Aktualni evropski podprvaki so po torkovem remiju s Slovenijo (0:0) v osmino finala napredovali s prvega mesta, a v domovini nad njihovimi predstavami niso navdušeni. Še naprej je pod največjim udarom kritik selektor Gareth Southgate, ki so ga navijači po tekmi izžvižgali in v njegovo smer zalučali kozarce.

Večerni obračun v Kölnu med Slovenijo in Anglijo se je končal brez zadetkov, kar je bilo dovolj, da so branilci srebra napredovali s prvega mesta, varovanci Matjaža Keka pa so si sploh prvič priigrali izločilne boje. Precej več veselja je bilo v slovenskem taboru, angleškega pa so v domovini znova zasuli s kritikami.

Največ jih je, kot že skozi celotno prvenstvo, deležen selektor Gareth Southgate. Po remiju je odšel na zelenico in zaploskal navijačem, ti pa so ga izžvižgali in proti njemu vrgli nekaj praznih kozarcev.

"Nisem še videl, da bi kdo napredoval in prejel tak odziv"

Mnogi so mnenja, da 53-letnik uničuje zlato generacijo in da je njegovo vodenje slabo. Ni jih malo, ki ga ne želijo več gledati na selektorskem mestu. Sam pravi, da razume odziv, a da se ne bo umaknil. Čeprav razume gonjo proti njemu, priznava, da ga odzivi navijačev vseeno čudijo: "Nisem videl še nobene druge reprezentance, ki bi napredovala in prejela podoben odziv."

"Goli bodo še prišli"

Angleži so skupinski del končali s petimi točkami: premagali so Srbijo in remizirali z Dansko in Slovenijo. Zmogli so zgolj dva zadetka.

"Mislim, da so menjave, ki smo jih naredili, pozitivno vplivale na nocojšnjo igro. Žal nismo uspeli najti prave podaje in zaključka, vendar se izboljšujemo. Mislim, da se ne bo kar naenkrat zgodilo, da bi dosegali štiri ali pet golov. Nogomet ne deluje tako. Videl sem napredek. Goli bodo še prišli," je bil v izjavi za angleške medije odločen Southgate.

"Ne sme nas zavesti, na kateri polovici žreba smo"

V osmini finala se bodo Angleži v nedeljo v Gelsenkirchnu pomerili s tretjo reprezentanco skupine D (Nizozemsko) ali E. Razporeditev v primeru napredovanja je zanje precej ugodna, saj so na drugi strani Nemci, Španci, Francozi, Portugalci ..., a trenerski šef treh levov temu ne daje pomena.

"Morali bomo igrati zelo dobro. Ne glede na to, kdo nam bo stal nasproti, nas čaka zelo težka tekma. Ne sme pa nas zavesti, v kateri polovica žreba smo. O tem ne razmišljamo."