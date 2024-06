"Presrečni, veseli, ponosni, zadovoljni," je v prvi izjavi po uvrstitvi Slovenije v osmino finala evropskega prvenstva v Nemčiji dejal kapetan Jan Oblak. Z Anglijo so igrali 0:0 in napredovalo kot tretji v skupini s tremi točkami. "En cilj dosežen. Upam, da to ni konec." Ponosen je bil na svoje varovance tudi selektor Matjaž Kek: "Fantom sem rekel: za vas ni meje. Ja, smo trpeli, a takšno tekmo na evropskem prvenstvu moraš tudi trpeti."

Angleži so znova razočarali. Foto: Reuters "Zadnje minute tekme niti ne vem, kako je bilo … Občutki po koncu so fenomenalni. Malo trpljenja med tekmo proti Angliji se zelo hitro pozabi. Presrečni, veseli, ponosni, zadovoljni. Kot smo rekli: v Nemčijo nismo prišli samo nastopat, ampak tudi kaj naredit in na srečo, naj je uspelo priti iz skupine. En cilj dosežen. Upam, da to ni konec," je v prvi izjavi po zadnjem sodnikovem žvižgu v prenosu na TV Slovenija povedal čustveni kapetan Jan Oblak. "Zelo dobro smo stali na igrišču. Bili smo zelo kompaktni. Vsi smo delali za enega. Odigrali smo pravo ekipno tekmo. Proti takim reprezentancam ni mogoče na drugačen način. Vsaka čast fantom za prikazano, za borbo, za vse. Ljudje se ne zavedajo, kako težko je. Igrati na tej ravni, ki je vsi niso navajeni, ni lahko. Tudi mentalno so bili fantje fenomenalni. Lahko jim samo čestitam. Odigrali so od prve do zadnje sekunde."

Ozrl se je že proti osmini finala. Nasprotnik še ni znan, morda bo to še en velikan Portugalska s Cristianom Ronaldom. "Vedno želimo še več, nikoli se ne zadovoljiš s tem, kar si dosegel. Ampak danes je lahko celotna Slovenija ponosna na nas. Ni nas veliko, a tudi v nogometu se lahko kosamo z najboljšimi. Danes je danes, jutri je jutri. Naslednja tekma je najbolj pomembna in upam, da se bomo tudi tam pokazali v najboljši luči."

Veselje slovenskih nogometašev z množico slovenskih navijačev v Kölnu. Foto: Reuters

Kek: Ponosen, da smo dali košček v mozaik ene male državice, predmestja

Matjaž Kek Foto: Reuters "To je šport. Pred nekaj dnevi smo bili poklapani, kazalo se je s prstom levo, desno. V skupini, ki ni bila lahka, smo dokazali, da spadamo sem. Jasno je, da smo trpeli tudi danes v drugem polčasu. Ko nam pade fizika, koncentracija. A v prvem polčasu so bile nekatere stvari na zelo visoki ravni," pa je črto pod tretji remi potegnil selektor Matjaž Kek. Točke so vzeli Angliji, Srbiji in Danski. "Kot sem rekel po žrebu: naj se kar smejijo. V jezi smo vedno kvalitetni. Čestitke fantom, čestitke celi ekipi."

Ozrl se je na uspehe slovenskega športa. "To je posebna zgodba. Tri tekme, 12.000, 20.000, danes 15.000 Slovencev. Ob vseh uspehih odbojkarjev, košarke, zdaj pride Tour, sem zelo ponosen, da smo tudi mi nogometaši dali košček v mozaik ene male državice, predmestja. Fantom sem rekel: za vas ni meje. Ja, smo trpeli, a takšno tekmo na evropskem prvenstvu moraš tudi trpeti."

Gnezda Čerin: Dokazali, da smo ekipa, ki lahko igra z vsemi na svetu

Foto: Reuters "Nepozabno. Spisali smo zgodovino. Morda se niti ne zavedamo, kaj nam je uspelo. Ponosen sem na ekipo, ponosen na te fante. Dokazali smo, da smo ekipa, ki lahko igra z vsemi na svetu," pa je bil navdušen tudi Adam Gnezda Čerin, po izboru Uefe najboljši igralec tekme. "Kljub nekaj slabšim minutam smo se ubranili do konca." Še bolj kot z nagrado za igralca tekma, je bil vesel, ko je gledal veselje soigralcev in množice slovenskih navijačev na tribunah v Kölnu.

Ponosni in veseli pa so bili tudi navijači v Ljubljani:

"Smo še smučarji smo ostali ob Balkancev"

"Mi z Angleži ne moremo izgubiti," je v sobotnem intervjuju za Sportal dejal nekdanji trener vratarjev Janko Irgolič. In imel znova prav. "Če lahko z Anglijo, lahko z vsakim," pa je na TV Slovenija dejal njegov nekdanji varovanec v slovenski reprezentanci Srečka Katanca, Mladen Dabanović. Dober poznavalec angleškega nogometa Matjaž Ambrožič pa je hudomušno sklenil: "Smo še smučarji smo ostali ob Balkancev."