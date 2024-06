Na novinarski konferenci pred začetkom 111. izvedbe Dirke po Franciji, ki se bo to soboto, 29. junija, začela v Firencah v Italiji, je dvakratni zmagovalec te slovite dirke Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) priznal, da so bili padec na Baskiji, številne poškodbe, ki so ga spremljale, in počasno okrevanje verjetno najtežji trenutki v njegovi karieri.

Foto: Ana Kovač

Glede na vse, kar je v zadnjih treh mesecih prestal, je dejal, da je zadovoljen že s tem, da bo sploh stal na startu dirke. "Mislim, da je že to zmaga sama po sebi. Zelo sem srečen in komaj čakam na začetek dirke. Želim si doseči čim boljši rezultat v skupnem seštevku dirke, ampak če sem povsem iskren, padec je bilo resnično hud, zato je že to, da sem tukaj, zmaga sama po sebi. Vse od tu naprej bo samo bonus."

Zanimivo je, da Vingegaard na novinarski konferenci ni omenil beseda zmaga in to z razlogom. "Če sem iskren, preprosto ne vem," je dejal. "Morda se bomo morali boriti, da bomo zdržali na začetku dirke, nato pa bomo kasneje na dirki našli normalno raven. To bomo izvedeli v prihodnjih dneh."

Vingegaarda sta na novinarski konferenci spremljala Američan Matteo Jorgenson, ki je potrdil, da bo na Touru v vlogi pomočnika, in Wout Van Aert, ki bo ciljal na etapne zmage, Tour pa bo zanj tudi priprava na olimpijske igre v Parizu, ki se bodo začele že pet dni po koncu Toura, vožnja na čas pa bo šest dni po koncu dirke (27. julija). Foto: A.S.O./Charly Lopez

27-letni Danec je po padcu na Baskiji v začetku aprila najprej 12 dni preživel v bolnišnici in nato okreval še doma, v krogu svoje družine, junija pa se je moštvenim kolegom iz ekipe Visma pridružil na višinskih pripravah v Tignesu v Francoskih Alpah.

Upa, da se bo dobro delo obrestovalo

"Po nesreči sem si moral vzeti dolg premor. Imel sem veliko poškodb, ki so se najprej morale zaceliti, preden sem lahko začel prave treninge. Eno je, ko lahko začneš kolesariti na prostem, drugo pa je, ko lahko začneš pravilno trenirati. Večinoma pa je šlo predvsem za to, da se pravočasno pripravim za Tour. Upam samo, da se bo vse dobro delo, ki smo ga opravili skupaj, obrestovalo. Bomo videli v prihodnjih treh tednih."

Na predstavitvi ekip v Firencah Foto: Reuters

Še vedno upa, da je dovolj dober, da se bo lahko vsaj boril za zmago

Ni skrival, da se je, medtem ko je skušal združiti okrevanje in trening, spopadal tudi z bolečinami. "Mislim, da v taki situaciji razmišljaš samo o tem, kako bi se vrnil, in se ne smiliš sam sebi. In to je tisto, kar sem tudi storil in kar smo jaz in moja družina počeli zadnje tri mesece, ko smo poskušali vse, kar je bilo v naši moči, da bi se pripravili na Tour."

"To je dirka, ki meni in moji družini veliko pomeni, zato sem vesel, da so me podpirali in da sem zdaj tukaj na startu. Če ne bi bilo padca, bi vsekakor dejal, da sem tukaj zaradi zmage, toda stvari so se spremenile. Še vedno upam, da sem dovolj dober, da se vsaj borim za zmago, bomo pa to videli v prihodnjih treh tednih."

Vingegaardu sta med okrevanjem ves čas ob strani stali žena Trine in hči Frida, ki je svojemu očetu pred odhodom na Tour na nadlaktu pustila poseben spominek, tatu z risanim junakom iz serije Tačke na patrulji. Tudi tatu metulja, ki ga je imel maja na Majorki in je marsikomu padel v oči, je darilo njegove hčerke, ki bo septembra praznovala 4. rojstni dan.

Ekipa Visme za Dirko po Franciji:

Jonas Vingegaard

Tiesj Benoot

Matteo Jorgenson

Christophe Laporte

Jan Tratnik

Wout Van Aert

Wilco Kelderman

Bart Lemmen

Preberite še: