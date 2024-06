Tadej Pogačar do rumene majice!

Tudi drugi dan Toura so zaznamovali ubežniki in še drugi dan je etapo dobil Francoz. Tokrat Kevin Vauquelin (Fra/Arkea – B&B Hotels). A na kratkem in strmem ikonočnem klancu San Luca v Bologni so se danes pokazali tudi favoriti. Tadej Pogačar je v glavnini sprožil napad, ki mu je lahko sledil le Jonas Vingegaard. Na tehničnem spustu sta Slovenca in Danca ujela še Belgijec Remco Evenepoel in Ekvadorec Richard Carapaz, stanje v skupnem seštevku pa je zdaj izjemno zanimivo.

Pogačar bo jutri nosil rumeno majico vodilnega, pred Evenepoelom, Vingegaardom in Carapazom pa nima nobene prednosti. Šele peti Romain Bardet za vodilnim na dirki zaostaja šest sekund. Primož Roglič je danes zamudil skoke največjih tekmecev za skupno zmago, zdaj je v seštevku za rumeno majico na 19. mestu in ima 21 sekund zaostanka za Pogačarjem.

Dirka po Franciji, potek 2. etape:

Cilj: Francoz Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) je zmagovalec druge etape 111. Dirke po Franciji, med favoriti za skupno zmago pa sta danes zobe pokazala Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki sta se po napadu Slovenca na San Luci odpeljala tekmecem. V zaključku se je Rogliča otresel tudi Remco Evenepoel in do cilja ujel Vingegaarda in Pogačarja.

Après Romain hier c'est au tour de Kévin aujourd'hui, quel début de #TDF2024 ! 🥲



Another win for the breakaway but 🇫🇷 @kevin_vauquelin did it in style 🤩 A solo win at his first Tour 🏅 pic.twitter.com/8mwkC5nHNk — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

3 km do cilja - Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) se pelje proti etapni zmagi, Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) pridobivata prednost pred skupino z rumeno majico.

8 km do cilja - Vanquelin ima že 49 sekund prednosti za zasledovalci in dobre tri minute pred Pogačarjem in Vingegaardom, Ta sta na klancu hitro pridobila pol minute prednosti pred Romainom Bardetom in se borita za rumeno majico. Takoj za skupino z Bardetom vozi tudi Primož Roglič.

💥 @TamauPogi attacks at the top of San Luca, followed by @VingegaardJonas. THEY ARE BACK!



💥 Attaque de Tadej au sommet de San Luca, suivi de Jonas Vingegaard. IL SONT DE RETOUR ! #TDF2024 pic.twitter.com/Rr9M7sUtTo — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

10,6 km do cilja - Pogačar je zdaj sprožil resen napad v glavnini, sledi mu lahko le Jonas Vingegaard.

12,6 km do cilja - Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) je prvi prečkal San Luco in se zdaj pelje sam v vodstvu, v ozadju je Pogačarjeva ekipa UAE Emirates prevzela nadzor. Sicer pa glavnina zaostaja 3:50 za glavnino. Primoža Rogliča je malce zaostal za skupino s Pogačarjem in Vingegaardom, še malce dlje je nosilec rumene majice Romain Bardet.

13 km do cilja - Vanquelin drvi zmagi naproti, v ozadju je v močno razredčeni glavnini tempo navila Visma, Pogačar se drži Vingegaarda, popustil pa je Geraint Thomas (Ineos).

14 km do cilja - Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) se je otresel Oliveire in Abrahamsena,

🇫🇷 @kevin_vauquelin takes off on the Côte de San Luca! 🇳🇴 @AbraJonas tries to hang on.



🇫🇷 @kevin_vauquelin s'envole dans la Côte de San Luca ! 🇳🇴 @AbraJonas tente de s'accrocher.#TDF2024 pic.twitter.com/gu2UndvoIB — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

14,6 km do cilja - Vodilna trojica (Oliveira, Vanquelin in Abrahamsen) se je na San Luco pognala 35 sekund za zasledovalci in štiri minute pred glavnino.

18,6 km do cilja - Kolesarji so še drugič prečkali ciljno črto v Bologni in se podali v zadnji krog. Tudi iz glavnine je zdaj skočila četverica kolesarjev (Healy, Barguiil, Lucenko in Eiking), a so ti skoraj šriti minute za čelom dirke. Oliveira, Vanquelin in Abrahamsen imajo sicer 15 sekund prednosti pred preostalimi člani prvotne ubežne skupine.

20 km do cilja – Oliveira, Vanquelin in Abrahamsen so se nekoliko oddaljili kolegom ubežnikom, zaostanek glavnine je zdaj 3:41. V tej ni zaznati kakšne posebne vneme, da bi ujela ubežnike.

23 km do cilja - Deseterica ostaja v dostvu in ima še 3:37 prednosti pred glavnino.

30,9 km do cilja - Abrahamsen je prišel do sape in nato osvojil še dve gorski točki na prvem prečkanju San Luce, razredčena glavnina s favoriti za skupno zmago ostaja 3:34 za čelom dirke. Tadej Pogačar je malce prestrašil tekmece, na klancu je nenadoma pospešil, vsi so mislili, da je sprožil napad, pa se je le zapeljal pred skupino, da je od soigneurja ob progi lahko vzel bidon z vodo.

😰 we really thought he was going to attack then 🥲#TDF2024 pic.twitter.com/ZB2ssXBnVk — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

🤩 Stunning San Luca



🤩 Magnifique San Luca#TDF2024 pic.twitter.com/BXug2BE9wP — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Izidi gorskega cilja, San Luca (III. kategorija):

1. Abrahamsen 2 točki

2. Rodriguez 1

31,7 km do cilja - Napad je sprožil Axel Laurence, vodilna skupina razpada. Tudi nosilec pikčaste majice Abrahamsen stežka sledi silovitemu tempu Francoza.

🇫🇷 @laurance_axel takes the lead on the steep gradients.



🇫🇷 @laurance_axel prend la tête dans les pourcentages les plus difficiles.#TDF2024 pic.twitter.com/y6wSH4bEPe — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

32 km do cilja - Na najstrmejšem delu klanca je Hugo Houle začasno izgubil stik s kolegi ubežniki, glavnina je zdaj le še 3:39 za čelom dirke.

33 km do cilja - Vodilna deseterica se že prvič vzpenja na San Luco, ima pa le še 4:105 prednosti pred glavnino.

37 km do cilja - Kolesarji so v Bologni prvič prevozili ciljno črto, prednost ubežnikov je skopnela na 4:40, zdaj kolesarje do konca druge etape čakata še dva kroga z dvema vzponoma na znamenito San Luco (1,9, 10,6 %). Na drugem prečkanju bodo v igri tudi bonifikacijske sekunde (8, 5 in 2). Kaj nam za konec pripravljajo favoriti? Morda obračun za ruimeno majico?

🤩 The fans are ready on the Côte de San Luca. ⚪️🔴



🤩 Déjà beaucoup de monde dans la Côte de San Luca. ⚪️🔴#TDF2024 pic.twitter.com/jqHaRbL7FG — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

48 km do cilja – Tudi Montecalvo je prvi prečkal Norvežan Jonas Abrahamsen, prednost ubežne skupine pa je padla na 6:52. Cavendisheva skupina vozi 9:17 za čelom dirke, Jakobsenova pa že 10:32.

Izidi gorskega cilja, Montecalvo (III. kategorija):

1. Abrahamsen 2 točki

2. Rodriguez 1

51 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Montecalvo (2,7 km, 7,7 %), ubežniki 8:30 pred glavnino, zaostala pa je skupina sprinterjev, z Makom Cavendishem, Fabiem Jakobsenom in Fernandom Gavirio.

60 km do cilja – Jonas Abrahamsen je dobil tudi tretji gorski cilj dneva, na Bottheginu do Zocci je pobral edino točko, to je bil namreč vzpon četrte kategorije. V seštevku za pikčasto majico ima zdaj 18 točk, sedem več od Valentina Madouasa. Glavnina je opustila lov za ubežniki, razlika se bliža desetim minutam (9:50 v tem trenutku).

62 km do cilja – Ubežniki se vzpenjajo na Botthegino di Zocca (1,9 km, 6,9 %), imajo pa 9:18 prednosti pred glavnino.

🏁 68KM



🚴‍♂️🔟 < 9’26 <🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 🚗



As we enter the final 70km, the break increase their lead to 9'26.



À l'approche des 70 derniers kilomètres, l'avance de l'échappée atteint les 9'26. #TDF2024 pic.twitter.com/yJpL3h9lPX — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

69 km do cilja – Prednost vodilne deseterice je zdaj narasla celo na 9:22. Vse kaže, da bi lahko danes spet dobili zmagovalca iz ubežne skupine.

Kaj je pred startom povedal Mohorič?

"Pričakujem bolj kontrolirano etapo, manjši pobeg in večji nadzor iz ozadja. Mislim, da bo zmagovalec prišel iz glavnine, zadnji vzpon ima tudi bonifikacijske sekunde, zato bodo najbrž Tadej in preostali favoriti poskušali z napadi," je za TV Slovenija pred startom današnje etape povedal Matej Mohorič. Njegova pričakovanja glede pobega se niso docela izpolnila. Tudi to kaže, kako nepredvidljiva je lahko Dirka po Franciji.

74 km do cilja – Zaradi manjšega kaosa po padcu v glavnini so ubežniki spet pridobili nekaj prednosti in zdaj vozijo 7:46 pred zasledovalci. Bliža se odločilnih zadnjih 60 kilometrov etape s klanci Botthegino di Zocca (1,9 km, 6,9 %), Montecalvo (2,7 km, 7,7 %) in seveda San Luca (1,9, 10,6 %). Na drugem prečkanju San Luce bodo v igri tudi bonifikacijske sekunde (8, 5 in 2).

M+Laurens De Plus je pokazal posledice padca. Foto: Reuters

Lahko danes pričakujemo napad Pogačarja?

"Vsekakor je mogoče. Pa ni le Pogačar nevaren, tu je še Primož in še kdo. Zanimivo bo," je pred etapo za Eurosport na vprašanje, če danes v zaključku pričakuje napad Pogačarja, odgovoril Remco Evenepoel. Tudi sam bo poskusil osvojiti etapo, če se bo ponudila priložnost, je še dejal, a zmage ne bo lovil za vsako ceno. "Pričakujem pa tudi, da bo v zaključne kilometre danes prišla veliko bolj razredčena skupina kot včeraj," je še povedal Belgijec.

86 km do cilja – Tudi v glavnini so v Dozzi sprintali za preostale točke, v glavnini je prišlo tudi do padca, na tleh sta se med drugimi znašla tudi Laurens de Plus (Ineos Grenadiers) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Oba malce obtolčena nadaljujeta z dirko.

🚴‍♂️🇫🇷 | Ai, ai, ai. We krijgen een duimpje omhoog van Wout van Aert, maar de schade op zijn broek laat zien dat de Belg gevallen is.. 👍​👎​ #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/g4S9r50v0o — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 30, 2024

91 km do cilja – V Dozzi so kolesarji opravili tudi z edinim letečim ciljem dneva, tudi tega je dobil Jonas Abrahamsen in pobral še 20 točk v boju za zeleno majico. Ubežniki so malce povečali prednost pred glavnino, zdaj imajo 5:40 naskoka. Zdaj so kolesarji spet na ravnini in spet izpostavljeni vetru, tokrat bočnemu.

Izidi letečega cilja, Dozza:

1. Abrahamsen 20 točk

2. Tejada 17

3. Pacher 15

4. Oliveira 13

5. Houle 11

6. Vanquelin 10

7. Teunissen 9

8. Rodriguez 8

9. Laurence 7

10. Jegat 6

11. Demare 5

12. Couqard 4

13. Girmay 3

14. Pedersen 2

15. Philipsen 1

94 km do cilja - Kolesarji so odpeljali en krog po slavnem dirkališču in so zdaj v mestnem središču Imole. Ubežniki ohranjajo 5:22 prednosti pred glavnino. V Spielbergu v Avstriji se je sicer pravkar začela enajsta dirka letošnje sezone svetovnega prvenstva formule ena.

99 km do cilja - Kolesarji so zdaj zapeljali na znamenito dirkališče v Imoli.

104 km do cilja - Glanina je ujela Weltna, vodilni deseterici pa se je približala na 5:28.

110 km do cilja - Jonas Abrahamsen je osvojil še dve gorski točki na Gallisterni, kolesarji se zdaj spuščajo proti Imoli, kjer bodo zavili tudi na slavno dirkališče Dina in Enza Ferrarija. Tam se je pred 30 leti smrtno ponesrečil legendarni brazilski šampion formule ena Ayrton Senna.

Deseterica vodilnih zdaj vozi dobre štiri minute pred Weltnom in 6:23 pred glavnino.

🔴⚪ 2 more points under 🇳🇴@AbraJonas belt atop the Côte de Gallisterna.



🔴⚪ 2 points de plus pour 🇳🇴@AbraJonas au sommet de la terrible Côte de la Gallisterna.



#TDF2024 pic.twitter.com/DI3KYlDPar — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Izidi gorskega cilja, Gallisterna (III. kategorija):

1. Abrahamsen 2 točki

2. Rodriguez 1

111 km do cilja – Na spustu z Monticina je stik z vodilno skupino izgubil Bram Welten, morda je tudi dobil ukaz vodilnih iz moštva DSM – firmenich PostNL, da počaka glavnino in kolege, kolesarji pa se zdaj že vzpenjajo na Gallisterno (1,4 km, 10.8 %). Vodilna deseterica ima 3:23 prednosti pred Weltnom in 6:46 pred glavnino. Nekaj kolesarjev je imelo težave s kolesi, Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike) ga je zamenja, pomoč mehanikov je potreboval tudi Nils Politt (UAE Emirates).

120 km do cilja - Moštva največjih favoritov za skupno zmago so se na razgibanem terenu prerinila v ospredje glavnine, da bi predvsem na spustih lahko svoje kapetane obvarovala pred morebitnimi nevarnostmi, zato je tempo malce narasel, zaostanek za ubežno enajsterico pa je hitro padel pod sedem minut. Na klancu je nekoliko zaostala manjša skupinica sprinterjev, v kateri je tudi Mark Cavendish, ki je imel včeraj silne težave. Za glavnino so zaostale le kakšne pol minute.

124 km do cilja – Nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je na Monticinu osvojil dve gorski točki in se še utrdil v vodstvu v seštevku najboljšega hribolazca na dirki, zdaj jih ima 15, štiri več od Francoza Valentina Madouasa, ki ga danes ni med ubežniki. Vodilna skupina ima zdaj 7:57 prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Monticino (III. kategorija):

1. Abrahamsen 2 točki

2. Houle 1

127 km do cilja - Ubežniko se že vzpenjajo na Monticino (2 km, 7,5 %).

134 km do cilja – Kolesarji so prispeli v Faenzo in so zdaj v mestu malce bolje zaščiteni pred vetrom, zaostanek glavnine za ubežno enajsterico se je ustalil pri dobrih osmih minutah (v tem trenutku je 8:11). Kmalu bodo prišli do prvih vzponov etape, prva sta na vrsti klanca tretje kategorije, Monticino (2 km, 7,5 %) in Gallisterna (1,2 km, 12,8 %).

Tudi Matej Mohorič, ki je včeraj bežal, danes mirno kolesari v glavnini. Foto: Reuters

Favortiti za zdaj povsem mirni

Favoriti za skupno zmago, v prvi vrsti Pogačar, Roglič, Vingegaard in Evenepoel, za zdaj preživljajo izjemno miren dan, vozijo se v varnem zavetju moštvenih kolegov, vse to pa se lahko spremeni v zaključku dneva, ko se bodo morali v Bologni dvakrat povzpeti na San Luco. To je pred etapo nakazal tudi Tom Pidcock, ki je za Eurosport povedal, da ima v ekipi Ineos Grenadiers danes povsem proste roke za napad na etapno zmago. "S to bi nekoliko ublažili pritisk v ekipi," je dejal in dodal, da imajo podobne cilje še v številnih drugih ekipah.

Etapa za zdaj sicer poteka povsem po željah moštva DSM - firmenich PostNL, ki brani rumeno majico Romaina Bardeta in že cel dan nadzoruje dogajanje na čelu glavnine.

When the whole squad be looking 😍



Some extra special 💛 accents for the guys as leaders of the @LeTour Team Classification! 🙌🏻#KeepChallenging #TDF2024 pic.twitter.com/U1jCiZAOeE — Team dsm-firmenich PostNL (@dsmfirmpostnl) June 30, 2024

145 km do cilja – Kolesarji se počasi približujejo Faenzi, ubežniki imajo zdaj že nekaj več kot osem minut prednosti pred glavnino, prvo uro dirke pa so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 46 km/h.

152 km do cilja - Matthews in Van Moer sta zdaj spet v glavnini, ta pa ima 7:28 zaostanka za vodilno enajsterico.

155 km do cilja - Kolesarji še vedno vozijo v veter, prednost vodilne enajsterice pred glavnino je presegla sedem minut, Matthews in Van Moer pa sta zdaj le še kakšno minuti pred glavnino. Ta je zdaj v vetru tudi močno razpotegnjena.

Foto: Reuters

165 km do cilja - Matthews in Van Moer sta se predala, močno sta upočasnila tempo in čakata na glavnino. Ta ima zdaj 5:50 zaostanka za vodilno enajsterico, na čelu glavnine pa so kolesarji moštva DSM - firmenich PostNL, ki branijo rumeno majico Romaina Bardeta. Kolesarji zdaj vozijo proti vetru, ta je tudi precej močan, piha z 22 km/h. Tudi vroče je spet, zternutno okoli 31 stopinj Celzija.

170 km do cilja – Avstralec Matthews, moštveni kolega našega Luke Mezgeca, in Belgijec Van Moer sta se znašla v zagatnem položaju, vodilni enajsterici se ne moreta priključiti in za njo zaostajata 1:48, medtem ko imata pred glavnino tudi lepo prednost. Glavnina namreč zdaj za vodilno skupino zaostaja že skoraj pet minut in pol.

🇧🇪@Brentvanmoer and 🇦🇺 @blingmatthews are still trying to catch up with the leading group but the gap is not closing.



🇧🇪@Brentvanmoer et 🇦🇺 @blingmatthews tentent toujours de revenir sur le groupe de tête mais l’écart ne baisse pas.#TDF2024 pic.twitter.com/P04etqudfr — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

178 km do cilja - Quentin Pacher (Fra/Groupama - FDJ), Axel Laurence (Fra/Alpecin - Deceuninck), Hugo Huile (Kan/Israel – Premier Tech), Nelson Oliveira (Por/Movistar), Kevin Vauquelin (Fra/Arkea – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Špa/Arkea – B&B Hotels), Mike Teunissen (Niz/Intermarche - Wanty), Bram Welten (Niz/DSM – firmenich PostNL), Harold Tajada (Kol/Astana), Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) in Jonas Abrahamsen (Nor/Uno-X Mobility) imajo 1:17 prednosti pred Matthewsom in Moerjem ter 3:34 pred glavnino.

Med ubežniki nihče ne ogroža rumene majice, vsi v skupnem seštevku zaostajajo več kot 15 minut.

Fotogalerija s starta današnje etape (foto: Ana Kovač):

189 km do cilja – Pobeg je očitno uspel, v glavnini se je dogajanje umirilo, enajsterica z Ambrahamsenom pa počasi pridobiva prednost. Še en kolesar se sicer močno trudi, da bi se priključil vodilni skupini.

Bežijo Quentin Pacher (Groupama - FDJ), Axel Laurence (Alpecin - Deceuninck), Hugo Huile (Israel – Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar), Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkea – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarche - Wanty), Bram Welten (DSM – firmenich PostNL), Harold Tajada (Astana), Jordan Jegat (TotalEnergies) in pikčasti Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

Ubežni skupini se poskušata pridružiti še Michael Mattherws (Jayco AlUla) in Brent van Moer (Lotto Dstny), a imata le majhno prednost pred glavnino.

192 km do cilja - Nekaj prednosti si je privozila deseterica kolesarjev, med temi je nosilec pikčaste majice Jonas Abrahamsen. Ni pa še miru, iz glavnine še naprej skačejo kandidati za pobeg.

195 km do cilja - Takoj po uradnem startu so se začeli napadi in poskusi pobega, nihče pa si še ni uspel priboriti kakšne prednosti. Glavnina je mopno razpotegnjena.

199,2 km do cilja - Točno ob 12.35 je direktor dirke Christian Prudhomme zamahnil z zastavico in dirka se je začela zares!

🚩 Stage 2 is underway! ⚪🔴 @AbraJonas is among the first attackers of the day!



🚩 La 2ème étape est lancée ! ⚪🔴 @AbraJonas fait partie des premiers attaquants du jour !#TDF2024 pic.twitter.com/Vf619vyhhP — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Spet je zelo vroče, že na startu v Casenaticu na jadranski obali je bilo 32 stopinj Celzija, ko pa bodo v Ravenni kolesarji zavili levo v notranjost proti Faenzi, pa jih čaka še dokaj močan čelni veter.

Start: Kolesarji so se ob 12.15 podali na zaprto vožnjo, ob 12.35 naj bi dosegli kilometer nič in druga etapa 111. Toura se bo začela tudi zares.

🚩 It's time for the second stage of the #TDF2024!



🚩 C'est parti pour la deuxième étape du #TDF2024 ! pic.twitter.com/mQaAQfOTkI — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

San Luca je Rogličev klanec

"Veselim se današnje etape, na San Luco imam lepe spomine," je pred startom povedal slovenski as Primož Roglič, ki je na tem klancu nad Bologno zmagal že štirikrat, trikrat na Dirki po Emiliji in enkrat na kronometru Gira.

Foto: Jaka Lopatič

Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je druga etapa Dirke po Franciji. Trasa je spet razgibana, ni tako težka kot je bila v sobotnem uvodu, a mnogi danes pričakujejo še bolj razburljivo dogajanje.

💪 This next 200km is for the pure puncheurs, with the Côte de San Luca as the climax.



💪 Encore près de 200 km au programme de cette étape pour les purs puncheurs avec la Côte de San Luca en point d'orgue. #TDF2024 | @Letour_Italia pic.twitter.com/riAT9juMu9 — Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2024

Rumeno majico vodilnega na dirki danes nosi Francoz Romain Bardet (DSM – firmenich PostNL), zeleno najboljšega po točkah njegov moštveni kolega, Nizozemec Frank van den Broek, v pikčasti najboljšega hribolazca bo kolesaril Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-C Mobility), v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki pa Belgijec Maxim van Gils (Lotty Dstny).