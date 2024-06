Portugalci popihali na dušo Slovencem

Po številnih kalkulacijah in napovedih je v sredo zvečer dokončno postalo jasno, da se bo slovenska nogometna reprezentanca v osmini finala Eura 2024 pomerila s Portugalsko, ki si je v zadnjem krogu privoščila spodrsljaj proti Gruziji (0:2), a si že pred tem zagotovila najboljši izkupiček v skupini F. "Sveti Anton Gruzijski postavlja Oblaka na pot Portugalske," so po razpletu zapisali pri portugalskem mediju Correio de Manha.

Zelo zanimiv razplet dogajanja v prvem delu evropskega prvenstva je ob predpostavki zmag favoritov dolgo na pot Slovenije v osmini finala postavljal Romunijo, a so za presenečenje v sredo zvečer poskrbeli Gruzijci, ki so z 2:0 premagali favorizirane Portugalce. Selektor Roberto Martinez je sicer spočil številne svoje nosilce igre, a kljub temu je bil poraz proti Gruziji precej nepričakovan, ob tem pa je močno premešal tudi karte in pare v osmini finala. Portugalski nasproti bo zdaj v ponedeljek (21.00) v Frankfurtu stala Slovenija, ki ima na zadnji obračun s Cristianom Ronaldom in druščino fantastične spomine, saj je konec marca na pripravljalni tekmi v Stožicah zmagala z 2:0.

A dejstvo je, da so pripravljalne oziroma prijateljske tekme nekaj povsem drugega kot tekme na evropskem prvenstvu. Portugalci se bodo tako po zmagah nad Češko (2:1) in Turčijo (3:0) ter že prej omenjenem porazu proti Gruziji v boj s Slovenijo, ki je na prvenstvu še brez poraza, podali kot favoriti, a v zvezdniškem portugalskem taboru se zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga. Na to je takoj po tekmi opozoril tudi selektor Martinez. "Nismo imeli enake intenzivnosti kot nasprotnik, to je bil finale za Gruzijo, za nas pa korak pred osmino finala. Mislim, da je bila to dobra priprava na osmino finala, zdaj smo še bolj pripravljeni na boj za naprej. Slovenijo zahvaljujoč zadnji pripravljalni tekmi dobro poznamo, poznamo tudi njihov način igre. So reprezentanca, a igrajo kot klub, res delujejo kot eno. Gledamo samo naprej," je dejal Martinez.

Roberto Martinez je ravno proti Sloveniji doživel prvi poraz na klopi Portugalske. Foto: www.alesfevzer.com

"Imajo tradicijo doseganja izjemnih športnih rezultatov"

Na zahtevnost naloge so takoj po tekmi v en glas opozorili tudi portugalski mediji. "Sveti Anton Gruzijski postavlja Oblaka na pot Portugalske," so zapisali pri Correio de Manha. "Martinez se je kotalil in padel. Portugalska se je tako opotekala, da je celo padla, sicer brez večjih posledic, a s pokom. Lekcija z Gruzijo daje učno uro brez posledic. Gremo naprej, s Slovenijo takšnega dne ne sme biti," so še zapisali pri Correio de Manha.

S pohvalami na račun Slovenije niso skoparili niti Tribuni Expresso. "Slovenija je država z 2,1 milijona prebivalcev, ki ima tradicijo doseganja izjemnih športnih rezultatov. Slovenija nima nogometne zgodovine, kot jo ima njena soseda Hrvaška, kljub temu pa v Nemčiji kaže dobre kolektivne predstave, z dobro organiziranim sistemom 4-4-2," so zapisali.

"Slovenija se je že z napredovanjem iz skupinskega dela zapisala v zgodovino, saj ji to še ni uspelo na nobenem evropskem ali svetovnem prvenstvu v svoji zgodovini," je še napisano na strani Tribuno Expresso, kjer so večkrat opozorili tudi na dejstvo, da je bil marčevski poraz v Stožicah prvi za Roberta Martineza na klopi Portugalske.

Portugalci so v skupinskem delu dvakrat zmagali in enkrat izgubili. Foto: Reuters

Slovencev po prikazanem v Nemčiji ne podcenjujejo niti pri športnem mediju A Bola. "Slovenska reprezentanca je v obrambi zelo disciplinirana, vedno se pokaže kot zelo uigrana in tekmecu v svojem kazenskem prostoru dopušča zelo malo. Izredno zna oteževati delo nosilcem igre in s tem k žogi sili nogometaše, ki so manj učinkoviti. Slovenci bi s svojo igro lahko otežili delo Portugalcev, ki bi lahko imeli zaradi postavitve Slovencev ogromno težav pri obvladovanju dogajanja na igrišču," so prepričani pri portugalskem športnem mediju.

"Martinez se je odločil prihraniti svoje igralce za izločilne tekme. Če premaga Slovenijo, kot vsi verjamemo, tega ne bo nihče označil za napačno, v nasprotnem primeru pa … Do takrat bomo razpravljali o njegovih odločitvah, da ne bi smel stvari spreminjati v tolikšni meri," so še zapisali.

Ronaldo je bil v sredo ob odhodu z igrišča zelo jezen. Foto: Reuters

Z dogajanjem na igrišču v sredo ni bil zadovoljen niti prvi zvezdnik portugalske ekipe in eden glavnih zvezdnikov prvenstva Cristiano Ronaldo. Izkušeni Portugalec je bil močno razburjen že v prvem polčasu, ko mu ob enem izmed vročih dogajanj v kazenskem prostoru Gruzije sodnik ni dosodil strela z enajstih metrov. V 66. minuti je 39-letnik zapustil igrišče, ob tem pa z vso silo brcnil v plastenko z vodo ob robu igrišča. Portugalec prvič v karieri ni zadel v skupinskem delu katerega izmed velikih prvenstev.

Euro 2024 je Ronaldovo deseto veliko mednarodno tekmovanje s Portugalsko in do zdaj mu je v vsakem skupinskem delu uspelo zadeti vsaj enkrat. 39-letnik prav tako ni dosegel zadetka brez enajstmetrovk na svojih zadnjih desetih nastopih na mednarodnih turnirjih. Kljub težavam pred golom pa se je napadalcu Al Nassra uspelo vpisati v zgodovino na Euru 2024. Z začetkom tekme proti Gruziji v sredo je postal prvi evropski igralec, ki je 50-krat nastopil v finalu velikih mednarodnih turnirjev. To je bil tudi njegov 210. nastop za Portugalsko.

