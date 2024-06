Šeško najhitrejši med vsemi

Za slovenskim napadalcem je le za las zaostal Romun Valentin Mihaila s 35,8 km/h, vsaj 35,5 km/h pa sta v polnem sprintu dosegla še Dan Ndoye (Švica) in Rasmus Hojlund (Danska).

Po pretečenih kilometrih v treh srečanjih je v vrhu še en Slovenec, Adam Gnezda Čerin, ki se je s 35,6 pretečenega kilometra zavihtel na šesto mesto. Slovenski vezist se je na prvem mestu znašel še v rubriki storjenih prekrškov, storil jih je že devet. Kljub vsemu pa še ni prejel rumenega kartona.

Adam Gnezda Čerin je v vrhu dveh statističnih kategorij. Foto: Guliverimage

Žan Karničnik se je s 23 odvzetimi žogami znašel na petem mestu, Jaka Bijol pa z desetimi uspešnimi posredovanji na četrtem.

V napadalnem delu se Slovenija ne pojavlja v vrhu.

Karničnik najboljši v priljubljeni igri



Na spletni strani Eura poteka tudi priljubljena igra Fantasy Football, kjer posamezniki izbirajo svoja moštva, nato pa prek teh igralcev zbirajo točke v skupni seštevek. Slovenski prvak NK Celje se je prek družabnih omrežij pohvalil, da ima Slovenija najboljšega tudi tam, saj vrh po številu točk zaseda njihov član Žan Karničnik.



Karničnik je na vrhu s 26 točkami, drugi je Nemec Jamal Musiala s 23, tretje pa si delijo njegov rojak Ilkay Gündigan, Gruzijec Georges Mikutadze in Anglež Marc Guehi z 21 točkami.



Gruzijec edini s tremi zadetki, Španci edini brez prejetega gola

Georges Mikautadze je kot edini zadel trikrat. Foto: Reuters Gruzijski napadalec Georges Mikutadze trenutno vodi na lestvici strelcev, sledi pa mu peterica s po dvema zadetkoma. Nesporen "kralj strelcev" je sicer trenutno avtogol, saj smo jih zgolj v skupinskem delu videli že sedem.

Španija je edina, ki do zdaj na Euru še ni prejela gola, na vrhu po številu ubranjenih strelov pa najdemo gruzijskega čuvaja mreže Giorgija Marmadašvilija, ki je zbral kar 20 obramb. Jan Oblak jih je denimo devet.

Pri številu uspešnih podaj na vrhu najdemo Tonija Kroosa. Nemec, ki se po Euru poslavlja od nogometnih zelenic, jih je v 341 poizkusih zbral kar 326 in se ponaša z več kot 95-odstotno uspešnostjo. Zanimivo, med sedmerico najboljših najdemo le Nemce in Italijane.

Strelsko najbolj razpoloženi Nemci, obrambno pa Španci

Na vrhu lestvice reprezentanc predvsem zaradi visoke zmage nad Škoti (5:1) najdemo Nemce, edini, ki so zabili zgolj zadetek, pa so Srbi. Španija je, kot že omenjeno, svoja vrata za zdaj na tem prvenstvu zaklenila, največ zadetkov, sedem, pa je prejela Škotska.

Španci še niso prejeli zadetka. Foto: Guliverimage

Po številu kartonov sta se, predvsem zaradi sredinega medsebojnega obračuna, na vrh zavihteli Turčija s 16 in Češka s 13 rumenimi kartoni. Čehi so temu kot edini na tem Euru dodali še dva rdeča. Najmanj rumenih kartonov, dva, so za zdaj prejeli v taborih Slovaške in Nizozemske.

Rušijo se rekordi

V skupinskem delu prvenstva v Nemčiji smo videli tudi kar nekaj rekordov. Medtem ko portugalski branilec Pepe pomika letvico najstarejšega nastopajočega (ta je trenutno pri 41 letih in 117 dneh), je Španec Lamine Yamal pri 16 letih in 338 dneh postal najmlajši nastopajoči v zgodovini. Luka Modrić je zrušil starostni rekord med strelci, saj je Italiji zabil pri 38 letih in 289 dneh.

Videli smo tudi najhitrejši gol v zgodovini prvenstev, ki ga je v 23 sekundi tekme z Italijo dosegel Albanec Nedim Bajrami. Dominik Szoboszlai iz Madžarske je s 23 leti in 243 dnevi postal najmlajši kapetan v zgodovini Eura, Nemec Julian Nagelsmann pa s 36 leti in 327 dnevi najmlajši selektor.

Pod poseben mejnik se je podpisal še portugalski virtuoz Cristiano Ronaldo, ki je kot prvi nastopil še na šestem prvenstvu stare celine.