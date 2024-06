Letošnja Dirka po Franciji je bržkone zadnja priložnost za 39-letnega Britanca Marka Cavendisha, da po številu etapnih zmag na Touru prehiti legendarnega Belgijca Eddyja Merckxa. Za zdaj imata na svojem statističnem računu oba po 34 etapnih zmag na dirki vseh dirk, pri čemer Cav nikoli ni skrival, da si želi rekord lastiti sam.

Ker mu to lani ni uspelo, saj je dirko predčasno sklenil zaradi padca in posledičnega zloma ključnice, je celo prestavil že maja lani napovedano upokojitev ob koncu sezone. Na 111. Touru, kjer bo osem etap ravninskih, bo poskusil še zadnjič.

Foto: Guliverimage

Čeprav zagotovo ni več najhitrejši na svetu in se po hitrosti in eksplozivnosti težko kosa s sprinterji, kot so Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Arnaud De Lie, Sam Bennett, Fabio Jakobsen in Dylan Groenewegen, pa je Jens Voigt, nekdanji nemški kolesar, danes komentator na Eurosportu, prepričan, da bi Cavendish lahko dodatno moč in hitrost črpal ravno iz velikega števila dvomljivcev, ki ne verjamejo v njegov uspeh. Sam ima celo idejo, kako ga še dodatno motivirati.

"Morda se to sliši smešno, toda če mu želimo pomagati osvojiti še eno etapo, bi morali vsi govoriti proti njemu in mu dati občutek, da tega ne zmore. To ga bo zelo razjezilo," je v pogovoru za Eurosport dejal Voight, ki meni, da bodo ravno dvomljivci Cavendisha dodatno spodbodli, da bo našel energijo, s katero jim bo pokazal, da so v zmoti. "Rekel bo, zmagal bom v etapi, samo da ti dokažem, da se motiš. Resnično, Cav je tiste vrste oseba, ki se hrani z izzivi."

Cavendish je maja lani napovedal upokojitev, pa si je nato zaradi lova na rekord premislil. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Sir Cavendish je še vedno dovolj dober za etapno zmago

Voigt verjame, da Cavendisha kljub temu, da se bliža 40. letu (praznoval bo 21. maja prihodnje leto), ne gre kar odpisati. "Koliko čudežnih vrnitev je že imel? Virus Epstein-Barr, padci, neuspešno iskanje ekipe, pa se mu je vedno uspelo vrniti. Tako da absolutno (mu lahko uspe, op. a.), poleg tega ima zdaj še viteški naziv. Sir Mark Cavendish je prav gotovo še vedno dovolj dober za še eno etapno zmago in pri tem ga povsem podpiram," je javno povedal 52-letni Nemec, ki je bil v svoji karieri znan predvsem po uspešnih pobegih.

ANKETA Ali bo Marku Cavendishu uspelo doseči 35. etapno zmago na Dirki po Franciji in se v zgodovino zapisati kot najuspešnejši etapni zmagovalec Toura? Da! Držim pesti, da mu uspe. + 69,23 % 9 glasov

Ne, ob tej konkurenci je to nemogoče. + 30,77 % 4 glasov

Ne vem, ne spremljam kolesarstva. + 0,00 % 0 glasov Oddanih 13 glasov

Voigt je prepričan, da letos zaradi strnjene konkurence na Touru nihče od sprinterjev ne bo dominiral. "Vsi so tako izenačeni, da je vse odvisno od dnevne sreče, forme in uspešne izvedbe sprinterskega vlaka. Skoraj vsak izmed njih lahko v zadnjih 500 metrih zmaga ali izgubi etapo. Drobne malenkosti so tiste, ki naredijo razliko med prvim, drugim ali tretjim," je prepričan Voigt.

Mark Cavendish gets incredible reception! pic.twitter.com/tWGvHkGmMk — Eurosport (@eurosport) June 27, 2024

Preberite še: