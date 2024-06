Primož Roglič na Tour de France v novi preobleki in z novim imenom #video

Pred začetkom osrednjega kolesarskega vrhunca letošnjega leta, dirko Tour de France, so pri ekipi Primoža Rogliča naredili korenito spremembo. Potem ko je podjetje Red Bull letos odkupilo večinski delež ekipe BORA - hansgrohe, je zdaj prišel na vrsto trenutek, da ekipa dobi novo podobo in novo ime. Tako bodo slovenski kolesar in vsi člani nemško-avstrijske ekipe tekmovali pod imenom Red Bull - BORA - hansgrohe in tudi v novi opravi, ki so jo danes na prav posebnem dogodku predstavili na sedežu podjetja v Salzburgu.