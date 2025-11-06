Preobrat Celja v šestih minutah! Karničnik s 30 metrov zadel za tretjo zmago!

Nogometaši Celja so v tretjem krogu konferenčne lige na razprodanem stadionu Z'dežele (skoraj 8 tisoč navijačev) z 2:1 premagali poljskega velikana Legio iz Varšave, za katero nastopa Petar Stojanović. Domači so od 18. minute zaostajali z 0:1, nato pa sredi drugega polčasa v šestih minutah pripravili preobrat. Zadela sta Nikita Josifov in Žan Karničnik. Z nekaj izvrstnimi obrambami se je izkazal tudi mladi vratar Žan-Luk Leban in tako Celje ostaja nepremagano, s polnim izkupičkom devetih točk.

Konferenčna liga, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 6. november:

Na tribunah se je zbralo skoraj 8 tisoč ljudi, največ, kot dovoli Uefa na celjskem stadionu. Foto: Jure Banfi Vodilni slovenski prvoligaš NK Celje je želel po atenskem Aeku in irskem Shamrock Roversu zmagoviti niz v ligaškem delu konferenčne lige nadaljevati tudi proti varšavski Legii. Poljski velikan ima skoraj štirikrat večjo vrednost ekipe, a je pred tekmo na lestvici gledal v hrbet četi trenerja Alberta Riere, ki se je na krilih serijskega strelca Franka Kovačevića po uvodnih dveh tekmah povzpela tik pod vrh. Če bi Celjani dobili srečanje, bi postali prvi slovenski klub, ki bi v obdobju državne samostojnosti v Evropi ugnal eno od poljskih ekip.

Veselje Legie po zadetku za vodstvo z 1:0 Foto: Jure Banfi Tekmo pred razprodanimi tremi tribunami v Celju (ene Uefa ne dovoli odpreti) so bolje začeli gostje, ki so že v uvodnih 15 minutah večkrat ogrozili celjski gol. V 16. minuti so imeli prvo priložnost tudi domači, roke poljskega vratarja je ogrel Mario Kvesić. Hladen tuš za Celje je sledil v naslednji akciji, ko je z močnim strelom v kazenskem prostoru zadel Kacper Urbanski. Sredi prvega polčasa je bilo razmerje strelov krepko v korist Legie 9:3 proti golu in 4:1 znotraj okvira vrat. V 31. minuti so bili navijači na nogah, ko je na robu kazenskega prostora padel Danijel Šturm, a je glavni sodnik le zamahnil z roko, češ da ni bilo prekrška. Celjani so postajali vse bolj nevarni, v 36. minuti sta s strelom od daleč poskusila Nikita Josifov in Kvesić. Na pravem mestu je bil Kacper Tobiasz.

Nikita Josifov je zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Jure Banfi

Juanjo Nieto in Žan Karničnik sta se takole veselila velike zmage. Foto: Jure Banfi Tudi na začetku drugega polčasa so bili podjetnejši gostje, a je bil domači vratar Žan-Luk Leban vselej na pravem mestu, v 56. minuti denimo ob strelu Antonia Čolaka in še dvakrat ob strelih Urbanskega, strelca prvega gola na tekmi. Sredi drugega dela igre sta trenerja poskušala z več menjavami, gostujoči je na klop posedel slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića. V 72. minuti je sledila eksplozija navdušenja celjskih navijačev! Po izvrstni globinski podaji Kvesića se je sam iz oči v oči z gostujočim vratarjem znašel Josifov. Nekoliko je počakal, nato pa mu je žogo zanesljivo poslal za hrbet! Po pregledu s sistemom VAR je bil zadetek za izenačenje na 1:1 priznan. Pet minut pozneje pa je Celje že vodilo. Reprezentant Žan Karničnik je zadel s pravo bombo s skoraj 30 metrov. S še nekaj izvrstnimi obrambami se je v zadnjih minutah izkazal Leban in Celje je doseglo tretjo zmago.

Danijel Šturm je objela enega od junakov celjske zmage vratarja Žan-Luka Lebana. Foto: Jure Banfi

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Kovačević (Celje)

3 – Mulahusejnović (Noah)

2 – Augustyniak (Legia), Bajić (AEK L.), Diakite (Lausanne), Ishak (Lech), Koita (AEK A.), Kutesa (AEK A.), Musaba (Samsunspor), Ndour (Fiorentina), Marius (Samsunspor), Holse (Samsunspor), Jović (AEK L.)

Še štirje slovenski legionarji začeli v prvi postavi

Slovaški prvak Slovan Bratislava je na gostovanju na Finskem v Kuopiu izgubil z 1:3. Celotno tekmo sta odigrala Andraž Šporar, povratnik na Kekovem seznamu kandidatov za nastop v kvalifikacijah za SP 2026, in Kenan Bajrić.

V konferenčni ligi nastopajo še štirje slovenski legionarji. Dejan Petrovič z Rijeko gostuje v Gibraltarju pri klubu Lincoln Red Imps, ki je vse prej kot naivna ekipa, saj je v zadnjem krogu doma presenetil poljskega prvaka Lech Poznan (2:1). Začel je v prvi postavi.

Tudi Dušan Stojinović je začel tekmo, njegova Jagiellonia igra v Makedoniji pri Shkendiji.

