Kot iz topa ustrelil ime Tadej Pogačar

Na letošnji Dirki po Franciji bomo na delu videli pet slovenskih kolesarjev. Dva zanima skupna zmaga, enega etapna, preostala pa imata jasno določeni vlogi pomočnikov. A vsak drugačno. In kako Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik gledajo na boj za rumeno majico?

Tadej Pogačar (UAE Emirates), Primož Roglič (Red Bull – BORA - hansgrohe), Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) bodo letos občutili celotno dogajanje, ki ga prinaša Tour de France.

Za dirko vseh dirk je jasno, da je nekaj posebnega. Vendarle je največja in so apetiti kolesarjev po dnevnih in skupnem uspehu izjemno veliki. Če gledamo zgornjo peterico, sta Pogačar in Roglič tista moža, ki imata v mislih rumeno majico najboljšega.

Izzivalcev bo kar nekaj

Mlajši Pogi, ki je letos že osvojil Giro d'Italia in bi rad ponovil podvig Marca Pantanija iz leta 1998, ko je Italijan pokoril tekmece na obeh največjih grand tourih v istem koledarskem letu, ve, kako jo je osvojiti in z njo pripeljati na cilj. V letih 2020 in 2021 mu je to uspelo, nato je prestol predal Jonasu Vingegaardu, ki je bil najboljši v zadnjih dveh izvedbah.

Primož Roglič prav tako spada med osrednje favorite za skupno zmago. Foto: Ana Kovač

Omenjena kolesarja sta tudi letos osrednja favorita za končni uspeh, a je v ozadju kar nekaj kolesarjev, ki jima bodo skušali prekrižati načrte. Med njimi je tudi Roglič, svoje ambicije ima Remco Evenepoel, s široko paleto kolesarjev, ki se znajo peljati v klanec, imajo pri INEOS Grenadiers …

Matej Mohorič kot iz topa izstrelil Tadej Pogačar. Foto: Ana Kovač

"Tadej, Primož, potem Jonas, čeprav so glede poškodbe pretiravali"

In kaj preostali trije slovenski kolesarji, ki bodo na Touru, menijo glede favoritov za skupno zmago. Mohorič, ki bi rad tritedensko popotovanje končal z etapno zmago, je na uradni predstavitvi v Firencah za Sportal na vprašanje, kdo so po njegovem mnenju favoriti za končni uspeh, kot iz topa ustrelil: "Samo en, Tadej."

Luka Mezgec vidi Pogačarja in Rogliča kot osrednja favorita. Foto: Ana Kovač

Mezgec bo imel tako kot lani nalogo pomagati sprinterju Dylanu Groenewegnu v zaključkih sprintov. V svojih vrstah imajo tudi Simona Yatesa, ki je bil lani skupno četrti za bratom Adamom, pohvali pa se lahko s skupno zmago na Vuelti leta 2018. "Tadej je, tako mislim, številka ena. Primož je številka dve, potem Jonas, čeprav so glede poškodbe toliko pretiravali in vse. Mislim, da bo stoodstoten. Za konec tedna bomo že videli. Potem je Remco. Ineos ima vedno kakšnega favorita. Startali bodo s tremi. Pestro bo," se je Luka dotaknil favoritov.

Tratnik opozarja

Za Tratnika se bodo v soboto v Firencah tretjič odprla vrata Toura, potem ko je že nastopil v letih 2019 in 2022. Jasno je, kaj bo njegova glavna naloga. Pomagati Vingegaardu pri morebitnem pohodu do tretje zaporedne lovorike. Ali bodo imeli pri ekipi Visma | Lease a Bike na radarju le Pogačarja, je Tratnik razložil: "Če Primož in Remco gresta, ne moreš čakati. Vsi vemo, da sta kandidata za zmago. Tukaj bo treba na vse paziti. Če se preveč osredotočiš na enega, lahko hitro narediš napako."

Jan Tratnik bo delal za Jonasa Vingegaarda. Foto: Ana Kovač

In kako je na stavnicah? Prvi favorit je Tadej Pogačar, drugi Jonas Vingegaard, tretji Primož Roglič in četrti Remco Evenepoel.

Vse skupaj se bo začelo v soboto z etapo od Firenc do Riminija, že prvi dan pa čaka kolesarje zelo razgiban teren in številni gorski cilji. Čas je torej za razburljiv tritedenski kolesarski program, ki ga ponuja Tour de France.