VIDEO: Tadeja Pogačarja smo vprašali, kdo bo zmagal: Slovenija ali Portugalska?

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki na letošnji Dirki po Franciji velja za nespornega favorita za skupno zmago, je med tistimi, ki zelo pozorno spremljajo letošnje evropsko prvenstvo v nogometu. V Firencah smo ga po predstavitvi ekip, ki bodo nastopile na letošnjem Touru, vprašali, ali verjame v zmago Slovencev nad Portugalsko v osmini finala in česa se lahko tudi sam nauči iz predstav in mentalitete slovenskih nogometašev.

Tudi Tadej Pogačar podrobno spremlja predstave slovenske nogometne reprezentance na letošnjem Euru.

Tadej Pogačar je bil slaba dva dneva pred začetkom 111. Dirke po Franciji, kjer je nesporni favorit številka ena za skupno zmago, najbolj oblegana in zasedena oseba, a je vseeno našel nekaj minut za bralce Sportala. Ker je o kolesarstvu in svojih načrtih včeraj povedal že dovolj, najprej podrobneje na novinarski konferenci, kjer je šokiral z novico, da je deset dni pred začetkom Toura prebolel covid-19, nato na predstavitvi ekip in potem še v mešani coni, kjer se športniki sprehodijo mimo novinarjev, akreditiranih za poročanje z dirke, in odgovarjajo na številna vprašanja, smo mu za spremembo zastavili nekaj vprašanj o nogometu.

Ali kot nekdanji nogometaš (njegov prvi šport je bil nogomet) spremlja predstave slovenskih nogometašev na evropskem prvenstvu v Nemčiji, ali verjame v zmago Slovenije nad Portugalsko in kaj meni, da se iz predstav Slovencev na Euru, kemije znotraj ekipe in mentalitete, lahko tudi sam nauči?

"Da, letos pa res kar precej spremljam, še dres sem dobil od slovenske reprezentance – in to s svojim imenom. Moram reči, da res uživam v tem evropskem prvenstvu," je sproščeno odgovarjal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki je slovenski nogometni reprezentanci tudi javno zaželel obilo uspeha na prvenstvu, njegovo sporočilo pa so organizatorji zavrteli pred vsako slovensko tekmo v skupinskem delu Eura.

Kaj napoveduje za tekmo osmine finala, v kateri se bo Slovenija v ponedeljek, 1. julija, v Frankfurtu zoperstavila veliki Portugalski? "Ja, premagali jih bomo, kaj pa drugega," je kot iz topa izstrelil Pogačar.

In česa se lahko po njegovem mnenju naučimo iz njihove zgodbe, predstav, kemije v ekipi in zmagovalne mentalitete? "To, da so fantje pravi borci in da se je tudi boriti treba kot ekipa. In da je včasih treba proslaviti manjše zmage in se veseliti vsakega trenutka."

Foto: Guliverimage

Na dan osmine finala med Slovenijo in Portugalsko, ki bo v ponedeljek, 1. julija, v Frankfurtu ob 21.00, bodo kolesarji opravili še z zadnjo italijansko etapo na letošnjem Touru. Na pretežno ravninski trasi od mesta Plaisance do Torina bodo prevozili 230,8 kilometra in 1.100 višinskih metrov.

Na letošnjem Touru nastopa pet Slovencev, poleg Pogačarja še Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki prav tako sodi v ožji krog favoritov, Luka Mezgec (Jayco AlUla), Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

