Policija je danes v Begunjah na Gorenjskem prevzela pet električnih koles Elan Mantis 1, ki jih je policistom v dvoletno brezplačno uporabo predala družba Elan. Slovenski policisti kolesa pri svojem delu uporabljajo že vrsto let, pred kratkim pa so začeli uporabljati tudi električna kolesa. Z njimi so lahko še hitrejši in učinkovitejši.

Kot je povedal Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, v slovenski policiji kolesa uporabljajo že vrsto let. Novembra 2023 so kupili tudi 30 električnih koles. Skupaj imajo zdaj v uporabi približno 120 koles, od tega 35 električnih. Da bi bilo delo policistov kolesarjev, ki jih je po državi okoli 140, še bolj varno in učinkovito, so lani začeli izvajati tudi usposabljanja.

Leskovar je pojasnil, da policisti uporabljajo kolesa za opravljanje temeljnih policijskih nalog, in sicer za urejanje in nadzor prometa, za patruljiranje in preventivno delovanje ter tudi za odkrivanje storilcev prekrškov in kaznivih dejanj. Uporabljajo jih v večjih mestih, zlasti v urbanih središčih, pa v turističnih krajih, na kolesarskih poteh in drugih območjih, kjer je več kolesarjev ali pa opravljanje policijskih nalog z avtomobili ni mogoče.

Mobilnejši, hitrejši in učinkovitejši

Policist kolesar je mobilnejši, hitrejši in s tem tudi bolj učinkovit, je povedal Leskovar. To sta potrdila tudi policista kolesarja s Policijske postaje Ljubljana Center, ki sta pojasnila, da je za policijsko delo v Ljubljani v toplem delu leta kolo najboljše prevozno sredstvo.

Policisti kolesarji pogosto sodelujejo tudi pri različnih preventivnih aktivnostih. V Sloveniji je kolesarjenje vse bolj priljubljeno kot oblika dnevne mobilnosti in kot aktivno preživljanje prostega časa. Povečano število kolesarjev pomeni tudi več možnosti za nastanek prometnih nesreč. Ob tem velja, da so v kar 60 odstotkih primerov nesreč, v katere so vključeni kolesarji, ti tudi povzročitelji. V zadnjih desetih letih trend kaže padec števila umrlih kolesarjev, a porast poškodovanih.

Promotorji poklica

Policisti kolesarji so tudi promotorji poklica policista, saj lahko v svoje vrste privabijo nove kadre. "Tisti, ki mu je kolesarjenje blizu, lahko namreč združi svoje veselje do kolesarstva s policijskim delom," je dejal Leskovar. Ob tem je poudaril, da si v policiji prizadevajo za pridobitev čim bolj kakovostne opreme.

Vesel je sodelovanja z Elanom, ki je že pred leti policijo opremil s smučmi. Zdaj so policiji v testiranje dali pet koles, za katera bodo policisti lahko presodili, ali so primerna za njihovo delo ali ne. Leskovar je povedal, da so do zdaj nabavljali predvsem treking kolesa, ocenjujejo pa, da bi bila gorska kolesa, kakršna jim je v preizkus dal Elan, primerna za vožnjo po brezpotjih in razgibanih območjih, kot so Park Tivoli, Rožnik ali Golovec. Eno kolo bodo tako testirali na Policijski postaji Ljubljana Center, preostala pa v Kopru, Piranu, Kranjski Gori in na Bledu.