70-letni gospod na postajališču pozabil svojo ženo

70-letni italijanski voznik avtodoma se je vozil po cesti 309, ki povezuje Benetke in Rimini. Vmes se je ustavil na enem od postajališč, da je preveril stanje vozila, in se hitro odpeljal naprej.

To seveda ne bi bilo nič posebnega, če ne bi ob postanku na drugi strani avtodoma izstopila tudi njegova žena, ki je med vožnjo spala v zadnjem delu vozila. Bila je zgolj v pižami, brez telefona, sredi ceste. S pomočjo drugih voznikov so poklicali policijo. Po dveh urah mirne samostojne vožnje so gospoda le našli in zaustavili, da se je vrnil po svojo ženo. In skupaj sta srečno nadaljevala pot.