Kot nam je povedal Marko Džalo, soigneur iz britanske ekipe Ineos Grenadiers, t. i. hot weather protocol oz. protokol za visoke temperature aktivirajo že takrat, ko se živo srebro povzpne nad 24 stopinj Celzija. Kaj to pomeni v praksi?

Marko Džalo je že vrsto let pomemben člen britanske kolesarske ekipe Ineos Grenadiers. Foto: Ana Kovač

"To pomeni, da imajo kolesarji pred štartom na sebi ledene jopiče, za vratom pa ledene nogavice, da čim dlje ostanejo ohlajeni. Na vsaki okrepčevalni postaji dobijo termo bidone z zmrznjeno pijačo, ledene energijske gele in ledene nogavice. Na cilju pa jih čaka še ledena kopel," nam je ukrepe opisal Džalo.

Kot smo na Sportalu že poročali, športni maserji kolesarskih ekip v vročih dneh pripravijo posebne hladilne nogavice. To pomeni, da v ženske najlonke natlačijo led, jih zavežejo in ločijo na posamezne enote, kolesarji pa si nato hladilne nogavice zatlačijo za dres pri tilniku, in ko se led topi, jih to prijetno hladi.

Tudi Pogačar se je navadil na vročino



Dirka po Franciji je znana po ekstremno visokih temperaturah, ki vsaj pregovorno ne ustrezajo prvemu favoritu Pogačarju, a kot nam je zagotovil na novinarski konferenci pred začetkom Toura, se je tudi on z leti navadil na ekstremno vročino. "Res je, Tour je ena najbolj vročih dirk v sezoni, zdi pa se mi, da sem vsako leto nekoliko boljši na vročini. Nekako sem se navadil nanjo. Zdaj celo opažam, da mi mraz ne ustreza več toliko in da precej bolj kot včasih cenim, kadar je toplo," je namignil Pogačar, ki je do zdaj štirikrat vozil Tour, dvakrat je zmagal in bil dvakrat drugi. "Mislim, da sem se glede visokih temperatur precej izboljšal in da sem pripravljen na vroče poletje," je bil tudi glede visokih temperatur optimističen prvi kolesar sveta.



Foto: Guliverimage

Že prva etapa bi lahko razkrila marsikaj

Uvodna etapa 111. Toura od Firenc do Riminija (206 kilometrov, 3.600 višinsih metrov) bo prva priložnost, da se na isti dirki sreča t. i. velika četverica, dvakratna zmagovalca Toura Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki na Touru nastopa prvič. Vsi pričakujejo, da bi bila lahko glede na profil trase že prva etapa dokaj eksplozivna, lahko pa bi tudi že pokazala na razmerja moči v karavani.

Foto: zajem zaslona

Na štartni listi Toura, ki ga bomo tudi letos podrobneje spremljali na Sportalu, je pet Slovencev, poleg bolj izpostavljenih Pogačarja in Rogliča še Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).

