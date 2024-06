Napet zaključek napornega dne, Romain Bardet pa do zmage in rumene majice!

33-letni francoski veteran, ki bo naslednje poletje končal profesionalno kariero, je danes prišel še do svoje četrte etapne zmage na Dirki po Franciji, sploh prvič v karieri pa bo oblekel prestižno rumeno majico. "Moj napad je bil stvar navdiha, na klancih pa je bilo potem samo trpljenje, O rumeni majici sem sanjal že kot otrok, to je nekaj fenomenalnega," je bil vesel v cilju v Riminiju.

Dirka po Franciji, potek 1. etape:

Cilj: Noro! Romain Bardet je na svojem zadnjem Touru v karieri le prišel do zmage in rumene majice. Z Van den Broekom sta v cilj prišla le nekaj metrov pred glavnino. Sprint za tretje mesto je dobil Belgijec Wout van Aert, četrti pa je ciljno črto prečkal Tadej Pogačar.

1,5 km do cilja - Ubežnika imata še 11 sekund prednosti! Neverjetno tesno bo.

3 km do cilja - Vodilna imata še 20 sekund prednosti. Jima vendarle lahko uspe v cilj priti pred glavnino?

6 km do cilja - Bardet in Van den Broek se srdito borita, a se jima glavnina ves čas približuje in jima zdaj z vsega 36 sekundami zaostanka že močno diha za ovratnik.

10 km do cilja - Bardet in Van den Broek imata le še 50 sekund prednosti. Cavendish in skupina sprinterjev vozi 31 minut za čelom dirke in bo zagovo ujela časovno zaporo. Favoriti za skupno zmago so se malce umaknili, a se dobro držijo v razredčeni glavnini. Vse kaže, da bo o zmagovalcu in prvem nosilcu rumene majice odločal ciljni sprint.

13 km do cilja - Lidl - Trek se je spravil v lov za vodilnima, prednost teh pada in zdaj znaša le še dobro minuto. Danec Mads Pedersen je favorit ameriške ekipe za današnjo zmago. Visma | Lease a Bike pa najverjetneje pripravlja izhodišče za sprint Wouta van der Aerta.

16 km do cilja - Bardet in Van den Broek imata še 1:25 prednosti pred galvnino. Začenja se boj za etapno zmago in prestižno rumeno majico. 33-letni Francoz letos zaključuje kariero, nastopa torej na svojem zadnjem Touru.

The @dsmfirmpostnl duo 🇫🇷 @romainbardet and 🇳🇱 Frank Van Der Broek are pushing the limits on this descent to stay clear of the encroaching peloton



Les deux coureurs de @dsmfirmpostnl, 🇫🇷 @romainbardet et 🇳🇱 Frank Van Den Broek donnent tout dans la descente pour garder leur… pic.twitter.com/S4sEJqLScn — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

26 km do cilja – Van den Broek je osvojil še zadnji dve gorski točki dneva, z Bardetom sta imela v San Marinu 1:38 prednosti pred Healyjem, tega pa bo vsak čas ujela glavnina. Izgleda, da bo po več kot 3.600 metrih plezanja v današnji etapi o zmagovalcu naposled odločala ravnina.

🇳🇱 Frank Van Den Broek takes the lead in the Côte de San Marino. What an atmosphere!



Dans une ambiance exceptionnelle, 🇳🇱 Frank Van Den Broek passe en tête de la Côte de San Marino. #TDF2024 pic.twitter.com/5BexgK53fs — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

Izidi gorskega cilja, San Marino (III. kategorija):

1. Van den Broek 2 točki

2. Bardet 1

Norvežan Jonas Abrahamsen (UNo-X Mobility) bo jutri nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki.

Pa manjša nerodnost soigneurja moštva Red Buill - BORA - hansgrohe, ki je komaj še predal bidon Primožu Rogliču, preden se je zvrnil za zadnjo plat:

😅 Small crash in the peloton. Hopefully nothing too serious for your soigneur @RBH_ProCycling!



😅 Une petite chute dans le peloton. On espère que tout va bien pour votre soigneur @RBH_ProCycling !#TDF2024 pic.twitter.com/D20U7FrxmN — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

29 km do cilja – Bardet in Van den Broek vztrajata v vodstvu, dobro minuto pred Healyjem in 1:56 pred glavnino, ta pa je zdaj ujela tudi onemoglega Madouasa. Cavendisheva skupina vozi slabih 26 minut za čelom dirke. V glavnini je narekovanje tempa prevzela ekipa Ineos Grenadiers.

32 km do cilja – Vodilna kolesarja Bardet in Van den Broek sta vzpon v San Marino (III. kategorija, 7,1 km, 4,8 %) začela minuto pred Healyjem in Madouasom ter dobri dve minuti pred glavnino. V tej je Jan Tratnik opravil svoje delo za danes in počasi popušča. Vingegaardova Visma ostaja na čelu razredčene glavnine, takoj za njo vozijo kolesarji Ineosa, za njimi Pogačarjevega UAE Emirates. Blizu sta tudi Rogličev Red Bull in Evenepoelom Soudal - Quick Step.

38 km do cilja – Nizozemec Frank Van den Broek je prvi prečkal Montemaggio, s kolegom iz moštva DSM - firmenich PostNL Romainom Bardetom je sta se na klancu otresla še onemoglega Madouasa in imata zdaj dobro minuti prednosti pred Benom Healyjem ter 1:45 pred glavnino z vsemi največjimi favoriti. Po kratkem spustu se bo začel še zadnji klanec dneva, vzpon v San Marino. Cavendisheva skupina zaostaja že nekaj več kot 23 minut.

Izidi gorskega cilja, Montemaggio (III. kategorija):

1. van den Broek 2 točki

2. Bardet 1

42 km do cilja - Popustil je še Abrahamsen, v vodstvu tako ostaja trojica, ki jo lovi Healy, na čelu glavnine tempo spet diktira Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

43 km do cilja – Začel se je predzadnji vzpon dneva na Montemaggio (III. kategorija, 4,2 km, 6,6 %), Bardet in Van den Broek sta ujela Abrahamsena in Madouasa, iz glavnine pa je skočil še Irec Ben Healy (EF Education – EasyPost). Vodilna četverica ima 1:23 prednosti pred zasledovalci. Povsem izčrpani Mohorič ne more držati tempa glavnine in še naprej drsi po razpredelnici.

48,7 km do cilja - Francoz Valentin Madouas (Groupama - FDJ) je prvi prečkal gosrki cilj na San Leu, močno razredčena glavnina je ujela Mohoriča in vozi 1:19 za čelom dirke.

🔥 🇲🇫 @MadouasValentin attacks and takes the points in the Côte de San Leo. 🇳🇴 @AbraJonas takes 2nd place.



🔥 🇲🇫 @MadouasValentin attaque et prend les points dans la Côte de San Leo. 🇳🇴 @AbraJonas passe 2ème.#TDF2024 pic.twitter.com/tV1jLNgkTk — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

Izidi gorskega cilja, San Leo (II. kategorija)

1. Madouas 5 točk

2. Abrahamsen 3

3. Van den Broek 2

4. Bardet 1

V seštevku za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki ima Abrahamsen trenutno 13 točk, dve več od Madouasa in pet več od Izagirreja.

49 km do cilja - Bardet je prehitel izčrpanega Mohoriča, pa ujel Gibbonsa in Van den Broeka, pred njim sta zdaj le še Abrahamsen in madouas, ki se bosta spopadla za nove gorske točke.

50 km do cilja - Iz glavnine je v napad skočil Romain Bardet (DSM - firmenich PostNL), ki se želi preseliti v vodilno skupino,ta pa ima le še dobro minuto prednosti pred zasledovalci, popustil pa je tudi Matej Mohorič.

54 km do cilja – Kolesarji se zdaj vzpenjajo na San Leo (II. kategorija, 4,8 km, 7,7 %), ubežna peterica z Matejem Mohoričem ima še dobri dve minuti prednosti pred glavnino, na čelu te so zdaj spet kolesarji moštva Visma | Lease a Bike. Cavendisheva skupina vozi že več kot 21 minut za vodilnimi, a časovna zapora na današnji etapi naj bi znašala okoli 45 minut, zato ima sloviti Britanec dobre možnosti, da se uspešno prebije skozi današnje trpljenje.

V glavnini največji favoriti za skupno zmago, Pogačar, Vingegaard, Roglič in Evenepoel ves čas budno pazijo eden na drugega.

Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) pa je menjal kolo.

70 km do cilja – Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je osvojil novih pet točk na Barbottu, prednost vodilne peterice pred glavnino je padla na 2:21. Iz glavnine so na klancu izpadli Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, Paul Lapeira ...

🗻 Easy! 🇳🇴@AbraJonas takes 5 points at the Côte de Barbotto.



🗻 Facile ! 🇳🇴 @AbraJonas prend 5 nouveaux points dans la Côte de Barbotto.#TDF2024 pic.twitter.com/9L0LCk19Ww — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

Izidi gorskega cilja, Barbotto (II. kategorija):

1. Abrahamsen 5 točk

2. Madouas 3

3,. Van den Broek 2

4. Mohorič 1

73 km do cilja - Na čelu glavnine so diktiranje tempa prevzeli kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates, Mohorič in ubežniki imajo še 3:14 prednosti. Dogaja se že selekcija, iz glavnine odpadajo številni kolesarji. cavendisheva skupina vozi slabih 16 minut za čelom dirke. V vodilni skupini je popustil Ion Izagorre.

76 km do cilja – Vodilni kolesarji se že vzpenjajo na Barbotto (II. kategorija, 5,9 km, 7,6 %), najtežji vzpon dneva, Ubežna šesterica ima 4:25 prednosti pred glavnino in 15:20 pred Cavendishevo skupino. Na čelu glavnine je pred klancem tempo močno narasel. Pospešila je Rogličeva Red Bull - BORA - hansgrohe.

90 km do cilja - Vodilna šesterica z matejem Mohoričem spet pridobiva proti glavnini in ima zdaj pred njo spet skoraj pet minut naskoka. Zaostanek "grupetta" z Markom Cvendishem se bliža 15 minutam. Na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštva EF Education - EasyPost.

Na žalost pa smo dočakali že prvi odstop z dirke, enega moža je izgubilo moštvo Astana, a to ni bil Cavendish, pač pa njegov italijanski kolega Michele Gazzioli, ki se je pred odstopom zapeljal ob klubski avto in se držal za levo stegno.

🤩 Some stunning scenery for this first stage.



🤩 Des paysages déjà magnifiques pour cette première étape.#TDF2024 pic.twitter.com/94FXy2aHJZ — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

102 km do cilja - Koelsarje čaka bržčas odločilna serija štirih klancev, na čelo glavnine so se zdaj postavili člani Visme | Lease a Bika, tempo diktira Jan Tratnik. Šesterica z Matejem Mohoričem ima še 3:45 prednosti. Cavendishev "grupetto" raste in vozi 13:28 za čelom dirke.

Kakšne načrte pa imajo danes največji favoriti?

"Moj tovariš Tim Wellens je bil zadnje dni neverjetno živčen, ker si ni in ni mogel predstavljati, kaj se lahko danes zgodi. Mislim, da je veliko takšnih. Najbolje je, da počakamo in vidimo. Če se bom počutil dobro ... OK, danes morda ni ravno dan zame, jutri ali v torek pa bi lahko kaj poskusili. Bomo videli," je za Eurosport povedal Tadej Pogačar.

Foto: Guliverimage

Jonas Vingegaard je še enkrat poudaril, da je zmagal že s tem, da je prišel na dirko: "Zelo vesel sem, da sem tukaj, da lahko dirkam. Bila je dolga pot, na trenutke sem mislil, da mi ne bo uspelo, zato sem predvsem vesel tega, da sem sploh tu. Če se bom lahko boril za zmago, bo jasno po treh tednih, moja prva zmaga pa je že to, da sem tu." Med dirko se je po radijski zvezi javil vodstvu ekipe in povedal, da nima prav nobenih težav.

"Vsak dan se trudiš pokazati najboljše in zmagati, seveda. A na to vpliva veliko dejavnikov. Moja naloga je predvsem pokazati najboljše kar zmorem in iz ekipe iztisniti najboljše, kar ima. Na Dofineji smo že pokazali, da smo močni," je povedal Primož Roglič.

Foto: Reuters

"Naredil sem vse, da bi na diko prišel v najboljši mogoči formi. Bomo videli, čutim, da sem v zadnjih tednih napredoval na treningih. Vse zastavljene cilje sem dosegel, zato ni razlogov za skrb," pa se je konkretnim napovedim pred začetkom dirke izognil Belgijec Remco Evenepoel.

108 km do cilja – Za gorske točke sta tudi na Carnaiu sprintala Izagirre in Abrahamsen, hitrejši je bil Španec. Vodilna šesterica ima še dobre štiri minute prednosti pred glavnino in dobrih 12 pred skupino s Cavendishem, v kateri pa se nabirajo sprinterji, tudi Fabio Jakobsen.

Izidi gorskega cilja, Carnaio (III. kategorija):

1. Izagirre 2 točki

2. Abrahamsen 1

Še naprej je zelo vroče, temperatura zraka je skoraj 32 stopinj Celzija.

113 km do cilja – Iz vodilne skupine sta na klancu popustila Francoza Dujardin in Champoussin, v vodstvu ostaja še šesterica z Mohoričem, Gibbonsom, Madouasom, Izagirrejem, Van den Broekom in Abrahamsenom in ima 3:45 prednosti pred glavnino. Tudi iz te na vsakem klancu odpadejo sprinterji, povsem v ozadju pa se še naprej muči Mark Cavendish, ki s kolegi iz Astane zdaj vozi slabih deset minut za čelom dirke.

Mark Cavendish s kolegi iz Astane, Davidem Bellerinijem, Ceesom Bolo, Michaelejem Gazziolijem in Michalelom Morkovom:

Foto: Guliverimage

118 km do cilja – Kolesarji so v Santa Sofii opravili še z edinim letečim ciljem dneva, 20 točk je pobral Francoz Sandy Dujardin (TotalEnergies). Iz glavnine, ki vozi 3:20 za čelom dirke, je za točke sprintal Jasper Philipsen (Alpecoin – Deceuninck). Cavendishev zaostanek za vodilno osmerico se bliža devetim minutam, kolesarji pa se zdaj že vzpenjajo na Carnaio (III. kategorija, 10,1 km, 4,7 %).

128 km do cilja – Gorski cilj Forche je prvi prečkal Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Vodilna osmerica je imela na vrhu še 3:33 prednosti pred glavnino in 7:48 pred Cavendishevo skupino.

🏁 128 km

⛰ Côte des Forche (cat. 3) ⛰



1️⃣ 🇳🇴@AbraJonas, 2pts

2️⃣ 🇪🇸 Ion Izagirre, 1pt



⚪️🔴 Ion Izagirre (@TeamCOFIDIS) est toujours leader provisoire du classement des grimpeurs avec 6 points.#TDF2024 pic.twitter.com/5Bsl7lJIeM — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) June 29, 2024

Izidi gorskega cilja, Forche (III. kategorija):

1. Abrahamsen 2 točki

2. Izagirre 1

130 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na Forche (III. kategorija, 2,5 km, 6,7 %), na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji moštva EF Education – EasyPost in se vodilni osmerici z Mohoričem približali na 3:55. Cavendisheva skupina vozi 7:30 za čelom dirke.

141 km do cilja - Matteo Vercher (TotalEnergies) je v glavnini, ta pa zdaj vozi 4:30 za osmerico ubežnikov. Cavendish in njegovi kolegi iz Astane so osem minut za čelom dirke. Težave 39-letnega Britanca so šok, upali smo namreč, da bo letos poskušal napasti absolutni rekord v številu zmag na Touru, zdaj si ga s 34 osvojenimi etapami deli z belgijsko legendo Eddyjem Merckxom. Ni še vse izgubljeno, prva sprinterska etapa bo na sporedu v ponedeljek, držimo pesti, da Cavendishu uspe preživeti naporen otvoritveni vikend dirke.

148 km do cilja - Kolesarji se spuščajo v dolino, Vercherjev zaostanek za vodilno osmerico je narasel na 3:48, glavnina vozi 4:54 za čelom dirke, Cavendisheva skupina pa zaostaja že prek osem minut. Britanski veteran je v težavah, očitno je bolan, s proge poročajo, da je bruhal. S kolegi iz Astane se še naprej trudi ujeti glavnino.

156 km do cilja – Gorski cilj na Valico Tre Faggi je osvojil Španec Ion Izagirre (Cofidis),. Na vrhu prvega kategoriziranega klanca dneva je imela vodilna osmerica z Mohoričem 2:55 prednosti pred Vercherjem, 5:35 pred glavnino in dobrih sedem minut pred Cavendishem, ki se glavnino trudi ujeti s pomočjo svojih kolegov iz Astane.

Izidi gorskega cilja, Valico Tre Faggi (II. kategorija):

1. Izagirre 5 točk

2. Madouas 3

3. Abrahamsen 2

4. Van den Broek 1

160 km do cilja – Vodilna osmerica z Matejem Mohoričem ima zdaj 1:40 prednosti pred Vercherjem in 5:35 pred glavnino. Že na prvem klancu močno trpijo sprinterji, predvsem Mark Cavendish, ki je izgubil stik z glavnino. Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 42,3 km/h.

163 km do cilja - V vodilni skupini je popustil Francoz Matteo Vercher (TotalEnergies) in izgublja stik s kolegi ubežniki, zaostanek glavnine za čelom dirke je narasel na 4:30. Primož Roglič vozi v glavnini, obkrožen je s kolegi iz moštva Red Bull - BORA - hansgrohe, v hudi vročini (tudi v hribih je prek 30 stopinj Celzija) kolesarji ves čas skrbijo, da popijejo dovolj tekočine. Tempo v glavnini še naprej nadzorujejo moštva Ineos Grenadiers, Red Bull - BORA - hansgrohe, UAE Emirates in tudi Visma | Lease a Bike.

165 km do cilja - Ryan Gibbons (Lidl Trek) in Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) sta ujela vodilno sedmerico, deveterica ima zdaj že 3:36 prednosti pred glavnino. Do vrha prvega kategoriziranega klanca dneva je še devet kilometrov. Na čelu glavnine so zdaj moštva Ineos Grenadiers, UAE Emirates in Red Bull - BORA - hansgrohe.

Tadej Pogačar želi preveriti noge

"Pripravljen sem in veselim se preverjanja nog v prvi in drugi etapi. Upam, da bo šlo vse gladko," je pred startom Toura za Eurosport povedal Tadej Pogačar, ki velja za prvega favorita za končno zmago, pa tudi v današnji etapi mu strokovnjaki pripisujejo odlične možnosti za zmago.

170 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), Valentin Madouas (Groupama - FDJ), Ion Izagirre (Cofidis), Clement Champoussin (Arkega – B&B Hotels), Frank Van den Broek (DSM – firmenicsh PostNL), Sandy Dujardin (TotalEnergies) in Matteo Vercher (TotalEnergies) imajo 50 sekund prednosti pred zasledovalcema Gibbonsom in Abrahamsenom ter 1:40 pred glavnino. V tej je spet tudi Vingegaard. Začel se je že vzpon na Valico Tre Faggi (12,6 km, 5,4 %).

Foto: Guliverimage

173 km do cilja – Na čelu glavnine so kolesarji moštev Soudal – Quick Step, Lidl Trek, tudi UAE Emirates na trenutke, Norvežana, ki sta se poskušala priključiti vodilni sedmerici, sta spet v glavnini, v napad pa sta skočila nova, Južnoafričan Ryan Gibbons (Lidl Trek) in Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Medtem je imel nekaj težav Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki je zamenjal kolo in lovi glavnino.

🛠 Bike change for Jonas Vingegaard. He has safely returned to the peloton.



🛠 Incident mécanique pour Jonas Vingegaard, qui a dû changer de vélo avant de retrouver sa place dans le peloton.



#TDF2024 pic.twitter.com/WX0EVC2Jpd — Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2024

180 km do cilja – V lov za vodilnimi sta se podala še kolesarja norveške ekipe Uno-X Mobility, Odd Christian Eiking in Rasmus Tiller, vozita 1:17 za vodilno sedmerico in le 23 sekund pred glavnino.

183 km do cilja - Sedmerica vodilnih ima že dobro minuto prednosti pred glavino.

185 km do cilja – Bežijo Matej Mohorič (Bahrain – Victorious), Valentin madouas (Groupama -. FDJ), Ion Izagirre (Cofidis), Clement Champoussin (Arkega – B&B Hotels), Frank Van den Broek (DSM – firmenicsh PostNL), Sandy Dujardin (TotalEnergies) in Matteo Vercher (TotalEnergies). Priključiti se jim je poskušal še Gianni Vermeersch (Alpecin – Deceuninck), ki pa je nato obupal.

189 km do cilja – Nekaj večjo prednost si je vendarle uspela prikolesariti močna skupina, v kateri je tudi Matej Mohorič (Bahrain – Victorious).

195 km do cilja - Nadaljujejo se poskusi pobega, za zdaj pa so vsi neuspešni. Nekaj skokov so nevtralizirali tudi Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates.

200 km do cilja – Takoj po uradnem startu so se začeli napadi, nekaj prednosti si je privozil Francoz Valentin Madouas (Groupama – FDJ), hitro pa so se mu pridružili še številni tekmeci, glavnina je budno pazila na kolesarje, ki so imeli v ospredju le nekaj metrov prednosti. Uspešnega pobega še ni, glavnina je razpotegnjena, a bolj ali manj strnjena.

206 km do cilja: Ob 12.45 se je prva etapa začela tudi zares! Kolesarji so prevozili kilometer nič.

Že pred startom nesreča Čeha

Že pred startom nevtrealne vožnje jo je skupil Čeh Jan Hirt (Soudal – Quick Step). "Ekipe morajo upoštevati sto pravil, a nekdo z nahrbtnikom je s kolesa sklatl Jana Hirta, ko se je od avtobusa peljal na podpisa startne liste. Trije zlomljeni zobje," se je na družbenih omrežjih jezil šef belgijske ekipe Patrick Lefevbre.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. 😡😡😡.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 29, 2024

Foto: Reuters

Start: Kolesarji so se iz središča Firenc že ob 12. uri odpravili na dolgo zaprto vožnjo, uradni start uvodne etape letošnje francoske pentlje bo šele ob 12.40, ko bodo prevozili kilometer nič.

Startno listo je danes podpisali 176 kolearjev iz 22 ekip, med temi pet Slovencev, Tadej Pogačar (UAE Emirates), Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Van Aert: Pričakujem, da se bodo že danes naredile razlike

"Težko je napovedati, kje bo na današnji etapi ključen trenutek, zadnji štirje klanci so precej skupaj, pa tudi vroč dan bo, zato pričakujem, da se bodo že danes naredile določene razlike," je za Eurosport pred etapo povedal Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Kolesarji so naporen uvodni tekmovalni dan začeli pri temperaturi 33 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva naj bi bilo še kakšno stopinjo bolj vroče, zato bo danes resnično naporen uvod v dirko.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Danes se v Firencah začenja 111. Dirka po Franciji, čez tri tedne se bo končala v Nici.