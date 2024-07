Če je sila, je sila in drugače ne gre, kot da jo sprostiš, je tik pred začetkom 5. etape v pogovoru za belgijske medije razkril Tim Declercq iz ekipe Lidl-Trek, v mislih pa imel nujno veliko potrebo, ki jo je opravil kar v enem od avtodomov ob trasi. "Vsake toliko se zgodi," je namignil visokorasli Belgijec. "Najprej si misliš, da boš preživel do cilja, potem pa je potreba postala tako velika, da sem moral v avtodom. Večina ljudi je zelo prijaznih," se je ob misli na klic narave nasmehnil Declercq, ki bi danes moral biti pomemben pomočnik sprinterju Madsu Pedersenu v zaključku etape, a je Danec končal ob ograji in ostal brez možnosti za etapno zmago. Pod to se je danes podpisal veliki Mark Cavendish, ki je s 35. etapnimi zmagami absolutni rekorder Toura!

Tim Declercq had to make an emergency stop at a fan's caravan. 🚽😬 #TDF2024 pic.twitter.com/ynZVrlQjtS — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 3, 2024

