Se spomnite prizora s predzadnje etape letošnje Dirke po Italiji, ko je Tadej Pogačar med vzponom na Monte Grappo mladega navijača s kolesarsko čelado in v jakni ekipe Astana, ki je neumorno tekel ob njem, nagradil z bidonom, simpatičen prizor pa je zaokrožil po družbenih omrežjih? Pogačar se je s tem istim navijačem, gre za 12-letnega Mattio, ki je velik ljubitelj kolesarstva in strasten zbiralec bidonov, dan pred začetkom Toura srečal v Firencah.

Srečanje mladega Mattie in Pogačarja v Firencah:

Po poročanju Primorskih novic gre za 12-letnega Mattio iz kraja Bassana del Grappa, ki obiskuje prvi razred nižje srednje šole, po novem pa ga vsi poznajo kot fanta s šampionovim bidonom, je povedal dečkov oče Simone, mladi srečnež pa je podrobneje obnovil dogajanje tistega dne.

Premišljen scenarij

"Postavil sem se tja, kjer je vzpon najhujši. Tam kolesarji vozijo počasneje, zato jim je lažje slediti. Namestil sem se prav med dvema sodelavcema Pogačarjeve kolesarske ekipe, ki sta bila zadolžena za posredovanje bidonov kolesarjem, da se med tako trdim vzponom lahko okrepčajo in pridobijo nekaj moči. Kolesarji nato navadno odvržejo bidon na rob ceste. Računal sem na to, da bo tako storil tudi Pogačar, in bil pripravljen pobrati odvrženi bidon s ceste," je za Primorske novice pojasnil mladi ljubitelj kolesarstva, ki si nekoč želi postati kot Tadej Pogačar.

V zbirki ima že skoraj 400 bidonov

Dejal je še, da je v trenutku, ko je opazil, da je Pogačar prijel za ponujeni bidon, tekel ob njem, nakar se je slovenski šampion obrnil proti njemu in mu predal bidon. "V hipu sem ga zagrabil in ... Ne vem, bil sem ves iz sebe. Nato se spomnim le, da mi je prijatelj Edoardo dal z roko petico in mi zaklical: 'Bravo!' Približal se mi je tudi kolesarski sodelavec Pogačarjeve ekipe, bil je Španec, in mi rekel: 'Si videl, da si vendarle dobil bidon?' Vsi drugi gledalci pa so mi ploskali. Bilo je res nepozabno," je pripoved tistega zanj neverjetnega popoldneva zaključil mladi Mattia, ki je član kolesarskega društva Cycle Team Cassola 2000.

Kot je povedal oče, hoče imeti Mattia Pogačarjev bidon doma vedno pred očmi, ponoči pa ga hrani na nočni omarici. To ni edini bidon v zbirki Mattie, zdaj jih ima že skoraj 400.

Včeraj je mladi junak končno spet srečal svojega vzornika, bidon z Monte Grappe pa je dobil še podpis kolesarja številka ena.

Prizor z Monte Grappe, ki je zakrožil po spletu:

