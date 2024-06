Tomaž Poljanec: Ko sta Vingegaard in Pogačar stoodstotna, sta res razred zase. Roglič pa ...

V soboto se v Firencah začenja 111. Dirka po Franciji, slovensko kolesarstvo pa kot dva izmed štirih izrazitih favoritov za končno zmago zastopata Tadej Pogačar in Primož Roglič. Preostala asa, ki ju strokovnjaki izpostavljajo kot najresnejša kandidata za osvojitev kultne rumene majice, sta Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel. A v zadnjih treh izvedbah največje dirke na svetu sta za zmago obračunavala Pogačar in Vingegaard in tudi letos bomo najverjetneje videli še četrto dejanje tega epskega dvoboja, meni generalni direktor ljubljanske kontinentalne ekipe Gusto Santic Tomaž Poljanec.

Odštevamo dneve do začetka letošnje Dirke po Franciji in ves kolesarski svet v naslednjih treh tednih pričakuje nov veličasten dvoboj Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Je med temi tudi slovenski kolesarski delavec Tomaž Poljanec? "Da, tudi," nam je na to vprašanje pritrdilno odgovoril generalni direktor moštva Ljubljana Gusto Santic, nato pa dodal: "Utegne pa biti tudi troboj."

Tudi Tomaž Poljanec, generalni direktor moštva Ljubljana Gusto Santic, pričakuje dvoboj, a upa na dobro formo Primoža Rogliča: "Utegne pa biti tudi troboj." Foto: Vid Ponikvar Kot tretjega najmočnejšega favorita na dirki seveda misli Primoža Rogliča, a vseeno z manjšim zadržkom. Roglič na najtežjih in najdaljših klancih v Alpah in Pirenejih morda le ne bo kos Pogačarju in Vingegaardu, ki sta na zadnjih treh Tourih delovala, kot da sta z drugega planeta. "Težko rečem. Letos me še ni prepričal," Poljanec pravi o Rogliču. "Meni se zdi, da mu malo manjka. Ko sta Vingegaard in Pogačar stoodstotna, sta res razred zase," še dodaja.

Vingegaard najverjetneje ne bo stoodstoten

A prav pri danskem šampionu je letos veliko vprašanje, kako dobro pripravljen bo prišel na osrednjo dirko sezone, na kateri bo branil zmagi z zadnjih dveh izvedb. Aprila se je namreč pri padcu v Baskiji red grdo poškodoval. "Nekih točnih podatkov o njegovem stanju ni, po poškodbi je sicer lahko treniral, je pa zdaj vprašanje, kako kakovosten je bil ta trening. Če se samo spomnimo lanske sezone, ko je imel Tadej precej manjšo poškodbo, pa se mu je poznalo. Mislim, da Jonas ... Težko je biti pameten, ampak menim, da najverjetneje ne bo stoodstoten, vsaj ne tako močan, kot je bil lani," razmišlja naš sogovornik.

Zahteven začetek Toura je varnejši

Je pa tudi Vingegaard fenomen, ne vemo, kako hitro okreva, v takšnem položaju ga namreč še nismo videli. "Res je, ampak sem prepričan, da bomo to zelo hitro videli. Že prva etapa je zelo zahtevna, bo zelo pestro," je prepričan Poljanec, izpostavil pa je še eno zanimivo značilnost težkega začetka letošnje francoske pentlje. "Meni osebno je ta uvodna etapa všeč tudi z varnostnega vidika. Če je prva etapa Toura ravna ali pa tehnična, kot kakšna klasična severnofrancoska, je po navadi veliko padcev, na koncu pa boj za sprint, tako pa bo že prva etapa postregla s takim kar konkretnim bojem fantov za skupni seštevek. Ti se bodo že malce potipali."

Pogačar bi moral Vingegaarda napasti že v prvem tednu dirke. Foto: Guliverimage

"Menim, da bi moral Tadej napasti že takoj od začetka"

Tudi druga z vzponom San Luco v Bologni bo najverjetneje pretežka za sprinterske ase. "Da, ta pa je Rogličev teren," še pravi o nedeljski preizkušnji. Začetek 111. Toura bo v Italiji in bo zahteven, že v četrti etapi pa bo na sporedu tudi prvi resen klanec dirke, znameniti Galibier. Prireditelji so letos pripravili precej zahteven Tour. "Moje osebno mnenje je, da bi moral Tadej napasti takoj od začetka. Mislim, da bo Jonas ranljiv v začetku dirke. Ampak veš pa nikoli ne. Sicer pa menim, da tudi v Vismi ne vedo najbolje, kako se bo Danec počutil," še razmišlja Poljanec.

"Tour bo odločen v treh, štirih dneh" In ni edini. Tudi šef francoske ekipe Groupama – FDJ Marc Madiot je za L'Equipe povedal, da pričakuje Pogačarjevo prevlado že v prvem tednu letošnjega Toura. "Tour bo odločen v treh, štirih dneh. Pogačar bo razbil dirko in odpihnil Vingegaarda. Vsaj jaz bi to naredil na njegovem mestu. Poskrbel bi, da Vingegaard ne ujame prave forme. V tretjem tednu pa bodo tako kot na Giru pri UAE Emirates delili darilne vavčerje preostalim ekipam za pobege in etapne zmage," je bil slikovit Madiot.

"Tadej ima idealno priložnost za ta dvojček Giro – Tour"

Pri moštvu Visma | Lease a Bike upajo, da bo Vingegaard ob pomanjkanju dirk formo lahko gradil skozi Tour, česar pri Pogačarjevem UAE ne smejo dovoliti, meni tudi Poljanec. Ob tem poudarja res močno zasedbo UAE. "Ta ima res vrhunsko ekipo. Tadej ima ob sebi same vrhunske pomočnike, domala vsak bi šel lahko na skupni seštevek," pravi. V nasprotju z Vismo, ki je imela obilico težav in morala pred Tourom prečrtati Dylana van Baarleja, Stevena Kruijswijka in nazadnje tudi Seppa Kussa, ki se je okužil s koronavirusom. Zvezde so se nekako poravnale za Pogačarja.

"Res je, Tadej ima idealno priložnost za ta dvojček Giro – Tour. Jaz si res želim in mu privoščim, da bi mu uspelo. To pa bi bil dosežek!" se tudi Poljanec veseli obeta, da Pogačar kot prvi po Marcu Pantaniju leta 1998 ponovi epski podvig in osvoji največji tritedenski dirki v eni sezoni.

Koliko energije je potrošil na Dirki po Italiji? Foto: Guliverimage

Pa se bo Pogačarju poznala utrujenost z Gira?

Je pa vprašanje, ali spomladi na Dirki po Italiji 25-letni gorenjski as le ni potrošil preveč energije. Bi se mu na Touru morda lahko vseeno poznala utrujenost z Gira? Morda ne na začetku, po dveh tednih divjanja pa vseeno. "Zagotovo se bo," pritrjuje naš 51-letni sogovornik, ki pa vendarle ne vidi prevelike težave. "Ampak glede na to, kako preprost je bil zanj videti Giro in se na njem sploh ni pretirano 'skuril', pa če se je potem tudi dobro spočil, jaz v tem dejansko ne vidim večje težave. Drugače bi bilo, če bi prišel z Gira fizično in psihično uničen. Če bi se moral v Italiji boriti do zadnje etape. Da bi imel denimo tak Giro, kot ga je imel lani Roglič. Ali pa da bi celo kaj zbolel. To bi bila druga stvar, to bi lahko dejansko bila težava. Ampak on je na Giru prišel zelo lepo skozi. Ni tukaj samo fizična utrujenost, tudi psihično stanje je pomembno in včasih se od te vrste utrujenosti še težje sestaviš."

Kaj pa Remco Evenepoel?

"Menim, da Remco takrat, ko ti ta pravi, ta hudi fantje 'pohodijo', ne more iti zraven." Foto: Guliverimage Četrti izmed favoritov je 24-letni Belgijec Remco Evenepoel, ki bo sploh prvič v karieri nastopil na Dirki po Franciji. Kakšne pa so njegove možnosti? Po letošnji Dofineji, ki jo je končal na sedmem mestu v skupnem seštevku, je sam povedal, da bo na Touru drugačen, nekaj kilogramov lažji, vseeno pa se na najzahtevnejših klancih, ki bodo del tudi letošnjega Toura, doslej še ni potrdil. "Menim, da Remco takrat, ko ti ta pravi, ta hudi fantje 'pohodijo', ne more iti zraven, sploh pa ne na kakšnih zelo dolgih klancih in še posebej ne v tretjem tednu. Mislim, da ne. Mene še ni prepričal. Lahko pa preseneti, to bi bilo super. Kronometer lahko odpelje odlično, tudi na kakšne klance gre, ampak on se je izkazal bolj na teh enotedenskih dirkah. Na Touru pa ... Mislim, da se s temi prej omenjenimi fanti ne more kosati. Lahko se bori za uvrstitev med najboljših deset, najboljših pet, s ta hudimi pa mislim, da težko."

Bi nas moralo skrbeti za Rogliča?

Nas mora skrbeti za Rogliča? Foto: Guliverimage Roglič ima s Tourov obilico neprijetnih spominov. O tega, ko ga je leta 2020 prav na zadnji tekmovalni etapi – na kronometru na Planche des Belles Files – premagal Pogačar in mu preprečil skupno zmago, do številnih padcev na kasnejših izvedbah. Tudi letos bo gotovo moral biti v deveti etapi, v kateri kolesarje čaka 34 kilometrov makadama, še posebej previden. Tudi sam se je pošalil, da si želi v cilj v Nico predvsem priti na dveh kolesih. Bi nas morala deveta etapa v tem pogledu skrbeti? "Ah, mislim, da ne. Mene bolj skrbijo kakšne take francoske ravne, nervozne etape. Na makadamu se je čisto dobro odrezal in mislim, da tam ne bi smel imeti težav. To me ne skrbi, mislim, da je kaj drugega zanj bolj nevarno," pravi Poljanec in tako kot preostali slovenski ljubitelji kolesarstva trka po lesu, da Zasavcu letos sreča vendarle spet ne obrne hrbta.

