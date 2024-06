Primož Roglič je na novinarska vprašanja odgovarjal že v sredo na predstavitvi novih dresov in načrtov ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v Salzburgu, vajo pa ponovil še dan pozneje v Firencah na novinarski konferenci tik pred predstavitvijo ekip na spektakularni lokaciji na griču nad Firencami.

"Super bo. Bitka velike četverice (Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in Roglič, op. a.) je tisto, česar si ljudje želijo," se je strinjal Roglič, ki svojo statistiko želi oplemeniti še s skupno zmago na Touru, eni od redkih dirk, ki je še ni končal z zmagoslavjem. Dejal je, da se zaveda, da bodo s prej omenjenimi drug drugega gnali do skrajnih meja, da pa ne želi preveč razmišljati o tem, ve pa, da bo razburljivo vse od starta v Firencah (29. junija) do cilja v Nici (21. julija).

Foto: Reuters

Čeprav je že večkrat ponovil, da lahko mirno živi tudi brez zmage na Touru, da mu ta ne bi spremenila življenja in da se bo Zemlja vrtela tudi brez tega, pa je jasno, da si rumene majice neskončno želi. Svojo željo je tudi v Firencah podkrepil z naslednjimi besedami:

"Naredil bom vse, kar je v moji moči, sicer se ne bi odločil za menjavo ekipe. Ob koncu kariere ne želim ničesar obžalovati," je dejal lastnik 84 zmag, od tega tudi štirih skupnih zmag na tritedenskih dirkah. Trikrat se je podpisal pod zmago na španski Vuelti in enkrat pod zmago na italijanskem Giru.

Že dva meseca ni videl svoje postelje

A tudi če želja po zmagi na Touru za 34-letnega Zasavca ostaja neuresničena, to zanj ne bo pomenilo konca sveta. "Tour ni tisto, kar določa moje življenje, čeprav sem se zaradi njega odpovedal marsičemu. Že dva meseca nisem spal v svoji postelji," je z zanimivo podrobnostjo iz zasebnega življenja dal vedeti, da je optimalni pripravi na Tour podredil vse v svojem življenju. "Preprosto poskušam uživati v tem, da sem del karavane, in to v obdobju, ki je za kolesarstvo izredno vznemirljivo."

Foto: Ana Kovač

Na novinarski konferenci v Firencah je odgovarjal tudi na vprašanja o svojem pogledu na dejstvo, da sta kar dva od štirih glavnih favoritov za zmago na Touru Slovenca, in o odnosu z rojakom Tadejem Pogačarjem. "Čudovito je, da smo Slovenci tako uspešni v kolesarstvu, tega si pred leti ne bi mislil. Kar pa zadeva Tadeja, lahko rečem, da je velik šampion in da mi je v užitek dirkati z njim, je pa treba vedeti, da tukaj nisva samo midva, ampak tudi preostala konkurenca in vsi lahko pripravijo velik spektakel. Včasih moraš svoje zmogljivosti preizkusiti v primerjavi z drugimi." Na vprašanje, o čem se običajno pogovarjata s Pogačarjem, pa je dejal, da beseda teče o zasebnem življenju in ne o dirkah.

