Zmagati etapo na največjih dirkah ima v svetu kolesarstva poseben pomen. Dobiti jo na Dirki po Franciji še toliko večjega, kar je slovenski kolesar Matej Mohorič v čustvenem govoru razložil po lanskem uspehu in dal vedeti, kako težko je do nje sploh priti. Za zdaj se lahko član ekipe Bahrain-Victiorious pohvali s tremi etapnimi zmagami na dirki vseh dirk (dve leta 2021 in eno lani), letos pa bi rad bero nadgradil.

Dirka po Franciji se začenja v Italiji v Firencah, kjer ste imeli kolesarji v četrtek povorko po ulicah italijanskega mesta. Kako ste se s fanti počutili?

Utrip je bil dober, zelo svečano. Pravo vzdušje je bilo pred dirko. V petek je bil miren dan, danes se začenja na polno.

Ste kolesarji zaradi tega vzdušja pri vožnji na trg Piazzale Michelangelo, kjer je panoramski pogled na Firence, začutili, da je zdaj res čas za Tour de France?

Samo Tour je Tour, vse drugo je v kolesarstvu drugotnega pomena. Upam, da bo tudi letos lepa dirka.

Foto: Ana Kovač

Kakšne cilje imate v Bahrain-Victiorious? Ekipa je zelo raznolika in lahko na vseh terenih doseže uspeh.

Cilji so etapna zmaga in deseterica v skupnem seštevku. Morda s Santiagom (Santiago Buitrago, op. a.) merimo na belo majico. Imamo pa za vsak cilj več možnosti.

Vas kaj srbi deveta etapa, ki bo potekala po makadamskih cestah? Vendarle ste lani postali svetovni prvak na makadamu (gravel kolesarstvo) in vam tak teren ustreza.

Na papirju mi ni nobena etapa ravno pisana na kožo. Morda še najbolj deveta po makadamu. Potem je v zadnjem tednu še 18. etapa.

Foto: Ana Kovač

Kaj pomenijo razgibane trase na začetku Dirke po Franciji v luči manjše napetosti v karavani, ki je na Touru še toliko bolj potencirana zaradi želje po uspehu?

Morda bo zaradi tega manj stresa v pelotonu. Meni to ne spremeni veliko. Morda bo malce lažje, ker na začetku vsi vztrajajo in gredo morda že v prvem tednu na vso moč in se to pozna kasneje v zaključku, če znaš privarčevati moči.

Foto: Ana Kovač

Kaj vam sploh pomeni Tour de France?

En mesec fokusa, priložnost, po drugi strani tudi precej pritiska, da pokažem, zakaj sem garal mesece pred tem.

S čim bi bili zadovoljni?

Z etapno zmago, drugo ne šteje.