Silva Gruziji podaril zmago, Slovenija v osmini finala proti Ronaldu in ne Romunom

Slovenci bodo dvoboj osmine finala evropskega prvenstva igrali prvega julija ob 21.00 v Frankfurtu proti Portugalski, potem ko je ta izgubila v tretjem krogu skupine F. Za svojo sploh prvo zmago na evropskih prvenstvih jo je z 2:0 premagala Gruzija in kot tretja iz te skupine napredovala med 16 najboljših. Druga je Turčija, ki je z 2:1 premagal Češko. Pred tem je Romunija osvojila skupino E, kjer so vse štiri reprezentance končale s štirimi točkami: 1. Romunija, 2. Belgija, 3. Slovaška, 4. Ukrajina. Slednja je torej po remiju z Belgijo 0:0 s štirimi točkami v solzah odšla domov. Še nikoli ni na evropskih prvenstvih izpadla ekipa s štirimi točkami. Slovaška in Romunija sta igrali 1:1.

Euro 2024, 3. krog (skupini E in F)

Sreda, 26. junij

Pari osmine finala:



Sobota, 29. 6.

18.00 Švica - Italija

21.00 Nemčija - Danska



Nedelja, 30. 6.

18.00 Anglija - Slovaška

21.00 Španija - Gruzija



Ponedeljek, 1. 7.

18.00 Francija - Belgija

21.00 Portugalska - Slovenija (Frankfurt)



Torek, 2. 7.

18.00 Romunija - Nizozemska

21.00 Avstrija - Turčija

Gruzijci vodili že od druge minute

Cristiano Ronaldo je ob vlečenju za res padel kot pokošen in zaradi ugovarjanja prejel rumeni karton. Foto: Reuters Da bi slovenska reprezentanca igrala proti Cristianu Ronaldu, je mogoče le v enem primeru, in sicer če bi v osmino finala napredovale tretjeuvrščene ekipe iz skupin C (Slovenija), D (Nizozemska), E (Slovaška) in F. Če bo tretjeuvrščenim v skupini A Madžarom uspelo ostati med najboljšimi štirimi tretjeuvrščenimi, pa bodo Slovenci igrali z Romunijo. Če torej Čehi in/ali Gruzijci presenetijo favorizirani ekipi v svoji skupini, bi tretjeuvrščena skočila pred Madžarsko.

In Gruzijci bi lahko pripravili veliko presenečenje in premagali Portugalsko. Ker je ta že uvrščena v osmino finala, je selektor v prvi postavi zamenjal kar osem nogometašev. Je pa v njej ostal Ronaldo, ki na tem prvenstvu še ni zadel. In premešana postava Portugalske si je že v drugi minuti privoščila napako v obrambi (slaba podaja Antonia Silve nazaj). Tako sta podarjen protinapad za vodstvo Gruzije z 1:0 unovčila podajalec Georges Mikautadze in strelec Khvicha Kvaratskhelia. Nov dramatični trenutek se je zgodil v 28. minuti, ko je zaradi vlečenja za dres v kazenskem prostoru teatralno padel Ronaldo. Sodnik ni zapisal in portugalski zvezdnik je bil besen kot ris. Dobil je rumeni karton. Medtem ko je Ronaldo ležal na tleh, je sicer žogo dobil Francisco Conceicao, a streljal prek gola.

Georges Mikautadze je z bele točke zadel za 2:0. Foto: Reuters Portugalci so drugi polčas sicer začeli s precej več energije in želje za zadetek, nakar je v 53. minuti Silva Gruziji podaril še drugi zadetek. Povsem po nepotrebnem je v kazenskem prostoru s podplatom štartal na Otarja Kiteishvilija. Po pregledu s sistemom VAR so dobili 11-metrovko in uspešno jo je izvedel Georges Mikautadze. To je njegov že tretji gol na tem prvenstvu, s katerim je trenutno najboljši strelec turnirja. Petindvajset minut pred koncem tekme je Ronaldo razočaran, brez gola, ob zaostanku z 0:2, odšel na klop. Portugalski navijači na tribunah so bili basni kot risi, gruzijski pa so slavili že pred koncem tekme. Rezultat se ni več spremenil. Gruzija je na svojem prvem evropskem prvenstvu prišla do prve zmage in osmine finala.

Medtem je precej težje delo za napredovanje čakalo Čehe, saj so že v 20. minuti dvoboja s Turčijo ostali z igralcem manj. Drugi rumeni karton in pod pot prho je dobil Antonin Barak. Turki so premoč v posesti žoge in številu igralcev unovčili šele v 51. minuti, ko je po podaji Ismaila Yukseka zadel Hakan Calhanoglu. Kljub igralcu manj so bili v drugem polčasu Čehi bolj podjetni in so izkoristili svoj že šesti strel znotraj okvira gola. Za izenačenje na 1:1 je zabil Tomas Souček. V sodnikovem dodatku so Turki le prišli do druge zmage na prvenstvu, za končni izid 2:1 je zadel Cenk Tosun.

Ukrajinci s štirimi točkami v solzah domov, prva Romunija

V izenačeni skupini E, kjer ni izstopala nobena ekipa, je prvo mesto osvojila Romunija. Foto: Reuters

Razvan Marin je z bele točke zadel za 1:1. Foto: Reuters V skupini E so imele pred tekmama tretjega kroga vse štiri ekipe, Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina, tri točke. In že ob polčasu je kazalo, da bodo imele tudi po njem vse enako število točk, torej štiri. Na tekmi med Ukrajino in Belgijo po 45 minutah nismo videli gola, prvi so znotraj okvira gola streljali trikrat, drugi pa dvakrat. Na dvoboju med Slovaško in Romunijo pa je bilo 1:1. Po lepem preigravanju je Juraj Kucka podal v kazenski prostor in za vodstvo Slovakov je v 24. minuti z glavo zadel Ondrej Duda. V 37. minuti je Razvan Marin z bele točke premagal Martina Dubrovko in Romuni so se polčas pred koncem dvobojev v skupini E vrnili na prvo mesto.

Razočaran v solzah Georgi Sudakov Foto: Reuters V drugem polčasu ne na eni ne na drugi tekmi gol ni padel. To je pomenilo, da so res vse ekipe končale s po štirimi točkami, in tako četrta Ukrajina z denimo več točkami kot Slovenija potuje domov. Ker ima v skupini najslabšo gol razliko. Prvo tekmo je z Romuni izgubila z 0:3. Še nikoli se ni zgodilo, da bi na evropskem prvenstvu izpadla ekipa, ki je osvojila štiri točke. Razočarani Ukrajinci so po zadnjem sodnikovem žvižgu v solzah popadali po zelenici. Njihovi naboji so bili celotno tekmo slepi. Imeli so 14 strelov proti golu, štiri znotraj okvira vrat, a niso zadeli. "Zaključno žogo" za zmago so imeli v sodnikovem dodatku, po strelu Georgija Sudakova z 12 metrov pa se je izkazal Koen Casteels. Tudi Artem Dovbik, ki je v pretekli klubski sezoni blestel v dresu Girone, ni zatresel mreže.

Lestvice: