Velika zmaga Tadeja Pogačarja na Dirki po Franciji

V živo, Dirka po Franciji, 4. etapa

Cilj - Tadej Pogačar je zmagovalec 4. etape in je novi lastnik rumene majice. S 35 sekundami prednosti je prehitel najbližje zasledovalce, ki so bili Remco Evenepoel, Juan Ayuso in Primož Roglič. Jonasa Vingegaarda je v zaključku pobiralo in je izgubil še dodatni dve sekundi. Z njim je v cilj prikolesaril Carlos Rodriguez.

"Super vesel sem. Načrt smo imeli in odlično smo ga izpeljali. Kot sanjska etapa je bila. Končal sem jo v solo vožnji in sem super vesel," je v mednarodnem prenosu povedal Pogačar, Roglič pa v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo povedal: "Hitro je šlo na Galibier. Zaradi Tadeja je bilo zelo hitro. Njemu je bilo očitno ravno prav. Vse čestitke. Sam pa sem počasi malce boljši. Sem bil malce bolj zraven."

3 km do cilja - Tadej Pogačar ima pred skupino z Rogličem, Vingegaardom, Rodriguezom, Evenepoelom in Ayusom 35 sekund prednosti.

4 km do cilja - Remco Evenepoel se je priključil trojici, Tadej Pogačar ima 35 sekund prednosti.

Foto: A. S. O. 5 km do cilja - Primož Roglič, Carlos Rodriguez in Juan Ayuso bodo ujeli Jonasa Vingegarda. Tadej Pogačar ima že 32 sekund prednosti.

7,3 km do cilja - Tadej Pogačar je v svojem svetu. Njegova prednost je že 26 sekund. Jonasa Vingegaarda bodo kmalu ujeli Carlos Rodriguez, Primož Roglič, Juan Ayuso. Remco Evenepoel je še nekoliko zadaj.

9 km do cilja - Nora vožnja Tadeja Pogačarja, ki ima 21 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Rogličeva skupina zaostaja 30 sekund.

12 km do cilja - Tadej Pogačar pospešuje iz ovinka v ovinek in ima prednost 17 sekund pred Jonasom Vingegaardom. Carlos Rodriguez je zdaj tretji, tik za njim Juan Ayuso in Primož Roglič. Remco Evenepoel se ne pelje najbolje pri spustu in izgublja.

14 km do cilja - Prednost Tadeja Pogačarja pred Jonasom Vingegaardom znaša 11 sekund. Na polno gresta. Naslednja skupina, v kateri je zdaj tudi Primož Roglič, zaostaja 30 sekund.

18 km do cilja - Tadej Pogačar pridobiva. Ima 11 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom, Remco Evenepoel zaostaja 8 dodatnih sekund. Primož Roglič je še nekoliko zadaj in zaostaja pol minute.

19 km do cilja - Tadej Pogačar je osvojil 10 bonifikacijskih sekund. Jonas Vingegaardom zaostaja 7 sekund.

19 km do cilja - 500 metrov pred vrhom je Pogačar skočil naprej in se odpeljal Vingegaardu.

🔥 HERE THEY GO! @TamauPogi and Jonas Vingegaard jumps in his wheel!



🔥 C'EST PARTI ! @TamauPogi attaque et Jonas Vingegaard saute dans sa roue !#TDF2024 pic.twitter.com/nIFHg76AKV — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

19 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil, Jonas Vingegaard je šel za njim. Primož Roglič ni mogel slediti.

20 km do cilja - Osmerica Ayuso, Almeida, Pogačar (UAE), Vingegaard (Visma), Rodríguez (Ineos), Landa, Evenepoel (Soudal), Roglič (Red Bull) nadaljuje proti vrhu. Še 1,5 km jih loči do vrha.

21 km do cilja - 3 km do vrha Col du Galibierja. Primož Roglič še nekako drži stik. V ospredju Juan Ayuso spet narekuje hiter tempo. Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar in Remco Evenepoel so drug za drugim.

Ayuso, Almeida, Pogačar (UAE), Vingegaard (Visma), Rodríguez (Ineos), Landa, Evenepoel (Soudal), Roglič (Red Bull) so v ospredju.

22 km do cilja - Nor tempo na Col du Galibier. Le še peščica jih je, a vsi favoriti. Primož Roglič je nekoliko spustil in je kot zadnji v tej manjši skupini kolesarjev.

23 km do cilja - Tadej Pogačar daje nova navodila. Zdaj je Juan Ayuso v ospredju. Kar štirje kolesarji UAE Emirates so v glavnini, Jonas Vingegaard in Primož Roglič nimate več pomočnikov. REmco Evenepoel ima še enega pomočnika. Odpadel je Matteo Jorgenson (Visma | LEase a Bike).

24 km do cilja - Aleksander Vlasov in Geraint Thomas sta odpadla iz glavnine. Na čelu glavnine je zdaj Adam Yates (UAE Emirates). Za njim pa kmalu Pogačar, Vingegaard, Roglič in Evenepoel. Do vrha je še pet kilometrov, v glavnini pa le še 13 kolesarjev.

24 km do cilja - Vsi favoriti so skupaj na čelu glavnine. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič in Remco Evenepoel. Tempo narekuje Joao Almeida. Pogačar je po radiu očitno zahteval, da naj narekujejo še hitrejši tempo.

25 km do cilja - Do vrha Col du Galibierja je še 6,8 kilometra, na vrhu pa se bodo delile bonifikacijske sekunde, zato lahko pričakujemo boj favoritov za skupno zmago. Zelo hiter tempo diktirajo kolesarji UAE Emirates, ki želijo vnovič preizkusiti zmagovalca zadnjih dveh izvedb Jonasa Vingegaarda. Zdaj diktira tempo Joao Almeida, kar je preveč za nosilca rumene majice Richarda Carapaza, ki je popustil.

26 km do cilja - Zdaj pa postaja napeto. Glavnina bo vsak čas ujela ubežnika, na čelu pa se je pripeljal tudi Tadej Pogačar. V osredju je še Jonas Vingegaard, Primož Roglič je takoj za Pogačarjem.

28 km do cilja - Oier Lazkano (Movistar) je poizkusil še enkrat s skokom med ubežniki, vendar je jasno, da danes ne bo osrednji junak. Glavnina zaostaja le še 40 sekund. Na čelu slednje je še vedno kolesar UAE Emirates, tik za njim pa je zdaj ekipa Soudal - Quick-Stepa, ki ima v svojih vrstah Remca Evenepoela. Nato so kolesarji Visme | Lease a Bika z Jonasom Vingegaardom, moštvo Primoža Rogliča pa je nekoliko nižje. Tadej Pogačar za zdaj še ni povsem v ospredju, a lahko pričakujemo, da se bo kmalu postavil tja.

29 km do cilja - Prednost ubežnikov je skopnela na 50 sekund. Jasno je, da bo nekdo iz glavnine danes končni zmagovalec. Do vrha je še 10,7 kilometra.

31 km do cilja - Do vrha vzpona je še 12 kilometrov, na čelu glavnine še vedno kolesarja UAE Emirates. Za njimi je Primož Roglič. Tadej Pogačar je nekaj mest še nižje, kar pomeni, da še ni prišel čas, kjer bo morda napadel. Bo morda Roglič?

32 km do cilja - Na Col du Galibierja se je zaradi vse bolj toplega ozračja znašel večji kup snega na cestišču, zaradi česar ga je moral organizator odstraniti. Bodo pa morali biti kolesarji pazljivi pri spustu, saj bo cestišče sprva še spolzko prav zaradi taljenja snega.

#TDF2024 Un petit bloc de glace-neige s'est détaché sur la route juste derrière le sommet du col du Galibier un peu après 15h30. pic.twitter.com/L45AlG8Be8 — Thomas Perotto (@thomasperotto) July 2, 2024

33 km do cilja - Razpada skupina ubežnikov, razpada glavnina. V slednji kolesarja UAE Emirates diktirata zelo močan tempo. Prednost ubežnikov je skopnela na vsega 1:10. V ubežni skupini je s skokom poizkusil Oier Lazkano (Movistar).

35 km do cilja - Wout van Aert ne more več slediti glavnini. Zdaj je na čelu glavnine Tim Wellens (UAE Emirates), ki je zmanjšal zaostanek ubežnikov na vsega 1:34. Glavnina medtem razpada. Do vrha Col du Galibierja je še slabih 16 km.

38 km do cilja - V vrstah UAE Emirates mislijo resno. Zaostanek za ubežniki so znižali na 2:10. Ekipa Primoža Rogliča je takoj za Pogačarjem.

41 km do cilja - Ubežniki so začeli z vzponom na Col du Galibier. Gorski cilj ekstra kategorije je dolg 23 kilometrov in ima 5,1-odstotno povprečno naklonino. V zadnjem kilometru bo vzpon okoli devetodstoten. Pred glavnino imajo 2:47 prednosti.

45 km do cilja - Tudi Matteo Jorgenson, eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda, je malenkostno zaostal za glavnino, a je kmalu ujel priključek.

47 km do cilja - Remco Evenepoel je za kratek čas izgubil stik z glavnino. Prav tako nosilec rumene majice Richard Carapaz. Prednost ubežnikov pred glavnino je 2:30.

53 km do cilja - Kolesarji UAE Emirates so v celoti prevzeli nadzor nad stanjem v glavnini. Več kolesarjev se je povzpelo na čelo. Tik za njimi so že kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike, med njimi tudi Jan Tratnik. Do začetka zadnjega vzpona je še 10 km.

58 km do cilja - Vse bolj napeto postaja. Kolesarji se spuščajo proti Brianconu. Od tam naprej bodo pogledovali proti zadnjemu vzponu Col du Galibier, na katerem se pričakuje akcijo med favoriti za skupno zmago. Glavnina za ubežniki zaostaja 1:51. Nils Politt (UAE Emirates) je bil tisti, ki je diktiral tempo proti vrhu drugega gorskega cilja.

68 km do cilja - Kolesarji so tik pod vrhom prečkali italijansko-francosko mejo. Kot prvi je na drugi današnji gorski cilj spet prikolesaril Stephen Williams (Israel-Premier Tech). In to spet v šprintu z Barguilom. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 2:25. Povprečna hitrost znaša 36,7 km/h.

70 km do cilja - Do vrha drugega gorskega cilja je še 2,2 kilometra. Prednost ubežnikov znaša 2:50.

73 km do cilja - Na čelu glavnine spet kolesar UAE Emirates. Nils Politt je prišel v ospredje. Prednost ubežnikov se je povzpela na 3:01, kar pomeni, da je ubežnik Barguil spet virtualno rumen.

75 km do cilja - Ubežniki se že vzpenjajo na drugi gorski cilj Col de Montgenevre, z njim pa je začela tudi glavnina, na čelu katere je zdaj ekipa Visma | Lease a Bike.

89 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem. Prvi je v Sestriere prišel Stephen Williams (Israel-Premier Tech), ki je šprintal z Warrenom Barguilom (Team dsm-firmenich PostNL ). Zdaj sledi spust in nemudoma nov gorski cilj Col de Montgenevre, na katerem bodo prečkali italijansko-francosko mejo. Gorski cilj bo tako kot prvi druge kategorije. Dolg bo 8,3 kilometra in bo imel 5,9-odstotno povprečno naklonino. Prednost pred glavnino znaša 2:05, v kateri tempo narekujejo kolesarji UAE Emirates, ki želijo očitno danes preizkusiti Jonasa Vingegaarda in preostalo druščino.

⛰️ Sestrières - Cat 2️⃣



After taking three points in Sestrières, @MadouasValentin is now 10 points behind @AbraJonas in KOM classification. #TDF2024 https://t.co/niGvAna2yf — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

93 km do cilja - "Rad bi branil sebe. Smo šele v prvem tednu. V času, ko sem še najbolj ranljiv. Braniti moramo in v nadaljevanju imeti morda drugačne prijeme," je Jonas Vingegaard spregovoril pred začetkom etape v luči današnje gorske trase. Ali je po njegovem mnenju pritisk na Tadeju Pogačarju, je še odgovoril: "S padcem (na Dirki po Baskiji, op. a.) je normalno, da je pritisk na njem. Še vedno sem neznan faktor. Ne vemo, kako bom v teh treh tednih funkcioniral. Priprave niso bile idealne, zato je on velik favorit."

94 km do cilja - Še pet kilometrov do Sestriera. Prednost ubežnikov znaša 2:58, kar pomeni, da je Warren Barguil virtualno v rumeni majici vodilnega, saj je pred današnjim dnem za njo zaostajal 2:31.

97 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povzpela na 1:43. Videti je, da bo Wout van Aert ujel glavnino. Zaostaja le še 20 sekund.

100 km do cilja - Tadej Pogačar je nazorno pokazal, da je vroče na trasi.

101 km do cilja - Jens Voigt, nekdanji kolesar, ki se z motorja javlja v prenos na Eurosportu, je sporočil, da se je oglasil pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe in povprašal, kaj je bilo s Primožem Rogličem, da je pred tem zaostal. Odgovor športnega direktorja pomirja slovenske navijače, saj je izpostavil, da je bil le slabo pozicioniran in je zato za kratek trenutek padel v drugo skupino, a nato kmalu našel priključek z glavnino.

102 km do cilja - Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) ima v skupnem seštevku za rumeno najmanjši zaostanek. Pred začetkom današnjega dne je zaostajal 2:31. Do Sestriera imajo še 13,5 km vzpona. Prednost 17 kolesarjev znaša 1:02, skupina z Woutom van Aertom zaostaja dodatno minuto.

105 km do cilja - Zdaj je prišlo do večjega bega. Kar 17 kolesarjev je odskočilo od glavnine. Trenutna prednost znaša 45 sekund. Mathieu Van der Poel je bil tisti, ki je diktiral hitrejši tempo.

Chris Juul-Jensen (Jayco-AlUla), Julien Bernard (Lidl-Trek), Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale), David Gaudu, Romain Gregoire, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Mathieu Van der Poel ( Alpecin-Deceuninck), Stephen Williams (Israel-Premier Tech), Oier Lazkano (Movistar Team), Raúl García Pierna, Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty), Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL ), Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan), Odd Christian Eiking, Tobias Halland Johannessen (Uno-X) in Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

109 km do cilja - Ekipa UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja, ne pusti, da bi prišlo do pravega bega. Povprečna hitrost je 41,2 km/h. Očitno imajo danes načrt preizkusiti Jonasa Vingegaarda in preostale favorite za skupno zmago s hitrim stepom.

110 km do cilja - Kolesarji še naprej poizkušajo z begom. Osmerica je odskočila. Medtem ima težave Wout van Aert, ki za glavnino zaostaja minuto.

114 km do cilja - Konec preplaha. Primož Roglič je ob pomoči moštvenih kolegov Marca Hallerja in Dannyja van der Poppla prišel nazaj v glavnino.

115 km do cilja - Primož Roglič in Egan Bernal sta imela težave in sta izgubila stik z glavnino ter pristala v drugi skupini, potem ko se je glavnina razbila na dva dela.

117 km do cilja - Včeraj so imeli na začetku na ravnem delu povprečno hitrost 36 km/h, danes imajo po narejenih 20 kilometrih in prevoženih 500 višinskih metrih kar 42,6 km/h. Dovolj zgovoren podatek, da gre danes na polno. Šprinterji bodo imeli danes svojo dirko in se bodo ozirali na časovno zaporo. Med tistimi, ki so izgubili stik, so Arnaud de Lie (Lotto Dstny), Mark Cavendish ( Astana Qazaqstan) in Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) let go.

120 km do cilja - Mads Pedersen je bil najhitrejši na letečem cilju in dobil točke v boju za zeleno majico. Drugi je bil včerajšnji junak Biniam Girmay. Glavnina je dodobra razpotegnjena. Številni želijo priti v beg.

123 km do cilja - Glavnina je spet skupaj, kolesarji pa se že vzpenjajo proti Sestrieru. Nekateri kolesarji imajo težave in izgubljajo stik z glavnino. Za razliko od včeraj, ko je bilo vse do zaključnega šprinta mirno, je danes pestro že vse od začetka.

🏁 121KM



⚡️The action has not stopped since the flag was dropped with plenty of attacks.



⚡️ L'action n'a pas cessé depuis que le drapeau a été agité, avec des attaques successives. #TDF2024 pic.twitter.com/P7zC5JYjYD — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

126 km do cilja - Mads Pedersen (Lidl-Trek), Wout Poels (Bahrain Victorious), Kévin Geniets (Groupama-FDJ), Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL), Harold Tejada (Astana Qazaqstan) in Magnus Cort (Alpecin-Deceuninck) imajo le še nekaj sekund prednosti.

128 km do cilja - Poels, Geniets, Van den Broek, Tejada in Cort so se priključili Pedersenu in imajo 15 sekund prednosti.

132 km do cilja - Pedersenu se je priključila skupinica kolesarjev, skupaj pa imajo pred glavnino 10 sekund prednosti.

138 km do cilja - Mads Pedersen se je pognal v beg. Očitno želi dobiti točke na letečem cilju, ki bo na 19. kilometru.

🚩 Stage 4 is underway! Attacks are flying!



🚩 L'étape 4 est lancée et les attaques pleuvent !#TDF2024 pic.twitter.com/WDZbc6N0g3 — Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2024

13.15 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za prvo gorsko preizkušnjo. Kolesarje čakajo trije daljši klanci, najtežji izziv bo predstavljal Col du Galibier, na katerem pa ne bo cilj, saj bo za tem sledil še spust do cilja v Valloireju.

Richard Carapaz uživa v rumeni majici vodilnega. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku imamo štiri kolesarje z identičnim rezultatom. Zaradi boljših etapnih uvrstitev je Richard Carapaz včeraj oblekel rumeno majico, sicer pa imajo enak čas še Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

Drugi slovenski adut Primož Roglič zaostaja 21 sekund. Danes lahko pričakujemo na 139,6 kilometra dolgi trasi razburljivo dogajanje v luči boja za skupno zmago na Touru.