladen s pričakovanji. Podatkov o lanskem poslovanju navtične divizije niso razkrili. Prav tako še niso razkrili časovnih in vsebinskih podrobnosti o strateškem preoblikovanju.

Delavcem bodo ponudili druga delovna mesta

So pa v Elanu zagotovili, da v celoti izpolnjujejo naročila in obveznosti do kupcev. Tudi delavci ne bodo ostali brez dela, saj so zaposlenim v navtični diviziji ponudili delovna mesta v preostalih divizijah. Glede na zadnje dostopne podatke iz leta 2023 je navtična divizija, ki je v zadnjih letih izdelala okoli 60 plovil letno, imela približno 130 zaposlenih. Družba ima okoli osemsto zaposlenih, zaradi pomanjkanja kadrov pa je lani zaposlovala tudi filipinske delavce.

Družbo Elan vsebinsko sestavljajo štiri divizije, in sicer zimskošportna, morska in poslovna divizija ter divizija Elan kompoziti. Dejavnosti družbe so proizvodnja in prodaja smuči ter proizvodnja in prodaja jadrnic, v letu 2010 so začeli izdelovati tudi elemente za vetrne elektrarne. Poleg tega Elan proizvaja še različno drugo športno opremo. Predlani se je prvič predstavil z električnimi kolesi.

Podjetje posluje uspešno

Zadnji dostopni poslovni podatki so iz leta 2023, ki so ga v Elanu, kot je razvidno iz letnega poročila, objavljenega na Ajpesu, ocenili kot uspešnega za vse divizije podjetja, ki je doseglo in na določenih področjih tudi preseglo začrtane načrte.

V letu 2023 je bilo sicer zaradi inflacijskih pritiskov zaznati upad povpraševanja na svetovnem trgu po jadralnih plovilih, vendar v Elanu zaradi predstavitve novih modelov v zadnjih štirih letih tega pojava niso toliko občutili. Kljub določenim nepredvidljivim dogodkom in splošnemu ohlajanju trgov so uspeli doseči rast prodaje glede na prejšnje leto, in sicer za 22 odstotkov, kar je bilo več od načrtovanega in rekordno v zadnjih 15 letih. Prav tako so znatno izboljšali profitabilnost divizije, so pojasnili v poslovnem poročilu.

V letu 2023 je družba Elan ustvarila 105 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za devet milijonov več kot leto pred tem. Čisti dobiček iz poslovanja je znašal šest milijonov evrov, kar je približno milijon evrov manj kot leta 2022.