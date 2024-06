Navijači, pozor. Znano je, kdaj bodo na voljo vstopnice za osmino finala EP!

Iz Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da se bo prodaja vstopnic za izločilne boje evropskega prvenstva začela 28. junija ob predvidoma 10. uri. Za zdaj še ni jasno, s kom in kje se bodo merili slovenski nogometaši. Možnosti sta dve: 1. julija ob 21. uri v Frankfurtu proti Portugalski ali 2. julija ob 18. uri v Münchnu proti zmagovalki skupine E. Na voljo bo šest tisoč vstopnic različnih kategorij, so zapisali pri NZS.