Šok za kapetana FDJ: David Gaudu teden dni pred Tourom pozitiven na koronavirus

27-letni David Gaudu, lani deveti na Dirki po Franciji in četrti leta 2022, letos ni imel dobre sezone. Tudi na pripravljalni dirki za Tour, Kriteriju po Dofineji, kjer je zmagal Primož Roglič, je bil zgolj 15.

Positif au Covid-19, David Gaudu ne prendra pas le départ du Championnat de France dimanche et va se concentrer sur sa récupération en vue du Tour de France.



Tested positive for Covid-19, David Gaudu will not be taking part in Sunday's French Championship RR. He will concentrate… pic.twitter.com/FVw37A1TA2