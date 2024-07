Spektakel smo pričakovali in spektakel smo dobili v četrti etapi Dirke po Franciji. Tadej Pogačar je imel glavno vlogo, potem ko se je tekmecem odpeljal na legendarni Col du Galibier in nato s samostojno vožnjo prikolesaril v cilj, v katerem je oblekel rumeno majico vodilnega. "Super vesel sem. Načrt smo imeli in odlično smo ga izpeljali. Etapa je bila sanjska. Končal sem jo s samostojno vožnjo in sem super vesel," je povedal Pogačar. Primož Roglič je v cilj prikolesaril v skupini drugih favoritov in je vesel, da je pokazal boljšo predstavo kot v drugi etapi.

Pred četrto etapo je bilo jasno, da bodo v vrstah UAE Emirates poskušali testirati ekipo Visma | Lease a Bike in Jonasa Vingegaarda, čigar pripravljenost je po vseh poškodbah, ki jih je utrpel na Dirki po Baskiji, še vedno neznanka, čeprav mu je v drugi etapi uspelo slediti skoku Tadeja Pogačarja na San Luco.

Tudi danes smo pričakovali napad Pogačarja. Razumljivo je bil Col du Galibier pravi poligon za napad. Njegovi moštveni kolegi so opravili izvrstno delo in povsem razredčili ekipe drugih favoritov, ki so ostali sami. Prvič je skočil 800 metrov pred vrhom, a mu je Jonas še sledil. 300 metrov pozneje je Pogačar še enkrat poizkusil. Tokrat se je odpeljal Dancu in na vrhu osvojil bonifikacijske sekunde.

"Zaradi vetra nisem želel skočiti prej"

Sledil je drzen spust, pri katerem mu je bilo v pomoč poznavanje ceste. "Najprej je bilo veliko vetra v prsi na klanec. Ekipa je naredila izvrstno delo. Zaradi vetra nisem želel skočiti prej. Poznam spust, vendar sem bil sprva presenečen, da je bilo na prvih nekaj ovinkih cestišče mokro. Spust je zelo hiter. Če poznaš cesto, je lažje."

Čas je pridobival iz ovinka v ovinek, v ozadju pa so zmagovalca zadnjih dveh Tourov ujeli Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Juan Ayuso (UAE Emirates). V ciljnem šprintu teh je imel Remco največ moči, Ayuso pa je odvzel štiri bonifikacijske sekunde Rogliču – vsi skupaj so za Pogijem zaostali 35 sekund. Jonasu je v zaključku zmanjkalo moči in za šprint je izgubil dodatni dve sekundi.

"Zelo dobrodošlo je, da imam takšno prednost"

"Super vesel sem. Načrt smo imeli in odlično smo ga izpeljali. Etapa je bila sanjska. Končal sem jo s samostojno vožnjo in sem super vesel," je v mednarodnem prenosu povedal Pogačar.

Nato je opisal, kaj se je dogajalo na vzponu na Col du Galibier, na katerem je večkrat govoril z moštvenimi kolegi po radijski povezavi: "Želel sem hiter tempo. Traso zelo dobro poznam. V preteklosti sem tu veliko treniral. Etapa mi je bila domača. Zelo lepo je bilo dirkati. Na vrhu sem dobil še bonus sekunde. Zaupal sem vase. Imam močne noge in super se je izšlo. Zelo dobrodošlo je, da imam takšno prednost. Super vesel sem za svojo formo."

V boju za rumeno majico je najbližji zasledovalec Evenepoel, ki ima 45 sekund pribitka. Tretji je Vingegaard s 50 sekundami zaostanka, četrti Ayuso za moštvenim kolegom zaostaja 1:10, peti pa je zdaj Roglič s pribitkom 1:14.

Roglič: Zaradi Tadeja je šlo zelo hitro. Vse čestitke. Jaz sem zadovoljen z današnjim dnem.

"Hitro je šlo na Galibier. Zaradi Tadeja je bilo zelo hitro. Njemu je bilo očitno ravno prav. Vse čestitke. Jaz pa sem počasi malo boljši. Bil sem malo bolj zraven," je za RTVS dejal Roglič in se ozrl po Galibierju: "Imel sem malo boja sam s seboj. Na koncu je bilo dovolj in sem zadovoljen z današnjim dnem."

Pri spustu ni želel tvegati, je še izpostavil: "Predvsem varno sem šel. Saj imamo druge stvari, ki štejejo. Varnost je prva. Vseeno je dobro biti med najhitrejšimi."

Dobrodošlo je bilo videti, da je tudi on pokazal močnejše noge, kar je pri njem za nadaljevanje Toura dobrodošlo.

Naslednji dve etapi sta ravninski in favoriti si bodo lahko za skupno zmago nekoliko odpočili, nakar jih v sedmi etapi čaka posamični kronometer v dolžini 25,3 kilometra.

Na nove prave gorske etape z daljšimi vzponi bo treba počakati do konca prihodnjega tedna. Izjemno naporen bo tretji teden Toura. Povsem v zaključku so namreč trije dnevi še posebej peklenski.

