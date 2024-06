UAE potrdil sedem Pogačarjevih pomočnikov za Tour

Ekipa UAE Team Emirates je uradno potrdila osem kolesarjev, ki bodo nastopili na Dirki po Franciji od 29. junija do 21. julija. Ekipa je nespremenjena glede na načrte pred sezono. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo na poti do osvojitve svojega tretjega naslova na Tour de France vodil zelo izkušeno ekipo, so zapisali na spletni strani UAE.

Poleg Tadeja Pogačarja bodo za UAE Emirates na letošnji Dirki po Franciji nastopili še Španca Juan Ayuso in Marc Soler, Francoz Pavel Sivakov, Nemec Nils Politt, Britanec Adam Yates, Portugalec Joao Almeida in Belgijec Tim Wellens.

"Že petič prihajam na Tour in zelo sem navdušen nad tem. Vse leto smo kot ekipa zelo trdo delali, da smo se pripravili na to, in upamo, da bomo lahko vsem, ki nas bodo gledali, omogočili tri tedne razburljivega dirkanja," je povedal Pogačar.

"Lepo se je tudi vrniti v Italijo, da bi začeli Tour. Očitno prihajam od tam z dobrimi spomini na Giro in na srečo lahko rečem, da so priprave od takrat potekale zelo dobro. Po Giru sem si vzel malo odmora, nato sem bil zadnje tedne popolnoma osredotočen na Tour," je pojasnil slovenski zvezdnik. Po lanski zmagi Primoža Rogliča je prav Pogačar osvojil letošnjo Dirko po Italiji.

"Skupaj smo preživeli veliko časa kot ekipa, ko smo trenirali na višinskih pripravah in veliko ur preživeli na kolesu. Kot skupina smo na res dobri poti in mislim, da zdaj komaj čakamo na začetek. Upamo, da se bomo borili za zmago in prikazali dobro predstavo," je še povedal 25-letnik s Klanca pri Komendi.