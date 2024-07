Osvojite kolesarski dres L’Etape Slovenia by Tour de France

Najstarejša in najprestižnejša kolesarska dirka Tour de France poteka že od leta 1903, prekinili sta jo le prva in druga svetovna vojna, in letos poteka že 111. In kot vsako leto bo kolesarskim navdušencem nedvomno tudi letos ponudila izjemne športne poslastice. Poleg tekmovalnega dela so največji športni spektakli tudi priložnost za opozarjanje na druge pomembne teme iz vsakdanjega življenja. Ena od teh je sobivanje udeležencev v prometu in varnost kolesarjev v odnosu do drugih, s katerimi si delijo cesto.