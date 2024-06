"Vrhunsko je! Pišemo zgodovino, zraven smo. Česa takega ne moreš kar tako kupiti," nam je v zanosu sreče in navdušenja pripovedoval eden izmed številnih slovenskih navijačev, ki so tribune kölnskega stadiona v torek zvečer zapuščali z ogromnim nasmehom ter državnim ponosom, kot ga že dolgo niso čutili. "Tako mala dežela, pa gremo naprej. To je nekaj nenavadnega," je dodal njegov prijatelj, očaran tako nad rezultati kot tudi vzdušjem, ki vlada na srečanjih Kekove čete na tem Euru.

Slovenski navijači v Kölnu po remiju z Anglijo:

Majhna Slovenija je znova pokazala zobe. In to ravno na njen državni praznik. Če je to znala prej početi v številnih drugih športih, je tokrat prekrižala načrte slovitim tekmecem tudi v največjem, kar jih obstaja na svetu. V nogometu se je z Anglijo, ki ima na tem Euru najdražjo ekipo, vredno poldrugo milijardo evrov, na Otoku pa vlada tako močna konkurenca, da se je moral vedno manj priljubljen selektor Gareth Southgate zahvaliti številnim zvezdnikom, razšla brez zadetkov. To pa je bil ravno pogoj, da si lahko še pred napetim sredinim sporedom v skupinah E in F zagotovi nastop v osmini finala.

Slovenski navijači so po zlata vredni točki proti Angliji uspeh proslavljali s Kekovimi varovanci. Kar zadeva osmino finala, ima Slovenija dve možnosti. Ali se bo 1. julija v Frankfurtu pomerila s Portugalsko, ki jo je letos že premagala v Ljubljani, ali dan pozneje v Münchnu z zmagovalcem skupine E, v kateri imajo trenutno Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina vse po tri točke. Foto: Guliverimage

"Vsem, ki niso bili tu, je lahko žal. Vladalo je enkratno vzdušje, ki si ga lahko želi vsak navijač," so navijači, ko smo jih pocukali za rokav ob izhodu s stadiona RheinEnergie v Kölnu, izžarevali pozitivno voljo. Bili so namreč prisotni na tekmi, ki bi lahko zaradi težine podviga kmalu pridobila mitski status.

Kako drugače se čudovit praznični dan v četrtem največjem nemškem mestu, najbolj znanem po katedrali, Renu in karnevalu, niti ni mogel začeti. Slovenija je v torek praznovala dan državnosti, vse skupaj pa začinila z največjim nogometnim dosežkom, odkar nastopa na velikih tekmovanjih. V Köln je prispelo več kot 12 tisoč slovenskih ljubiteljev nogometa in velikih športnih spektaklov.

"Tiste angleške milijarde niso vredne nič"

Čeprav so po ulicah sončnega Kölna kraljevali Angleži in zavzeli večino mest v zasenčenih gostinskih obratih, kjer se je izrazila njihova žilica do druženja, petja in pitja alkohola, so znali uživati tudi Slovenci. V zgodnjih popoldanskih urah so se zbrali na prireditvenem prostoru Tanzbrunnen, kjer so si lahko dali duška na koncertu priljubljene glasbene skupine Siddharta, nato pa se je dogajanje postopno preselilo na stadion.

Jude Bellingham in Phil Foden nista znala prelisičiti slovenske obrambe. Foto: Reuters

V nekdanji dom Miša Brečka in Milivoja Novakovića, kjer je Slovenija iskala zgodovinsko priložnost, da bi si z vsaj točko proti vodilni Angliji zagotovila napredovanje v izločilni del. S tem bi obrnila novo stran v poglavju največjih slovenskih športnih uspehov. In res, ostalo je pri 0:0, Jan Oblak je s pomočjo soigralcev ubranil vse zahtevne strele, na koncu pa v skupini C osvojil tretje mesto s tremi točkami, kar ga vodi med najboljših 16.

''Končno se je zgodilo nekaj v našo korist. Tiste angleške milijarde niso vredne nič. Odločilo je pošteno slovensko srce,'' je bila ganjena skupinica privržencev. Vrsto let se je naposlušala zgodbic o tem, kako je bila Slovenija vedno blizu, a spet tako daleč podobnemu podvigu. Letos pa ji je le uspelo. Ob vročici navijačev, ki so se prebudili in Slovenijo po dolgem času okužili z nogometno strastjo, je postal to prvi šport v deželi. In ni mu lahko, saj slovenski šport v teh dneh razvaja Slovence tudi v odbojki, kmalu pa bo s košarkarsko reprezentanco začel svoj pohod na olimpijske igre Luka Dončić.

Tadej Pogačar je pred mesecem dni postal zmagovalec Gira. Foto: Guliverimage

Tu pa je še Tour, na katerem zelo visoke možnosti za zmago pripisujejo njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju. Slovenski navijači so ga pred tekmo, ko je še tretjič zapored na tem Euru z nagovorom vlil dodatno samozavest Kekovim izbrancem, sprejeli z močnim aplavzom in skandiranjem ''Pogi, Pogi, Pogi''.

Angleži zaploskali Palmerju, Slovenci pa Iličiću

Ob predstavitvi ekipe so največji aplavz podali Janu Oblaku, Benjaminu Šešku in selektorju Matjažu Keku, angleški privrženci pa čutijo do svojega selektorja bistveno manj simpatije kot Slovenci. Gareth Southgate je, čeprav je osvojil prvo mesto v skupini C, deležen ostrih kritik zaradi neatraktivne in nepovezane igre. Ni vse tako črno, kot se sliši na prvi pogled, a bi radi angleški navijači spremljali bolj uigrano, dinamično in nepredvidljivo Anglijo.

Josip Iličić je postal najstarejši slovenski debitant na velikem tekmovanju. Foto: Reuters

Med srečanjem so navijači z največjim aplavzom pospremili vstop v igro Cola Palmerja, Anglež je vstopil v igro v 70. minuti, pet minut pozneje pa je zagrmelo na slovenskih tribunah kölnskega stadiona, ko je prvič na tem Euru zaigral povratnik Josip Iličić. Na koncu je ostalo 0:0, kar je verjetno najslajši remi v zgodovini slovenske reprezentance, saj se bo Kekova četa v začetku julija potegovala za preboj med najboljših osem.

Kdaj bodo Slovenci lahko kupili vstopnico za osmino finala?

Ko smo po tekmi srečevali slovenske navijače, nas je kar nekaj spraševalo, ali že vemo, kako bo potekala prodaja vstopnic za tekmo Slovenije v osmini finala. To je zdaj najbolj vroče vprašanje na sončni strani Alp. Že nekaj časa se ve, kakšne bodo cene vstopnic. Za najcenejšo vstopnico, to bodo prejeli navijači udeleženk osmine finala, bo treba odšteti 50 evrov, cene preostalih znašajo 85 (tretja kategorija), 175 (druga kategorija), 250 (prva kategorija) in kar 500 evrov (najboljši sedeži).

Na kateri platformi bodo vstopnice za izločilni del na voljo za nakup, bo znano najverjetneje takoj, ko bo tudi potrjena tekma osmine finala, v kateri bo imela kaj za povedati tudi Slovenija. Verjetno je možnost Uefin portal, namenjen nakupu vstopnic. Odgovor na najbolj vroče slovensko vprašanje v tem trenutku bo znan v kratkem. Foto: Guliverimage

Iz Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da bodo takoj, ko bodo vedeli kaj več, to podali javnosti. Vsaki državi, ki se uvrsti v izločilni del, pripada na tekmi določen del vstopnic. Slovenija jih je za uvodne tri tekme dobila za svoje navijače deset tisoč, tokrat pa bo število vstopnic, namenjenih samo slovenskim ljubiteljem nogometa, odvisno od tega, kje bo tekma. Če bo v Frankfurtu, bi jih bilo lahko deset tisoč, če bo v Münchnu, ki ima večjo kapaciteto in ga Kekova četa odlično pozna, saj je na njem remizirala s Srbijo (1:1), pa tudi več.

O nakupu vstopnic bo tako več znanega kaj kmalu, morda že danes, ko bo končal skupinski del tudi v skupinah E in F, s tem pa bo tudi znano, s kom se bo Slovenija spoprijela v osmini finala. Dvoboji izločilnega dela se bodo namreč začeli že čez nekaj dni, navijači, ki bi si jih želeli ogledati, pa bi si morali tako še pravočasno priskrbeti prenočišče in še kaj drugega, zato bo zaželeno, da bi tovrstne podatke vedeli čimprej.