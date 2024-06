Pri nizozemski kolesarski ekipi Visma | Lease a Bike so spet korak pred konkurenco, očitno pa tudi korak pred Mednarodno kolesarsko zvezo. Takoj ko so objavili, da si bodo na Dirki po Franciji pomagali z lastno pogruntavščino, inovativno nadzorno sobo, ki jo predstavlja kombi z najsodobnejšo tehnologijo in opremo, v katerem bodo zbirali podatke o svojih kolesarjih na dirki v realnem času in sproti sprejemali odločitve glede taktike, so pri UCI napovedali, da bodo raziskali, ali je novost v skladu s pravili zveze. Podobno se je zgodilo tudi pri uvedbi novih revolucionarnih zaščitnih čelad, ki so jih kolesarji Visme začeli uporabljati marca na dirki Tirreno–Adriatico in so prav tako dvignile precej prahu, a se je na koncu izkazalo, da izpolnjujejo vse kriterije.

Kmalu zatem, ko smo tudi mi pred novinarskim središčem Dirke po Franciji v Firencah v Italiji opazili kombi ekipe Visma z napisom Kontrolna soba, je iz Mednarodne kolesarske zveze (UCI) prišlo obvestilo o preiskavi dotičnega vozila.

"Ekipa Visma | Lease a Bike je Mednarodno kolesarsko zvezo obvestila o nedavni uvedbi nadzorne sobe. Trenutno izvajamo preverjanja, s katerimi želimo zagotoviti, da je soba, ki jo je oblikovala ekipa, v skladu z veljavnim regulativnim okvirom, zlasti glede zbiranja in prenosa podatkov," so zapisali pri UCI. Pri tem se sklicujejo na pravila, da določenih podatkov o kolesarjih, kot so srčni utrip, moč, hitrost ..., ne smejo poslati neposredno vodji ekipe. "Naša prednostna naloga je ohraniti integriteto športa, zagotoviti športno poštenost, enak dostop do tehnologije in prednost človeka pred strojem. UCI je zavezana spoštovanju teh načel in bo na podlagi ugotovitev preiskave ustrezno ukrepala," so napovedali pri UCI.

UCI statement concerning Team Visma | Lease a Bike - https://t.co/wAXNfw1u4x pic.twitter.com/JNqll7tkGH — UCI_media (@UCI_media) June 27, 2024

Na novico o preiskavi se je hitro odzval tudi prvi mož Visme Richard Plugge, ki je v pogovoru za specializirani kolesarski portal WielerFlits zatrdil, da z uvedbo visokotehnološkega prostora ne kršijo nobenih pravil. "Za kontrolno sobo uporabljamo javno dostopne informacije, nikakor ne hodimo po sivi coni. S tem delo vodij naše ekipe naredimo varnejše. O tem bomo obvestili tudi UCI, seveda so zelo dobrodošli, da si sobo pridejo pogledat v živo," jih je povabil Plugge.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Iz ekipe so še pred najavo preiskave v sporočilu za javnost sporočili, da je nadzorna soba namenjena analizi javno dostopnih podatkov v realnem času med etapami, kot so TV-slika, vremenske informacije in podatki z radijskih zvez. Po mnenju ekipe gre predvsem za optimizacijo taktičnih odločitev. Projekt je plod sodelovanja med glavnim sponzorjem Visma, ki se ukvarja s poslovno programsko opremo in spletno igralnico BetCityjem.

