Želeli so preizkusiti tekmece in Tadej Pogačar jih je, izpostavljajo v taboru UAE Emirates. Oba športna direktorja Andrej Hauptman in Joxean Fernández Matxín sta zadovoljna s predstavo slovenskega šampiona, hkrati pa sta dala vedeti, da njihov tabor Jonas Vingegaard, ki je edini sledil Pogačarjevemu skoku na San Luco pred prihodom v Bologno, ni prav nič presenetil. Pogi je po dveh letih na koncu drugega dne spet oblekel rumeno majico najboljšega na Dirki po Franciji, kot jo je letos na Giru. "Ne, ni načrt nositi rumeno majico od tukaj do cilja. Gremo skozi dirko, dan za dnem," jasno izpostavlja Hauptman.

"Rumena majica je prišla sama po sebi. Naš načrt je bil, da ne bomo nadzirali dogajanja od štarta etape. Prezgodaj je še za to. Načrtovali smo napad v zadnjem krogu, še posebej, če bo v igri etapna zmaga. Na koncu se je izšlo tako, da je Tadej vseeno malo pod vrhom vzpona preizkusil, kako se počutijo njegovi tekmeci. Jonas mu je edini sledil, razplet pa ste videli," je slovenskim novinarjem v cilju pripovedoval športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.

Veliko se je govorilo, da bodo tekmeci skušali v prvih etapah testirati Jonasa Vingegaarda, ki je na Dirki po Baskiji utrpel številne poškodbe, kot so zlomljena rebra, ključnica, predrta pljuča. A je bilo pri drugem vzponu na San Luca, ko se je Tadej Pogačar odločil za skok, videti, kot da je popolnoma zdrav. Ali je Danec presenetil, Hauptman odgovarja: "Jonas nas ni presenetil. Vedeli smo, da je dober. Pričakovali smo, da bo sledil Tadeju."

Na koncu dneva je oblekel rumeno majico vodilnega. Foto: Guliverimage

Povsem v zaključku v Bologni sta se Pogačarju in Vingegaardu priključila še Remco Evenepoel in Richard Carapaz, medtem ko so Primož Roglič in preostali favoriti za skupno zmago izgubili 21 sekund. Pogačar je dan končal na 14. mestu, a so bili pred njim kolesarji, ki so imeli v skupnem seštevku že veliko zaostanka. Rumena majica mu je pripadla, ker je imel boljše uvrstitve od zgoraj omenjene trojice, s katerimi ima identičen časovni izplen - v prvi etapi je bil namreč četrti.

"Jonas je številka ena, zato nisem presenečen"

"S tem napadom smo želeli videti, kdo so naši osrednji tekmeci. Vedeli smo, da bo Vingegaard največji rival. Smo pa želeli vedeti, kdo bodo še. A je še prezgodaj, da bi izločili preostale. Nismo še prekolesarili nobenega resnega klanca. To so le prvi indikatorji," je bil za Sportal jasen še en športni direktor pri UAE Emirates Jose Fernandez Matxin in v isti sapi dodal: "Jonas je številka ena, zmagovalec lanskega Toura, zato nad današnji predstavo nisem presenečen."

Andrej Hauptman poudarja, da ni načrt, da imajo rumeno majico od Bologne do cilja. Na Giru je Pogi namreč prikolesaril do rožnate majice vodilnega v drugi etapi in je nato ni več slekel. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Spomnimo se, da je slovenski kolesarski šampion na letošnjem Giru osvojil rožnato majico po drugi etapi in jo nosil na svojih plečih vse do cilja v Rimu. Zdaj ima rumeno, ki jo je nazadnje nosil 13. julija 2022, ko je v kontroverzni etapi na Granon moral priznati premoč Vingegaardu.

Oba športna direktorja izpostavljata torkov dan

"Ne, ni načrt nositi rumeno majico od tukaj do cilja. Gremo skozi dirko, dan za dnem. V naslednji etapi se bomo poskušali čim bolj spočiti in pobudo prepustiti ekipam šprinterjem, nato pa je 4. etapa že ena od ključnih. Col du Galibier bo prvi pokazatelj pripravljenosti. San Luca je bil kratek, eksploziven klanec, zdaj pa bo na vrsti prava alpska etapa," je še povedal Hauptman.

Joxean Matxin Fernandez izpostavlja, da bo četrta etapa prvi pravi preizkus. Foto: Ana Kovač

Z njim se strinja tudi Španec. Napoveduje, da bo prvi pravi test šele četrta, prava gorska etapa na relaciji Pinerolo - Vallorie, ki prinaša tudi vzpon na Col du Galibier, kjer pa ne bo cilj etape, ampak se bo ta končala šele po 20 kilometrih spusta v dolini. "Današnja etapa je bila bolj eksplozivna, medtem ko bo etapa na Galibier bolj v stilu klancev, ki so značilni za francoski Tour," razmišlja Matxin.

