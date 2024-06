Tadej Pogačar upa na nov šov z Vingegaardom, si pa želi, da si zamenjata majici

Tadej Pogačar je na novinarski konferenci tik pred začetkom 111. Dirke po Franciji, ki se bo prvič v njeni zgodovini začela v Italiji, natančneje v Firencah, razkril, da je pred desetimi dnevi prebolel covid-19, a je navijače hitro pomiril z izjavo, da je virus občutil le v obliki utrujenosti in prehlada, in da se pred startom zelo dobro počuti. V drugi del letošnjega izziva – zmagati na Giru in Touru – vstopa samozavesten in odlično razpoložen. Spregovoril je tudi o rivalstvu z Jonasom Vingegaardom, ki bo nastopil prvič po hudi poškodbi na aprilski Dirki po Baskiji in spopadanju z vročino, ki naj bi bila njegova šibka točka. V Italiji naj bi se ta konec tedna živo srebro povzpelo nad 36 stopinj Celzija!

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates) bo sezono nadaljeval tam, kjer jo je 26. maja končal. V Italiji. Zanimivo je, da se 111. izvedba Dirke po Franciji prvič v zgodovini te slovite rumene dirke začenja prav v Italiji, državi, kjer je Pogačar pred petimi tedni slavil dominantno zmago na Giru, in bo zdaj podoben scenarij skušal zrežirati še na Touru. Pogačar želi ponoviti dosežek legendarnega italijanskega kolesarja Marca Pantanija, ki je leta 1998 kot zadnji uspeh zmagati na Giru in Touru v isti sezoni.

Reset po Giru

Gorenjski volk je po zmagi na majskem Giru najprej nekaj dni doma v Monacu preživel s svojo zaročenko Urško Žigart in se razvajal z dobro hrano, gledanjem serij in življenjem brez treningov, nato pa priprave na Tour nadaljeval na višinskih pripravah v smučarskem središču Isola 2000 v Francoskih Alpah, kjer je treniral na cestah, ki bodo gostile tri etape letošnjega Toura.

Covid-19 in smrt v družini

Kot je razkril na novinarski konferenci v Firencah je vmes prebolel covid-19, zaradi smrti dedka pa za kratek čas celo prekinil priprave in se vrnil v Slovenijo, da bi bil ob težkih trenutkih skupaj z družino.

Virus je staknil pred desetimi dnevi. "Ni bilo tako hudo, bolj kot nekakšen prehlad in utrujenost, zelo hitro je minilo. Brez kolesa sem bil samo en dan, malo sem obračal pedala na trenažerju, ampak takoj ko sem se dobro počutil, sem spet kolesaril na prostem. Koronavirus k sreči ni več tako resna zadeva, vsaj če se je telo v preteklosti že srečalo z njim, kar je bilo v mojem primeru že enkrat ali dvakrat," je povedal Pogačar, ki je zaradi hudih poškodb Vingegaarda na letošnji Baskiji nesporno glavni favorit za zmago na Touru.

Ekipa Emiratov, ki poka od zvezdniških imen

Na slovito rumeno dirko se Pogačar podaja z izjemno močno ekipo, v kateri mrgoli zvezdniških imen, tudi takih, ki bi lahko na tritedenski dirki sama poveljevala ekipi. Slovenec je ekipo, v kateri so še Juan Ayuso, Marc Soler, Pavel Sivakov, Nils Politt, Adam Yates, Joao Almeida in Tim Wellens opisal kot eno najmočnejših ekip vseh časov. "Mislim, da je naša ekipa izjemno močna, rekel bi, da imamo eno najmočnejših ekip na Touru. Kar zadeva gorske etape, imamo res superzvezdnike, zato sem resnično počaščen, da so moji sotekmovalci. Prav tako imamo res močno ekipo za ravnino in tehnične dele, mislim, da smo lahko prepričani v ekipo."

Ekipa UAE za Dirko po Franciji: Tadej Pogačar, Juan Ayuso, Marc Soler, Pavel Sivakov, Nils Politt, Adam Yates, Joao Almeida in Tim Wellens.

Pogačar, ki ga skoraj vsi brez izjeme izpostavljajo kot prvega favorita za skupno zmago, pričakuje, da bo izjemno zahteven že prvi teden Toura, po njegovi oceni je že prva etapa dovolj zahtevna, da lahko nastane pravi kaos. "Že v drugi etapi bomo videli, kdo je kje. Že v četrti etapi nas čaka pravi gorski test, kjer bomo že verjetno videli razlike med favoriti. Pričakujem, da bodo vsi v izjemni formi in da nisem samo jaz tisti, ki ga je treba omenjati kot favorita," se je želel otresti vloge absolutnega favorita za zmago na letošnjem Touru.

Poleg Pogačarja in Vingegaarda v ožji krog favoritov za zmago sodita tudi Primož Roglič, ki se je javnosti predstavil v novem dresu (Red Bull - BORA – hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Kaj o razmerju moči pravi generalni direktor ljubljanske kontinentalne ekipe Gusto Santic Tomaž Poljanec?



Z Vingegaardom se redko srečata, a kadar se, je vedno šov

Na novinarski konferenci je odgovarjal tudi na vprašanja o njegovem glavnem tekmecu na zadnjih dveh izvedbah francoskega Toura Jonasom Vingegaardom ( Visma | Lease a Bike). “Najin odnos je res nenavaden, običajno se srečava samo enkrat na leto in to je julija. Noro je, da se bova v zgodovino vpisala kot tekmeca. Cenim najino rivalstvo, Jonasa zelo spoštujem in vesel sem, da bo na startu. Kar zadeva njegovo formo, mislim, da je pripravljen na Tour, sicer ga ne bi bilo na startu. Dirke se zelo veselim. Upam, da bova spet pripravila velik šov in da si bova zamenjala majico."

Rivalstvo, ki se je že zapisalo v zgodovino kolesarstva. Foto: Reuters

Konec Pogi ere v beli majici

Pogačar je v mislih seveda imel rumeno majico, ki jo je nazadnje nosil v 10. etapi Toura leta 2022, bo pa letos prvič tudi brez bele majice, v kateri smo ga bili vajeni na vseh štirih izvedbah Toura. Pogačar je namreč vse štiri Toure, na katerih je nastopil, končal kot zmagovalec razvrstitve za najboljšega mladega kolesarja in nosilec bele majice. Ker bo septembra dopolnil 26 let, to pomeni, da je za belo majico uradno prestar in bo ta letos dobila drugega lastnika. Organizatorji Toura so se tega mejnika spomnili na četrtkovi predstavitvi ekip in mu podelili simbolično belo majico s število 72. Toliko dni zapored je namreč Pogačar na Touru preživel v beli majici (od 13. etape Toura 2020 do konca Toura 2023), skupaj pa 75 dni. Obe številki sta rekordni.



Pogačarju so organizatorji simbolično podelili belo majico s številko 72, ki označuje število zaporedni dni, ki jih je preživel v beli majici najboljšega mladega kolesarja:

Se je Pogačar navadil na vročino? Za konec tedna bo kar 36 stopinj Celzija! Dirka po Franciji je znana po ekstremno visokih temperaturah, ki Pogačarju vsaj pregovorno ne ustrezajo. Na novinarski konferenci smo ga vprašali, ali je času višinskih priprav opravil tudi kakršnokoli specifično prilagajanje na visoke temperature, ki bodo kot kaže na Touru prisotne že ta konec tedna. V soboto naj bi se živo srebro v Firencah dvignilo na kar 36 stopinj Celzija! "Res je, Tour je ena najbolj vročih dirk v sezoni, se mi pa zdi, da sem vsako leto nekoliko boljši na vročini, nekako sem se navadil nanjo. Zdaj celo opažam, da mi mraz ne ustreza več toliko in da precej bolj kot včasih cenim, kadar je toplo," je namignil Pogačar. "Mislim, da sem se glede visokih temperature precej izboljšal in da sem pripravljen na vroče poletje," je bil tudi glede visokih temperature optimističen prvi kolesar sveta.

Preberite še: