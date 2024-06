Poglejte si Rogliča, ko kolesari na novem kolesu in v novih barvah

"Nekaj posebnega je bilo. Malce drugače. Vesel sem, da se začenja super projekt. Trenutno predvsem mi komaj čakamo, da se Tour začne," je ob opazki na novinarski konferenci v Salzburgu, da se je na predstavitvi ekipe v novi opravi, ki je posledica prihoda Red Bulla v vrste BORE - hansgrohe, pred številne medije pripeljal z nasmeškom na obrazu, pokomentiral Primož Roglič, osrednji kapetan avstrijsko-nemškega moštva.

Roglič in njegovi trije posebni čuvaji

Njegov osrednji cilj Tour de France je pred njim. Komaj čaka, da bo spet del vrhunca, ki ga je lani izpustil. A se je veselil skupne zmage na Giru d'Italia. Zdi se, da bi lahko bila letošnja dirka vseh dirk zelo spektakularna z vidika imen, ki bodo nastopila. Favoritov je veliko. In kakšna je močna plat njegove ekipe v luči boja z osrednjima favoritoma Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom?

"Upam, da bomo gledalcem ponudili, kar je treba. Verjamem, da bomo. Vsi prihajamo kot najboljši. Velik boj bo. Kaj bo potrebno? To bomo vedeli na koncu. Če pogledamo vse etape, bomo morali biti na visoki ravni od štarta do cilja. Če pogledam zadnja dva Toura, bi bilo dobrodošlo, da bi prišel na dveh kolesih v cilj v Nici," je v svojem slogu dejal Roglič.

Roglič o pripravljenosti Pogačarja in Jonasa

Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe na letošnjem Touru

Primož Roglič, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov, Danny van Poppel, Nico Denz, Matteo Sobrero, Bob Jungels in Marco Haller.

Padci so bili pri njem pogosti. Zadnja dva Toura, ki se ju je udeležil, je moral ravno zaradi padcev predčasno končati, zato so pri Red Bull - BORA - hansgrohe sestavili ekipo, ki bo v ključnih trenutkih krila Primožev hrbet. Zlasti Danny van Poppel, Nico Denz in Marco Haller bodo na ravninskih delih njegovi posebni čuvaji, da se bo Primož v pelotonu izognil številnim pastem.

Predstavitev ekipe v Salzburgu (Foto: Ana Kovač)

Fotogalerija 1 / 28 / 28

Za Tour je znano, da je napetost v karavani še toliko večja. Želja po dnevnem in končnem uspehu je tako velika, da je neizprosno tudi v ravninskih etapah. Primož se dobro zaveda, da mora ostati na kolesu, če se želi zoperstaviti najboljšim na čelu s Pogačarjem in Vingeggardom.

"Drug drugega moramo spoštovati"

Na vprašanje, ali se je sploh mogoče pripraviti, da bi se kolesarji izognili nezgodam ob takšnem napetem stanju v glavnini, je slovenski kolesar odgovoril: "Če bi znali in vedeli, se nevšečnosti ne bi dogajale vsem nam. To je nemogoče preprečiti. Lahko pa poskrbimo, da se vsi skupaj temu čim bolj izognemo. Narediti moramo vse, da se izognemo tem stvarem. To je naše vodilo od štarta: izogibati se nepredvidljivim in težkim situacijam."

Roglič o prednostih ekipe

Jasno je, da bo na Touru napeto že povsem od začetka. In jasno je, da ni kolesarja, ki bi namerno povzročil padce. Vendarle gre za boj za vsak centimeter in takrat se zgodi marsikaj: "S prstom kazati na koga in iskati krivce je nesmiselno. Mi moramo drug drugega spoštovati, pokazati tisto najboljše, kar smo sposobni. To se mi zdi pomembno sporočilo, ki bi ga morali vsi upoštevati."

Letos se je na dirkah trikrat znašel na tleh in predčasno končal Dirko po Baskiji. Padel je tudi na Kriteriju po Dofineji, a je stisnil zobe in na koncu celo zmagal. V zadnji etapi ga je izzval Matteo Jorgenson iz vrste Visma | Lease a Bike, a je imel dovolj časovne zaloge za skupno zmago. In kako je z ramo, na katero je takrat padel? "Tisti ponedeljek po Dofineji sem opravil pregled CT. Videti je, da je vse na mestu. Bolečina je bila nato iz dneva v dan manjša. Zdaj je vse v redu."

Življenje v celoti podredil pripravam na Tour in pogrešal družino

Po koncu generalke si je vzel nekaj časa za počitek. Ali se mu je uspelo povsem spočiti, ne ve natančno: "Nato smo opravili treninge intenzivnosti, malce daljše. Vreme je bilo, kakršno je bilo, pravega poletja še nisem imel. Veselim se odhoda v Italijo, kjer je napovedano, da bo toplo."

Foto: Ana Kovač

Športni direktor Rolf Aldag je na predstavitvi v Salzburgu jasno povedal, da je Primož vse od 9. maja v celoti podrejen Dirki po Franciji in se nanjo intenzivno pripravlja. Od družine je bil umaknjen, kar mu je bilo najtežje: "To, da si ogromno časa stran od družine, je res najtežje. Da rad vozim kolo, ni skrivnost. Konec koncev živimo poseben način življenja. Vsi živimo za kolesarstvo. Ko mine mesec ali dva, pa vidiš, kako hitro otroci rastejo. Takrat si rečeš, da je nekaj časa že šlo mimo."

"Skupna zmaga je posledica nečesa"

Rumena majica je zanj ogromna želja. Najbližje ji je bil leta 2020, ko jo je zadnji mogoči dan izgubil. V naslednjih letih je bil daleč od nje: "Rumena majica je posledica nečesa. Kar moramo gledati, je to, kar lahko obvladujemo. Same sebe, svoja dejanja. Svoje predstave. To je tisto, na kar moramo držati fokus. Tisti, ki je hitrejši, zasluženo zmaga. Že biti vsaj del tega je izjemno lepo."

Foto: Red Bull Content Pool

Nato je beseda nanesla na tisti del priprav, v katerih je prekolesaril določene etape na Touru. To so ključne etape, ki bodo najverjetneje odločale. Vse skupaj se bo začelo v ponedeljek v Firencah v Italiji. Zlasti znan mu je zadnji vzpon drugega dne na San Luco. Spomnimo se lahko, kako je pred leti na Giru prehitel vso konkurenco na kronometru, ki je imel cilj prav na tem vzponu. Prav tako je lani pokoril konkurenco na enodnevni dirki Regio Emilia. Zato smo že večkrat slišali, da San Luco radi poimenujejo kar Sveti Primož.

Prevozil številne trase letošnjega Toura

A cilj druge etape ne bo na vrhu, temveč bo sledil še spust do cilja v Bologni: "Opravili smo ogled prve in druge etape. Zelo težek štart bo. V prvi etapi bo ogromno klancev. Večinoma bo šlo gor in dol. Pričakujem zelo težak štart. Kaj bo na koncu, težko rečem. Bomo videli, zagotovo bo težko. Drugi dan prav tako. Dobro poznam San Luco in ta krog, ki ga bomo prevozili dvakrat. Vedno se je zelo težko vzpeti na San Luco."

Primož Roglič in Jai Hindley – oba sta v karieri osvojila Giro d'Italia. Foto: Ana Kovač

Glede na to, da živi zelo blizu trase zaključnega kronometra od Monaka do Nice, je jasno, da te ceste zelo dobro pozna in mu bo to prišlo prav pri pripravi na zaključno 21. etapo, ki letos ne bo parada šampionov. Prav tako se zaradi olimpijskih iger ne bo končala v Parizu: "Sem ga prevozil, vendar povsem po trasi v celoti ne gre. Kakšna ulica ima namreč obratno smer. Tam živimo in tam treniram vsakodnevno."

Pogledal si je tudi traso devete etape, ki bo posebna. Pod kolesarji se ne bodo kot pred dvema letoma znašle kocke iz klasike Pariz–Roubaix, ampak makadamska podlaga, na katerih se odlično znajde Pogačar: "Pogledali smo si to etapo. Zagotovo bo spektakel. Še en več. A najprej moramo priti do devete etape."

Roglič upa, da bo v objektivu, ko bodo kazali Pogačarja

Sodeč po videnem bo najtežji del zadnji teden, ko bodo po vseh naporih prišle na vrsto izjemno težke gorske etape. V 19. etapi bodo na primer dosegli najvišjo točko letošnjega Toura, Cime de la Bonette na višini 2802 metra. "Bomo videli, ko bomo tam. Težko se pripravljaš na takšne klance. Nimaš ga za hišo. Po drugi strani vsi najboljši ogromno časa preživimo na višini, na dva tisoč metrih. Na koncu moraš imeti dober dan, dobre noge. Potem gre tudi na 2.800 metrov," poudarja Primož.

Kot pravi, ima raje krajše klance in kronometer, vendar se zaveda, da pot do slave pelje tudi čez tovrstne višje in daljše izzive: "Na koncu bo Tour osvojil tisti, ki bo na vseh področjih najboljši."

Največja tekmeca bosta, sodeč po prikazanem, Pogačar in Vingegaard. Kako se zoperstaviti njunim skokom v težkih gorskih etapah? Primož je povedal naslednje: "Moraš biti zraven. Ni velike filozofije. Bomo videli. Vedno rečemo, da je vsaka dirka nova situacija in to je čar športa. Znova in znova se moraš dokazovati, da si najboljši. Če gledam Tadeja v letošnji sezoni, upam, da bom tudi jaz kdaj v objektivu, ko bodo njega kazali, kar bo zagotovo dober znak." S tem je dal vedeti, kako uspešna je letošnja pot mlajšega rojaka, ki je v 2024 že osvojil Giro d'Italia in želi po letu 1998 kot naslednji po Marcu Pantaniju osvojiti veliki dvojček Giro–Tour v istem koledarskem letu.

BORA - hansgrohe skozi čas (Foto: Ana Kovač)

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Kmalu po koncu Toura se bodo že začele še olimpijske igre in na vrsti bo tudi cestna preizkušnja. Zlate medalje na posamičnem kronometru ne bo branil, saj je že jasno, da bo nastopil Jan Tratnik, ki bo prihodnje leto vozil v Rogličevi ekipi. Glede olimpijskega nastopa bo vse odvisno od počutja po napornem Touru: "Olimpijske igre so daleč. Vmes je še 21 etap Toura. Izjemno težko je zdaj razmišljati o tem. Odvisno je, v kakšnem stanju si na cilju. Stvari se hitro odvijajo, druga za drugo. Najprej gledam na Tour, potem bomo videli, kako naprej."