Pogačar in Roglič sta si oddahnila, Mohoriča zdelala vročina #video

"Nimam pripomb, zelo dobro sem se počutil in na koncu poskusil tudi v sprintu. Skoraj sem prehitel enega od dveh najhitrejših sprinterjev v glavnini, poleg Madsa Pedersena je to Wout van Aert, pa mi je malo zmanjkalo in sem osvojil četrto mesto. Vsa čast ubežnikoma Bardetu in Van den Broeku, res ta letela in sta si zaslužila zmago," je novinarjem v jadranskem letovišču Rimini, kjer je leta 2004 umrl legendarni italijanski as Marco Pantani, razlagal Tadej Pogačar.

Letos si želi ponoviti Pantanijev dosežek iz leta 1998, ko je ta osvojil epski dvojček Giro - Tour. "Danes sem na klancih malo preveril noge, bilo je dobro. Mislil sem, da bomo v zaključku ujeli ubežnika, razlika je bila le 25 sekund, zato sem tudi sprintal, želel sem si bonifikacijske sekunde, ampak še enkrat, kapa dol fantoma," je še razlagal 25-letnik s Klanca pri Komendi, ki je Tour dobil v letih 2020 in 2021.

Jutri je na vrsti etapa od Cesenatica do Bologne (199,2 km). Glavni del dogajanja pa kolesarje v zadnjih 33 km, ko bodo morali dvakrat preko znamenitega klanca San Luca (1,9 km/10,6 %) nad Bologno. "Na San Luci pričakujem bolj odprt boj za zmago. Mislim, da bodo večje razlike kot so bile danes," meni Pogačar.

Primož Roglič: Prva etapa je za nami, gremo dalje. Foto: Guliverimage

Roglič: Za San Luco ni posebne taktike

To je klanec, na katerem se je v preteklosti že večkrat izkazal drugi slovenski kolesarski super zvezdnik Primož Roglič. "Ah, tam ni neke posebne taktike, le najhitreje je treba gor priti," je v svojem slogu razlagal za TV Slovenija. Tudi izkušeni 34-letmi Zasavec je bil povsem zadovoljen z napornim uvodnim dnem 111. Toura. "Vroče. Predvsem vroče. Pa hitro. Na koncu pa vse dobro, prišli smo v cilj," je za slovensko nacionalno televizijo povzel etapo.

Tudi sam je, kot preostali favoriti za skupno zmago, preveril stanje nog. "Vse je bilo OK," je z veseljem poročal, pa še enkrat dodal, da je bilo v hudi vročini, cel dan je bilo prek 30 stopinj Celzija, in domala nenehnemu plezanju (preko 3.600 višincev), vse prej kot enostavno: "Tempo je bil neugoden, bilo je težko, predvsem pa je bilo še toliko težje zaradi vročine. Ni pa bilo ravno takšne selekcije, da bi v zaključku ostali samo najboljši, bila je večja skupina. Prva etapa je za nami, gremo dalje."

Dirka po Franciji se tudi jutri nadaljuje v Italiji, na vrsti je napornih 199 kilometrov od Casenatica do Bologne s šestimi kategoriziranimi klanci. Prav v zaključku bodo morali dvakrat premagati San Luco nad Bologno. Start etape bo ob 12.35.

Mohorič: Vročina me je zdelala Etapo je zaznamoval slovenski as Matej Mohorič, ki je 140 kilometrov preživel v begu, moči pa so mu pošle v zadnjih 50 kilometrih dneva. "Vročina me je kar zdelala," je povedal v Riminiju.

