Na Dirki po Franciji strog in inteligenten dopinški sistem

Mednarodna agencija za dopinška testiranja (Ita) je uvedla strog in inteligenten sistem za kolesarsko Dirko po Franciji, navaja avstrijska tiskovna agencija Apa.

Da bi preprečila morebitno goljufanje, je Ita uvedla poseben program testiranj za francosko pentljo, ki se bo začela v soboto v italijanskih Firencah. Dirko vseh dirk v kolesarstvu so v svoji dolgi zgodovini pretresli že številni dopinški škandali.

Po navedbah agencije za dopinška testiranja so že pred Tourom opravili 400 kontrol na treningih kolesarjev, med dirko bo teh vsaj še 600. Kot novo komponento preverjanja biološkega potnega lista Ita uporablja endokrini modul oziroma nadzorni sistem žlez z notranjim izločanjem.

Odvzete vzorce že sicer hranijo deset let, da omogočijo kasnejše preiskave z boljšimi metodami. Iz agencije so danes v izjavi za javnost sporočili, da tesno sodelujejo tudi z oblastmi v Franciji in Italiji, kjer bo Tour v celoti gostoval prve tri etape, preden v četrti sledi prehod v Francijo.

Pred kratkim je Mednarodna kolesarska zveza v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo kaznovala Italijana Andreo Piccola, ker so ga zunaj tekmovanj na mejnem prehodu letališča ob prihodu iz Kolumbije v Italijo ujeli pri posedovanju rastnega hormona in drugih prepovedanih zdravil.

Ekipa EF Education-EasyPost je s 23-letnim Italijanom nemudoma prekinila pogodbo.