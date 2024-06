Predsednik NZS protestiral med tekmo, a ga je miril Aleksander Čeferin

"Ponosen sem. Pa ne le jaz, ampak vsa Slovenija. To je posledica odličnih iger in drže slovenskih nogometašev in strokovnega vodstva na tem Euru. Njim je treba čestitati za vse občutke sreče, ki jih doživljamo," je Radenko Mijatović, prvi mož slovenskega nogometa, poudaril, kdo je najzaslužnejši za nogometno vročico, kakršnih dežela na sončni strani Alp ni videla že dolgo.

Torek, 25. junij 2024, si je izbojeval prav posebno mesto na zlatem seznamu slovenske nogometne reprezentance. Boj z Angleži v Kölnu je ponudil toliko zadovoljstva in ponosa, da se ga bo v prihodnosti omenjalo poleg legendarnih gostovanj v Bukarešti in Kijevu, pa nepozabnega zadetka Zlatka Dedića, ki je v Mariboru ohladil prepotentne Ruse. Remi z Angleži je vrhunec zdajšnje generacije, ki ji poveljuje selektor Matjaž Kek. Na vroči stolček ga je leta 2018 postavil Radenko Mijatović, predsednik krovne zveze.

Nepozabni prizori slavja slovenske reprezentance po remiju z Anglijo. Foto: Reuters

Verjel je, da bi lahko Mariborčan, ki je pred tem Slovenijo že popeljal na veliko tekmovanje (SP 2010), poskrbel za napredek članske izbrane vrste, ki se je znašla v nehvaležnem položaju. Rezultati so bili skromni, tako da je padla v evropsko povprečje, za nameček so bile tribune na tekmah bolj prazne kot polne, organizirani navijači pa so dvignili roke od reprezentance. Tudi Keku sprva niso uspevali odmevnejši rezultati, ko pa je Slovenija prvič v zgodovini osvojila prvo mesto v skupini lige narodov ter prehitela Grčijo, se je začutil sveži val optimizma.

Sledilo je obdobje nihanj, ko pa si je reprezentanca po visokih porazih v Splitu (0:3) in Beogradu (1:4) natočila čistega vina ter ustvarila dobitno kombinacijo. Z rekordnim številom osvojenih točk v kvalifikacijah se je uvrstila na Euro 2024, tam pa ne igra stranske vloge, ampak favoritom nagaja do te mere, da je prvič v zgodovini napredovala v izločilni del!

Rekel si je: "Pa ne že spet?"

Na dvoboju v Kölnu ni bilo zadetkov. Foto: Reuters Sreči in zadovoljstvu ni videti konca, o tem je pričal tudi nasmejan obraz Radenka Mijatovića, ki je v sredo obiskal regeneracijski trening reprezentance v Wuppertalu in se z veseljem ustavil tudi pri mikrofonih novinarjev. Sprva je beseda, razumljivo, tekla o dramatični tekmi z Anglijo. Na njej si je predsednik NZS grizel nohte do zadnje sekunde.

"Zavedal sem se moči angleške reprezentance, njenih številnih zvezdnikov, a so se jim naši fantje odločno postavili po robu. Uspelo jim je nevtralizirati vse napade in pritisk, ki je bil največji na začetku drugega polčasa, trajal je od 15 do 20 minut, a so fantje nanj vrhunsko odgovorili in osvojili rezultat, ki je Slovenijo popeljal v osmino finala," je pojasnil Radenko Mijatović in priznal, da ga je bilo pošteno strah, da se ne bi ponovili prizori s tekme s Srbijo, ko je Slovenija doživela šok, ki ga je bilo težko preboleti.

Predsednika NZS in Uefe na častni tribuni v Kölnu med dvobojem Slovenija - Anglija. Foto: Guliverimage

"Seveda me je bilo strah. Zlasti po tistem prekršku, ki ga je dosodil sodnik za Angleže v sodnikovem dodatku. Čeprav moram reči, da je sodnik dobro opravil svoje delo, sem med tekmo večkrat protestiral, a me je predsednik Uefe (Aleksander Čeferin, op. p.) miril, da je vse v redu. Da on ne vidi stvari tako kot jaz. No, pri tistem prekršku sem bil zelo nervozen. Rekel sem si, pa ne že spet? Bilo je ravno dve minuti pred iztekom časa. Pa je bil to bolj prekršek za nas kot pa zanje. Vsaj tako sem jaz to videl. Takrat me je še skrbelo, potem pa nič več," je nekdanji nogometni sodnik obujal spomine na nervozno spremljanje dvoboja, na katerem si je Slovenija priigrala zgodovinski uspeh.

"Po žrebu so nas vsi odpisovali. Bili so prepričani, da bomo šli prvi domov, a je takrat selektor povedal, da se jih bo moralo nekaj v tej skupini vprašati tudi o Sloveniji. Da Slovenija v tako močni skupini ni izgubila na niti enem dvoboju, je resnično veliko zadovoljstvo," je znova zelo čustveno doživljal nov podvig reprezentance.

Angleži so pričakovali lahko zmago nad Slovenijo

Trije levi so ostali brez načrtovane zmage nad Slovenijo, a vseeno osvojili prvo mesto v skupini C. Foto: Reuters Lani je z reprezentanco na delovnem gostovanju v Köbenhavnu proslavljal 60. rojstni dan. Kekova četa mu je čestitala nekaj dni pozneje z nepozabno zmago nad Kazahstanom. Predsednik takrat ni mogel zadrževati čustev, po njegovem licu so stekle solze sreče. Tudi v Kölnu je bil tako srečen, da je po 15 minutah hitel v slačilnico in največjim slovenskim junakom, nogometašem in strokovnemu vodstvu, čestital za velik uspeh. "Počakal sem deset, 15 minut, da so se igralci poveselili med seboj. Čeprav se skušam izogniti temu, da bi prihajal v slačilnico, nas je poneslo. Padejo vse meje, pa smo odšli," je obiskal najsrečnejšo slačilnico na tem Euru, ki diha kot eno ter je po Danski in Srbiji v zagato spravila še močno Anglijo, za mnoge kar prvo favoritinjo Eura.

Ko si je pred tekmo z Anglijo menjal darila z vodstvom Angleške nogometne zveze (FA), je občutil silno prepričanost Otočanov o uspehu nad Kekovo četo. "Predsednik mi je govoril, da nas bodo z lahkoto premagali. Po tekmi pa ni bilo kakšnega večjega razočaranja, saj so bili še vedno prvi v skupini. Je pa ostal grenak priokus, saj so s Slovenijo remizirali le 0:0, čeprav se od njih pričakuje, da postanejo evropski prvaki. Mogoče pa je bila to zanje učna ura, da na naslednjih tekmah pokažejo več, ker so tega zmožni," tudi njega čudi, da angleška reprezentanca, sestavljena iz tako močnih imen, na Euru ne igra tako, kot bi si želeli zlasti njihovi navijači.

''Dobro, mi smučamo še naprej''

Slovenijo krasi nogometna vročica. Kekova četa je združila mlado in staro, vsi stiskajo pesti za nogometaše, na tekmo osmine finala s Portugalsko pa se bo znova odpravilo ogromno navijačev. Vsaj šest tisoč, kolikor bo od petka na voljo vstopnic za nakup, morda pa še več, če se bodo sprostila še kakšna mesta. Slovenski nogometaši so poskrbeli tudi za nenavaden razplet dogodkov. Na Euru, kjer sta poleg njih z območja nekdanje Jugoslavije nastopali tudi Hrvaška in Srbija, med evropske nogometne velesile spadajo zlasti ognjeni, se je med 16 najboljših izmed nekdanjih bratov uvrstila zgolj Slovenija.

Foto: Reuters

Predsednik NZS si je na vse skupaj privoščil šaljiv komentar, ki je nasmejal prisotne. "Dobro, mi smučamo še naprej," je odvrnil in imel v mislih nekdanje stereotipne oznake, ko so slovenski nogometaši zlasti v očeh Srbov veljali zgolj za smučarje. Zdaj pa je drugače. Kekova četa je mojstrsko odpeljala slalom med zahtevnimi vratci, ki so jih postavili selektorji Danske, Srbije in Anglije, ter postavila tako dober čas, da je prehitela tako Hrvaško kot tudi Srbijo. Zadnjo lahko vse skupaj še bolj boli, saj je imela priložnost, da v medsebojnem srečanju premaga Kekovo četo, a je bila po srečanju v Münchnu še kako srečna, da je osvojila vsaj eno točko.

Slovenijo tako nov vrhunec čaka 1. julija v Frankfurtu, ko se bo Kekova četa v osmini finala pomerila s Portugalsko. Nova tekma, nov vrhunec, novo nadaljevanje neporaženosti? Žoga je okrogla, prvi mož slovenskega nogometa pa je prepričan, da se varovanci Matjaža Keka ne bojijo nikogar.