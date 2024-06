Filmska zgodba Josipa Iličića s srečnim koncem očarala svet

Za eno najlepših zgodb tega Eura je poskrbel slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić. Pri dobrih 36 letih je uresničil otroške sanje in prvič zaigral na velikem tekmovanju, pomagal Sloveniji do dragocene točke proti Angliji, s katero si je zagotovila napredovanje na Euru, po srečanju pa v pogovoru z italijanskimi novinarji razkril, kako doživlja vrnitev v izbrano vrsto.

Pred dvobojem med Slovenijo in Anglijo so otoški novinarji v Kölnu kar tekmovali v tem, kdo pozna manj prvokategornikov Kekove čete. Kapetan Jan Oblak in vroči napadalec Benjamin Šeško nista bila sporna, nato pa se je vedenje Angležev o najboljši zasedbi Slovenije bolj ali manj že končalo.

Tu pa je treba dodati, da bi bilo marsikaj drugače, če bi beseda nanesla tudi na rezervista Josipa Iličića. Na "profesorja", starega znanca in dokazanega virtuoza z italijanskih zelenic, ki se je Kekovi zasedbi priključil tik pred začetkom Eura in ekspresno, le nekaj minut po vstopu v igro proti Armeniji, s potezo več, ki jo premorejo le resnični velemojstri nogometne igre, pretopljeno v zadetek, dokazal, da še premore tisti občutek, ki ga je popeljal do veličastne kariere.

Vstopil v igro, podrl rekord in prejel pohvalo Angleža

Na Euru se je nato ogreval na obeh uvodnih srečanjih, a tako proti Danski kot tudi Srbiji ni dobil priložnosti za vstop v igro. V tretje pa je šlo rado. Zgodba o filmski vrnitvi po vseh nezgodah in osebnih težavah v zadnjih letih je dobila srečen konec. V 75. minuti je vstopil v igro namesto načetega Benjamina Šeška. To je bila menjava, s katero je 36-letni Gorenjec postavil nov mejnik slovenskega nogometa, saj je postal najstarejši debitant na velikem tekmovanju.

V igro je vstopil namesto 15 let mlajšega Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage

V zgodovini še ni bilo starejšega Slovenca, ki bi dočakal tovrstno čast. Tako je popravil rekord svojega dobrega prijatelja Jasmina Kurtića, ki ga je postavil pred nekaj dnevi proti Danski, nato pa kaj kmalu na igrišču dočakal prvovrsten kompliment, ki najbolj slikovito priča o tem, kako velik ugled uživa nogometaš Maribora v svetovnem nogometnem svetu.

"Zadovoljen sem. Eden izmed angleških reprezentantov mi je takoj na igrišču povedal, kako zelo me spoštuje. Ves svet ve za mojo zgodbo. To je bil zvezni igralec Arsenala, dobro poznate njegovo ime," je novinarjem Sky Sporta razkril, kako ga je s toplimi besedami na zelenici pričakal Declan Rice, eden večjih zvezdnikov angleškega nogometa.

Zgodba, ki navdušuje

Josip Iličić je proti Angliji vpisal že 82. nastop za reprezentanco. Foto: Guliverimage To je bila le pika na i sanjskemu dosežku, ki se je zdel še pred kratkim skoraj nemogoč. Ko je Iličić, ki je bil pred pandemijo koronavirusa v življenjski formi in je takrat spadal med najbolj vroče igralce z dodano vrednostjo na svetu, leta 2021 izgubil stik z vrhunskim nogometom, je vstopil v nehvaležno obdobje trpljenja. Nogometa nekaj časa ni igral, ko pa se je skušal vrniti, je prišla do izraza njegova fizična nepripravljenost. Tako je leta 2022 zapustil Bergamo in se odločil za vrnitev v domovino. Pridružil se je svojemu ljubljenemu Mariboru, s katerim je leta 2010 začel zgodbo, a je, ker je ekspresno prerasel raven 1. SNL, ni mogel nikoli dokončati.

Sprva ni šlo vse po načrtih. Vijolice so izgubile primat v domačem nogometu, nekdanji trener Maribora Damir Krznar ga je celo oddaljil od prvega moštva, nato pa se je začela sanjska vrnitev. Nesporna goreča želja in odločenost ga je s pomočjo novega trenerja Anteja Šimundže popeljala tja, kamor si je želel. Postal je eden najboljših igralcev 1. SNL, močno dvignil pripravljenost, si dvigoval samozavest z zadetki in asistencami, tako da ga je še pravočasno opazil tudi selektor Matjaž Kek. Najlepše pa šele prihaja.

Ko je na Euru dočakal krst in zaigral proti močni Angliji, je žarel od sreče in zadovoljstva. Vrnil se je tja, kjer je nekoč že bil, hkrati pa vstopil v novo dimenzijo slovenskega nogometa, saj se je Kekova četa uvrstila v izločilni del Eura!

Zvezdnik Arsenala Declan Rice je pristopil do njega in mu dejal, da spoštuje njegovo kariero. Foto: Guliverimage

"Težko je opisati čustva, ki te prevevajo ob takšnem uspehu. To je nekaj čudovitega, zlasti za nas igralce in strokovni štab, najbolj pa za naše navijače, ki so nas prišli podpirat v Nemčijo. Ne gre za to, da bi se zdaj ustavil, a takšen cilj v karieri mi je manjkal, da bi lahko rekel, da sem dal vse od sebe, da sem lahko odigral takšno tekmo in dosegel takšen rezultat," je Iličić povedal italijanskim novinarjem v garaži stadiona v Kölnu.

Iličić: Slovenija je majhna, a ima veliko srce

Nepozabno proslavljanje preboja v osmino finala z navijači. Foto: Reuters Njegov prvi nastop na Euru je zelo odmeval. Največji italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport mu je namenil poseben pozdrav, članek z naslovom "Dobrodošel nazaj, Iličić," nanj se je spomnil tudi ameriški New York Times.

Ko je končal pogovor z Italijani, je na kratko, preden je veselo odvihral proti reprezentančnemu avtobusu, spregovoril tudi v domačem jeziku. "Lepo je. Vesel sem za vse fante in celotno Slovenijo. Slovenija je majhna, a ima veliko srce. To nas pelje naprej," je izpostavil največje slovensko orožje, ogromno srce, s katerim so v skupini C pokvarili načrte kar trem višje umeščenim tekmecem. Najprej Danski (1:1), nato Srbiji (1:1), zdaj pa še, pri tem srečanju je imel prste vmes tudi Iličić, Angliji (0:0).

Na vprašanje, ali se zaradi svoje starosti v reprezentanci počuti kot starejši brat soigralcem, je Kranjčan odgovoril: "S temi fanti sem igral že pred nekaj leti. Dobro vedo, kdo sem in kako jim lahko pomagam. Da, sem njihov starejši brat, le da moji soigralci niso več otroci. Veliko jim svetujem in jim pomagam, dobro vem, kakšna je moja kariera. Lahko jim pomagam pri napredku," je dal vedeti, da so njegovi soigralci v zadnjih letih, ko ga ni bilo v reprezentanci, zelo napredovali, kar so najbolj dokazali v kvalifikacijah za Euro 2024.

Slovenski navijači bodo danes izvedeli, kje bodo njihovi ljubljenci odigrali dvoboj osmine finala. Foto: Reuters

Zdaj Slovenijo čaka izziv, pri katerem bi lahko Kekovi četi še kako pomagale bogate Iličićeve izkušnje. Slovenijo čaka dvoboj izločilnega dela, s kakršnim v obdobju državne samostojnosti še ni imela opravka. Vprašanje je le, ali se bo v boj za četrtfinale podala 1. ali 2. julija. Odgovor bo znan še danes.