Srbi se sprašujejo: Kako je lahko Slovencem uspelo, nam pa ne?

Sliši se nenavadno, a je resnično. Slovenija je edina nogometna reprezentanca z območja nekdanje Jugoslavije, ki se je na letošnjem Euru uvrstila v izločilni del. Hrvaški, bronasti z zadnjega svetovnega prvenstva, se to ni posrečilo, podobno velja tudi za Srbijo. Za obe je bila usodna prav Slovenija. Kako so v omenjenih državah pospremili preboj Kekove čete med 16 najboljših ter kaj o nepričakovanem primatu Slovenije na Balkanu pravita Adam Gnezda Čerin in Petar Stojanović?

Letos so prvič v zgodovini na istem evropskem prvenstvu nastopile Slovenija, Hrvaška in Srbija. Pred začetkom Eura so jih doletele različne vloge. Hrvaška je spadala na širši seznam kandidatk za naslov evropskega prvaka, Srbiji pa je javnost namenjala večje možnosti za napredovanje med 16 kot Sloveniji. Ko se je začelo evropsko prvenstvo, na katerem so Srbi podrobneje spoznali Kekovo zasedbo, saj sta reprezentanci tekmovali v isti skupini, je največ pokazala prav Slovenija.

Zanimivo je, da ni niti eni izmed omenjenih treh reprezentanc uspelo zmagati. Slovenski nogometaši so nanizali tri remije, Hrvaška in Srbija sta zmogli le dva, kar se je na koncu izkazalo za premajhen kapital za napredovanje. So pa bili zelo blizu trem zmagam, a je Slovenija v zadnjih sekundah izpustila tri točke proti Srbiji, podobno velja za Hrvaško, ki ji je to uspelo celo dvakrat. Najprej proti Albaniji, nato pa še Italiji, ki je ognjenim zadala šok, od katerega si pri južnih sosedih še niso opomogli.

"Nismo si zaslužili sreče"

Dragan Stojković je od srbskega nastopa na Euru pričakoval več. Foto: Guliverimage Zelo so razočarani tudi v Srbiji. Kapljo čez rob je predstavljala ponovna manj prepričljiva predstava z Dansko. Srbi bi potrebovali zmago, a so stežka zadržali začetni rezultat (0:0), na selektorja Dragana Stojkovića pa se je po zadnjem mestu v skupini in ponovnem izpadu na velikih tekmovanjih vsul plaz kritik.

Srbski Blic Sportal je povzel besede kapetana Dušana Tadića: "Srečo si je treba znati zaslužiti. Mi si je nismo." Podobno pravijo tudi ostali srbski nogometaši. So razočarani. Želeli so več, a bili premalo nevarni za tekmeca. "Na treh tekmah smo osvojili dve točki in dosegli le en zadetek. To je zadoščalo zgolj za zadnje mesto. Zadoščalo je, da pospravimo kovčke, zapustimo hotel v Augsburgu in prevzamemo vozovnice za let v Beograd. Ne vem kolikokrat že smo razočarali ves narod," je ob tem zapisal Blic Sportal.

Tadić: Kako igra Slovenija?

Kapetan Srbije Dušan Tadić je v primerjavi s Slovenijo Euro končal že po treh tekmah. Foto: Guliverimage Srbi se ne morejo znebiti vtisa, da bi morali pokazati več in napredovati med 16. Čudijo se besedam Piksija Stojkovića, ki je po njihovem izpadu iskal pozitivne pridobitve tega Eura in pojasnil, kako je vesel, da niso predstavljali vreče za udarce.

"Nemogoče je, da je Slovenija vredna več od nas, pa to pišemo brez kakršnegakoli namena omalovaževanja te selekcije. Vsa čast 'deželi'. Tudi ona po 24 letih nastopa na Euru, tudi z igralci Celja in Olimpije, a je to ni zmotilo, da bi napravila najboljši vtis v vsej skupini in napredovala v osmino finala," so spomnili na Žana Karničnika in Timija Maxa Elšnika, ki sta zakrivila zadetek proti Srbom. Hkrati so povedali, da izgovor o tem, kako Srbov dolgo ni bilo na Euru in so bili izpostavljeni pritisku, v tem primeru ne pije vode. "To so nam pokazali Slovenci. Kako je lahko njim uspelo, nam pa ne? Kako?"

Srbija ispala sa EP, Tadića brine šta radi Slovenija (VIDEO)https://t.co/dYErhBxV8n — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) June 25, 2024

Kapetan Tadić je verjel, da bo Anglija premagala Slovenijo. To se ni uresničilo, je pa poskrbel za viralen posnetek, ko je med tekmo z Dansko v Münchnu druge spraševal, kako igra Slovenija. Verjetno je pričakoval zmago Anglije, zato ga je podatek, da je v Kölnu še vedno 0:0, prav gotovo začudil.

Srbi so osvojili zadnje mesto v skupini C. Na treh tekmah so osvojili dve točki in dosegli le en zadetek. Foto: Reuters

Mondo se je razgovoril o Sloveniji in Keku: "Medtem ko Srbija žaluje, Slovenija proslavlja," je eden izmed naslovov, v nadaljevanju pa še nekaj misli selektorja Keka: "Ker prihajamo iz majhne države, ne moremo imeti vsake dve leti izvrstnega nogometaša. Naš nogometni bazen je majhen, si pa mnogi izmed nas zaslužijo pohvale. Imeli smo težko skupino, a imamo vrhunsko ekipo. Smo majhna država, a sem prepričan, da so zdaj vsi srečni zaradi nas," so Srbi, ki zelo spoštujejo Matjaža Keka, prenesli njegove besede.

Gnezda Čerin: Marsikateri vrhunski reprezentanci ni uspelo

Veselje Adama Gnezde Čerina po remiju z Anglijo. Foto: Guliverimage Kako o tem, da je Slovenija najboljša ekipa na Euru z območja nekdanje Jugoslavije, razmišlja Adam Gnezda Čerin, igralec tekme med Slovenijo in Anglijo?

"Vesel bi bil, če bi šli naprej tudi Hrvati in Srbi. Če bi se seveda tudi mi uvrstili naprej. Tako pa smo se uvrstili kot edini s tega obomočja, kar je dokaz dobrega dela. Ljudje lahko vidijo, da je to fantastičen uspeh. Marsikateri vrhunski reprezentanci, denimo takšni, kot je Hrvaška, ne uspe preboj v izločilne boje. To je še en razlog več, zakaj smo danes tako ponosni," je pojasnil Idrijčan, ki je del kariere preživel tudi na Hrvaškem (Rijeka), v svoje vrste pa ga skuša poleti pripeljati prav hrvaški prvak Dinamo Zagreb.

Stojanović: Govorili so nam, da smo "skijaši"

Petar Stojanović se je odlično kosal z angleškimi zvezdniki. Foto: Reuters Na Hrvaškem sicer dežujejo pohvale na račun Matjaža Keka. Slovenski selektor uživa kot nekdanji zelo uspešen in priljubljen trener Rijeke ogromno priljubljenost in ugled. Na Hrvaškem ima ogromno prijateljev, nenazadnje iz te države prihajata tudi njegova srčna izbranka in Petar Stojanović. Kako je v ponedeljek doživel dramatičen remi med Hrvaško in Italijo, ko so izbranci Zlatka Dalića ostali brez napredovanja v zadnjih sekundah srečanja?

"Nam je šel ta rezultat na roko, bi pa v vsakem primeru tudi brez tega napredovali. Ko gledaš prijatelje, ti ni vseeno zanje. Vemo, kaj predstavlja Hrvaška v evropskem in svetovnem merilu. Čestitam jim za vse, a ni lahko biti vedno na vrhu. To je nogomet. Zgodilo se je, kar se je. Žalosten sem zaradi prijateljev na Hrvaškem, vesel pa zaradi nas," se je dotaknil žalostne usode številnih nekdanjih soigralcev iz Dinama, tudi mladega obrambnega zvezdnika Joška Gvardiola.

Slovenija je spravila na noge vso državo. To je največji nogometni uspeh v zgodovini državne samostojnosti. Foto: Guliverimage

Kar zadeva spoznanje, da je Slovenija tokrat na prvem mestu Balkana na tem Euru, je povedal: "Na to ne gledam tako, kot da tekmujemo z drugimi balkanskimi ekipami. Kakor so nam govorili, ne Hrvati, ampak nekateri drugi, kako smo 'skijaši' (smučarji, op. p.), smo jim dokazali, da nismo. Smo pred njimi in v tem uživamo," je poudaril Ljubljančan.

Kek: Nismo hoteli biti turisti

Zlatko Dalić je s Hrvaško izpadel po šokantnem izenačenju Italije v zadnjih sekundah dolgega sodnikovega podaljška. Foto: Reuters HRT je ob uspehu Slovenije v naslovu novice izpostavil Kekove besede, kako je to začetek novega obdobja za slovenski nogomet. Reški Novi list, ki je zelo navezan na Keka, je zapisal: "Matjaž Kek piše zgodovino. Nekdanji trener Rijeke je Slovenijo popeljal do zgodovinske osmine finala Eura," ter dodal besede Gnezde Čerina, sicer nekdanjega nogometaša Rijeke, ki je povedal, kako je to nagrada za delo in trud slovenske reprezentance v zadnjih letih.

Tudi hrvaški portal 24Sata se je poklonil slovenskemu selektorju in izpostavil njegovo motivacijsko misel: "Spomnite se, kaj sem govoril po žrebu. Naj se zdaj smejijo," nato pa prenesel še njegovo izjavo: "Nismo hoteli biti turisti, še bolj nas je motiviralo to, da so nas nekateri pred Eurom že prekrižali. Tudi mediji so dodali svoje, tako da smo bili še bolj motivirani in jezni."

Skupna ugotovitev hrvaških medijev je bila, da je Slovenija Hrvaški dokončno zaprla vrata za nastop v izločilnem delu. Veljala je še manjša možnost, da bi ognjenim uspelo v primeru visokega poraza Kekove čete z Anglijo, a je srčna in odločna Slovenija hitro pokazala svetu, kako se lahko imenitno zoperstavi tudi takšni favoritinji.

Matjaž Kek je na Hrvaškem močno priljubljen in spoštovan. Foto: Reuters

"Propadle so vse možnosti. Konec Eura za Hrvaško. Ognjeni se vračajo domov, Kek in Slovenci pa pišejo zgodovino," je zapisal TPortal.

Slovenska nogometna reprezentanca bo tako imela danes redek privilegij, saj bo lahko brez pritiska v miru spremljala razplet obračunov v skupinah E in F, ko bo tudi izvedela, s kom se bo spoprijela v boju za četrtfinale. Za zdaj je jasno le to, da se bo pomerila v osmini finala 1. oziroma 2. julija, 28. junija ob 10. uri pa bodo začeli prodajati vstopnice.