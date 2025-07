Še pred enim dnem se je Joaa Felixa povezovalo z vrnitvijo v Benfico, kjer je blestel pred leti, zdaj pa so se pojavile govorice, da se bo Portugalec poslovil od Evrope.

Kot poroča dobro obveščeni Fabrizio Romano, naj bi se 25-letnik preselil v Savdsko Arabijo. Napadalec, ki je sicer član Chelseaja, kjer pa ni upravičil pričakovanj, naj bi oblekel dres kluba Al Nassr. Tako naj bi združil moči z zvezdniškim rojakom Cristianom Ronaldom.

Romano je o morebitnem prestopu prvič pisal v soboto zvečer, danes pa dodal, da je dogovor s Chelseajem in igralcem v zaključni fazi. Joao naj bi privolil v predlog Al Nassra, kluba pa se trenutno dogovarjata o pogojih.

🚨🔵🟡 João Félix and Al Nassr, deal considered at final stages with Chelsea and player side!



Understand João said yes to Al Nassr proposal and the two clubs are finalising terms. pic.twitter.com/r5F96xyPGs