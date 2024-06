Slovenijo so postavili na rep

Nogometno evropsko prvenstvo v Nemčiji dnevno prinaša takšne in drugačne napovedi glede favoritov. Pri ugledni angleški reviji Four Four Two, ki se posveča izključno nogometu, so sestavili jakostno lestvico oziroma power rankings za osmino finala. Slovenijo, ki je prvič v izločilnih bojih velikih tekmovanj, so postavili na rep.

Avtorji lestvice pravijo, da so si pri razvrščanju pomagali tako s točkami, doseženimi in prejetimi zadetki, pričakovanimi zadetki, kot tudi z lastnimi intuicijami in osebnim videnjem dosedanjih tekem. "Znanstveno? Ne prav zares," priznavajo pri Four Four Two.

Slovenijo, ki se bo v ponedeljek v boju za četrtfinale v Frankfurtu merila s favorizirano Portugalsko, so, kot že omenjeno, postavili na zadnje, 16. mesto. "Slovenci so tu, ker številke xG (pričakovanih golov) namigujejo, da so imeli nekaj sreče na poti do osmine finala in so bili po rangu skromni na obeh koncih igrišča. So ena redkih ekip, ki je napredovala brez zmage," so zapisali.

"A ne jemljimo jim zasluženega. Če bi sentimentalno ocenjevali, bi napredovanje med 16 Sloveniji prineslo izdatne bonus točke. A ker smo grozni ljudje, jo moramo oceniti kot takšno, da bo le stežka prišla čez osmino finala - čeprav bi izjemno radi videli, da bi nas presenetila," so dodali.

Na lestvici sta tik pred Slovenijo Slovaška in Gruzija. Na vrhu pa si od mest od ena do pet sledijo Španija, "ki je dobila vse tri tekme in ni prejela gola", Nemčija, "ki izgleda vse bolj kot stara dobra Nemčija", Portugalska, "ki ima bržčas poimensko najboljšo prvi enajsterico na EP," Francija, "ki ima največji potencial", in za mnoge presenetljivo Avstrija, "zaslužena zmagovalka skupine s Francijo in Nizozemsko".

Angleška revija je Angleže postavila na šesto mesto. "Da, da, vemo. To je kar precej radodarno. Celo zelo radodarno. Menimo, da so bili doslej slabi in to je razlog za skrb," so zapisali, a dodali, da jim nekaj gre v prid. Prvič, da tudi nekateri drugi favoriti igrajo slabo, drugič, da še niso izgubili tekme in tretjič, da so po številkah najboljša ekipa prvenstva, kar zadeva obrambo.

