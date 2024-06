Angleški nogometaš Phil Foden je danes zapustil tabor angleške izbrane vrste na Euru v Nemčiji, so potrdili pri angleški nogomethni zvezi. Tiskovni predstavnik FA je dejal, da je 24-letni zvezdnik Manchester Cityja "začasno zapustil tabor Anglije in se vrnil v domovino zaradi pereče družinske zadeve".

Potem ko je angleška nogometna izbrana vrsta v torek z 0:0 remizirala s Slovenijo, je danes tabor izbrane vrste zapustil Phil Foden, ki je proti slovenski reprezentanci igral do 89. minute. Tiskovni predstavnik angleške reprezentance je dejal, da je oče dveh otrok "začasno zapustil angleški tabor in se vrnil v Združeno kraljestvo zaradi nujne družinske zadeve", saj naj bi Foden in njegovo dekle pričakovala tretjega otroka.

Čeprav so bili Trije levi deležni kritik zaradi slabih iger v tekmah skupinskega dela, so v izločilne boje napredovali s prvega mesta. Foden je igral na vseh treh tekmah Anglije v skupini C, ni pa še jasno, ali se bo vrnil v ekipo pravočasno za tekmo osmine finala, ki jo bo Anglija igrala v nedeljo v Gelsenkirchnu. Njegova odsotnost bi lahko pomenila udarec za možnosti Anglije na letošnjem Euru, čeprav so predstave Fodna, vsaj zaenkrat, daleč stran od tistih, ki jih je kazal med klubsko sezono v dresu Manchester Cityja.

Štiriindvajsetletni Foden je za angleško izbrano vrsto debitiral septembra 2020 in bil del reprezentance na Euru 2020 in tudi na svetovnem prvenstvu leta 2022.

Preberite še: