Matjaž Kek, kot ga še ne poznate

Selektor Matjaž Kek znova meša štrene favoritom, hkrati pa ostaja junak ljudskih src. Podobno je bilo že leta 2010 v času svetovnega prvenstva v Južni Afriki, zdaj pa prihaja do izraza ob igrah Slovenije na Euru v Nemčiji. Postal je pravi specialist za nastope na velikih tekmovanjih, saj je na šestih srečanjih izgubil zgolj enkrat.

Kekova četa se je prebila med 16 najboljših reprezentanc v Evropi! Foto: Guliverimage

Slovenijo je tudi po njegovi zaslugi preplavila nogometna vročica, kot je dežela na sončni strani Alp ni čutila že dolgo. Tolikšno število navijačev, ki so se v zadnjih tednih odpravili v Nemčijo z namenom, da bodrijo slovensko reprezentanco na Euru in ne zamudijo spektakla, pomeni le eno. Nogomet je znova vroč. Nogomet združuje mlado in staro, uspeva mu tisto, kar politiki bistveno manj. Združuje namreč vse različno usmerjene v Sloveniji, ki jih druži enaka ljubezen in ponos do nogometne reprezentance. Selektor Kek se zahvaljuje prav vsakemu, ki si je vzel čas in segel globoko v žep, da se je odpravil v Nemčijo.

"Slovenci smo dokazali, da znamo biti resnično enotni"

Pravljični prizori proslavljanja zlata vrednega remija proti Angliji. Foto: Reuters ''Navijači? Navijače težko prevaraš, saj so dovolj kritični. Ta čaroben trenutek, ko je francoski sodnik označil konec srečanja proti Angliji, je bil zaradi navijačev nekaj povsem posebnega. Čeprav so hkrati nastopali odbojkarji v Stožicah, kar nam je zagotovo pobralo nekaj navijačev, smo Slovenci dokazali, da znamo biti resnično enotni, glasni in prepričljivi, ko gre za uspehe slovenskih športnikov. Moramo pa ljudi navaditi, da se lahko ta evforija hitro preneha, kar ni vedno pošteno do nas športnikov. Prepričan sem, da bi nogomet hitro dobil isti predznak, če ne bi hodili na velika tekmovanja na vsakih 25 let. Na zadnjem Euru (leta 2000, op. p.) tričetrt reprezentantov sploh še ni bilo rojenih," je malce pretiraval, a njegova ocena ni daleč od resnice, saj je bilo ogromno nogometašev takrat še dojenčkov, trije pa se sploh še niso rodili.

Nogometna vročica je doživela nov vrhunec s tekmo v Kölnu. Že v ponedeljek pa sledi nov. Dvoboj osmine finala med Slovenijo in Portugalsko v Frankfurtu! Foto: Reuters

"Toliko pozitivne energije, kot so jo pa zdaj dali navijači … Čeprav je bil Bežigrad fantastičen, kar se tiče prve generacije, Ljudski vrt je bil neponovljiv, kar se tiče Rusije in kvalifikacij za SP 2010, Stožice zdaj dobivajo nek zagon, nek pozitiven predznak, pa če kdo prek Trojan to prizna ali ne … Sem še vedno za to, da se tekme igrajo v različnih krajih Slovenije, a to ni moja stvar. To je odgovorno vprašanje za koga drugega. To romanje navijačev pa se da primerjati z Amsterdamom. To je posel za vas, novinarje. To se je zgodilo, to smo sprovocirali," čuti posebno zadovoljstvo in zadoščenje, da so nogometaši sprožili tako močno evforijo, da so v Nemčiji drug za drugim padali rekordi, na koncu pa je izbrana vrsta dosegla še tisto, o čemer je lahko prej Slovenija zgolj sanjala. Uvrstila se je v izločilni del in podaljšala nastope v Nemčiji vsaj za slab teden.

"Zdaj lahko uživate vi novinarji, uživamo pa tudi mi. Zelo bom vesel, če bom lahko šel na naslednje veliko tekmovanje že kot gledalec. To pomeni, da se bo skoraj zgodilo. Zdaj sem govoril o svojih privilegijih, imate pa jih tudi vi. Tako doživljati Euro kot navijač svoje države, kot kritik svoje reprezentance, kot tisti, ki daje zagon reprezentanci. Kot aktivni udeleženec," nas je Matjaž Kek v četrtek nagovoril na terasi hotela Vesper v Wuppertalu, kjer smo bazo slovenske reprezentance obiskali s prav posebnim razlogom, saj je selektor želel izpolniti simpatično obljubo.

Vesel, da je izgubil stavo

Matjaž Kek se je udobno zleknil v stol in na terasi reprezentančnega hotela odgovarjal na vprašanja. Foto: R. P. Na začetku Eura je dejal, da bo postregel novinarje s kosilom, če se bodo njegovi varovanci uvrstili med 16 najboljših. In res. Druga za drugo so proti Sloveniji doživljale razočaranja Danska, Srbija in Anglija. Kekova četa se je znašla v osmini finala, storjen je bil zgodovinski uspeh. "Novinarjem še nisem stregel. Toda stava je za to, da se izpolni. Vesel sem, da sem jo izgubil, za naprej pa ne bom stavil," je selektor Kek z nasmehom v sončnem Wuppertalu sprejel novinarje, nato pa izpolnil obljubo in se za nekaj trenutkov prelevil v vlogo natakarja.

Lahko smo preizkusili, kako kuharji v reprezentančnem hotelu Vesper razvajajo brbončice in želodce najboljših nogometašev, kar jih premore Slovenija, njihove sodelavce ter vodstvo krovne zveze. Bili smo deležni enakega obroka kot so ga pozneje dobili Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in drugi, na mizo pa nam jih je večji del prinesel prav selektor Kek. In kaj je bilo na meniju? Testenina s piščancem in zelenjavo, bogat solatni izbor, tisti najbolj sladkosnedi pa so prišli na svoj račun še s posladkom.

Po kosilu, ki je na terasi reprezentančnega hotela, obdanega z očarljivo naravo in vrhunsko pripravljenimi igrišči za golf, je selektor Kek, v tem trenutku zagotovo eden najbolj priljubljenih Slovencev, saj mu v Nemčiji uspevajo odmevni nogometni čudeži, stopil še pred mikrofone.

"Iz tega, da smo med 16, ne smemo delati cirkusa"

Pozdrav z Garethom Southgatom. Slovenski navijači so Matjaža Keka sprejeli z ovacijami, angleški selektor pa pri svojih navijačih na tem Euru ni zapisan s simpatijami. Foto: Guliverimage Če vprašate selektorja, so glavni krivci za nastalo evforijo nogometaši. Če pa povprašate nogometaše, venomer izpostavijo ogromne zasluge Matjaža Keka, izkušenega stratega, ki ga zelo spoštujejo. Pa je igralce sploh kaj presenetil preboj med najboljših 16?

"Osebno, ne kot selektorju, se mi je zdelo, kot da so bili fantje pripravljeni na vse to. Poveselili so se na svoj način, tudi s strokovnim štabom, ki dela fantastičen posel, s fizioterapevti, zdravniki, ekonomi, tudi ožje vodstvo nogometne zveze je bilo poleg. Ves čas je bilo normalno, brez pretiravanja. Vseskozi me je spremljal občutek, da so fantje vedeli, kako se bo nekaj zgodilo. Oziroma so toliko verjeli v to, da so potem znali odreagirati. Da niso bili šokirani, češ zdaj smo pa v naslednjem krogu," je Kek izpostavil visoko stopnjo samozavesti, ki je Sloveniji pomagala do dosežka.

Nato je preklopil na vlogo selektorja. Ni več govoril osebno, ampak kot selektor. In priznal, kako so se v strokovnem vodstvu po vrnitvi iz nesrečnega Stuttgarta, kjer so v zadnji sekundi ostali brez zmage nad Srbijo, najbolj pogovarjali o tem, koliko dolgo bodo potrebovali, da bi nogometaši pozabili na šok.

Slovenski nogometaši so potrebovali nekaj dni, da so preboleli šokantno izenačenje Srbije v zadnjem napadu. Foto: Guliverimage

"Ta šok je ostal tudi pri meni. Dva, tri dni je bilo malce trdo, nato pa se je izkazalo za dobro, da je bil do tekme z Anglijo petdnevni razmak. Zadevo smo relativno hitro preboleli. Nisem bil najbolj zadovoljen z zadnjim treningom, na dan tekme pa, bolj sem gledal fante, bolj sem bil miren. Bili so kot fantje, ki vedo, za kaj gre in kaj je njihovo poslanstvo. Smo pa reprezentanca z majhno bazo in se moramo zavedati svoje objektivne kakovosti, ne pa delati cirkusa iz tega, ker smo se uvrstili med 16 najboljših. Ni pa treba po drugi strani delati tudi tragedije ob neuspehih in vse uničiti. Ta meja je v slovenskem nogometu vedno tanka, hitro se menjajo razpoloženja. A zrelost in enostavnost igralcev me vedno znova pozitivno presenečata. Ker sem tudi jaz rad bolj enostaven," je poudaril, kako njegovi varovanci ne potrebujejo nobenih sestankov, ampak se lahko vse skupaj zmenijo v treh, štirih minutah.

Kek: Nočem biti kopija Hrvatov

Tako je bilo tudi v četrtek, ko niso opravili pravega treninga, ampak se posvetili bolj drugim nalogam. Če bi jim Kek javil, da bi jih čakal pravi trening, bi jih zagotovo pet, šest ostalo v hotelu. Čutijo pač določene zdravstvene težav, posledico izjemne borbe z angleškimi zvezdniki, ki je Slovencev vzela ogromno moči. Hkrati pa jih ni malo, ki imajo že mlade družine, tako da so se zagotovo razveselili takšne odločitve.

Matjaža Keka zelo cenijo na Hrvaškem. Ko je Index v sredo opravil anketo, koga bi želeli na položaju selektorja, se je največ, kar 31 odstotkov odločilo za Slovenca, le 24 odstotkov pa za zdajšnjega selektorja Zlatka Dalića. Glasovalo je kar 50 tisoč ljudi. Foto: R. P.

Pred viharjem, ki bi lahko sledil v ponedeljek v Frankfurtu, tako trenutno vlada zatišje. "Zdaj smo na velikem odru. Zdaj bodo žarometi še bolj usmerjeni v nas. Ob Gruzijcih smo verjetno za mnoge eksoti v tej izbrani družbi, a tudi to meni ustreza," ima veliko raje izzive, pri katerih napada iz ozadja in ga ne obremenjuje vloga favorita.

Kako pa se bo reprezentanca pripravljala na tekmo stoletja proti Portugalski, za katero bo na čelu s prvim zvezdnikom Cristianom Ronaldom vse drugo kot napredovanje med najboljših osem ogromno razočaranje? Ritem priprav je ustaljen, veliko vlogo pa bodo imele osebe, ki analizirajo tekmeca. "Če nimaš svoje ekipe v rokah in če ne funkcionira, lahko milijon podatkov naredi samo še dodatno škodo. Nočem biti kopija Hrvatov, Portugalcev, Nemcev, ampak hočem, da gremo neko svojo pot. Ko naredimo napako, jo naredimo mi in za to odgovarjamo," je napovedal, kako bodo v tekmo s Portugalsko vstopali podobno kot so že na prejšnje tekme. To se jim je obrestovalo, izgubili niso niti ene.

Če bo kdo živel od tistih 2:0, bodo v velikih problemih

Veliki Ronaldo je s Portugalsko pred tremi meseci izgubil v Ljubljani z 0:2. Foto: www.alesfevzer.com Izgubili pa niso tudi najbolj odmevne prijateljske tekme zadnjih let, ko je v Stožicah gostovala Portugalska, a je, čeprav je računala na kopico zvezdnikov svetovnega kova, priznala premoč motivirani Sloveniji. To je bil tudi prvi poraz selektorja Roberta Martineza na portugalski klopi. Slovenija je zmagala z 2:0.

"Če se bo nekomu vrtel film tekme v Stožicah in bo pozabil, kolikšen je vložek v tekmi v Frankfurtu, sta to dva popolnoma različna dvoboja. Tista tekma je bila zelo pomembna, ker je ustvarila dobro, pozitivno in optimistično ozračje. Bili pa bi budale in neumni, če bi zdaj to izrabljali, češ saj smo jih že premagali. Ne, to je zdaj stvar navijačev, navijači tako gledajo. Igralcem sem rekel, če bo kdo živel od tistih 2:0, bomo v velikih problemih. Ve se, kdo je favorit. Ve se, kakšna je teža tekme in kakšna je kakovost na portugalski strani. So pa na naši strani izziv, motiv in strašno zadovoljstvo, da še nismo na dopustu" je dodal Kek, ki je Slovenijo ob Gruziji popeljal do največjega presenečenja na tem Euru.

Slovenija se bo v ponedeljek v Frankfurtu, kamor bo odpotovalo najmanj šest tisoč slovenskih navijačev, s Portugalsko potegovala za četrtfinale EP. Foto: Guliverimage

V petek se bodo nogometaši že vrnili na zelenice, opravili bodo dopoldanski trening na stadionu Zoo v Wuppertalu, v nedeljo pa jih bo pot vodila v Frankfurt. Nato pa jih 1. julija čaka največja tekma naše reprezentance v obdobju državne samostojnosti. To bo dan, ko se bo Slovenija skušala prebiti v četrtfinale Eura! Četrtfinale!