Čudovita novica iz Celja, a vse skupaj bi lahko bilo še lepše!

Nogometaše Celja v četrtek čaka nov domači evropski spektakel. Dvoboj konferenčne lige med Celjem in varšavsko Legio si bo v živo ogledalo okrog osem tisoč ljubiteljev nogometa. Celjski klub je namreč potrdil, da so v prodaji pošle vse vstopnice. Obisk pa bi bil lahko še večji, morda izražen celo s petmestnim številom, če bi bila na voljo tudi zahodna tribuna. Ta ima kar 4.850 sedežev, ki pa bodo za razliko od rekordnega spomladanskega spektakla proti Fiorentini v četrtek prazni. Tokrat Evropska nogometna zveza (Uefa) žal ne bo zamižala na eno oko …

Obeta se nov evropski spektakel na stadionu Z'dežele, ki pa ga bo spremljala kozmetična napaka. Varovanci Alberta Riere so v mestu ob Savinji poskrbeli za največjo nogometno evforijo v zgodovini kluba. Temu primerno je tudi zanimanje ljubiteljev nogometa za ogled srečanj. Celjani tudi v tej sezoni nastopajo v ligaškem delu konferenčne lige, tako da ne manjka atraktivnih tekmecev. Evropsko zgodbo v tej sezoni so zelo uspešno začeli proti grškemu velikanu AEK Atene (3:1), jo nadaljevali v gosteh v predmestju Dublina proti Shamrock Rovers (2:0), v četrtek pa jih na drugem največjem slovenskem stadionu čaka nov evropski izziv.

Če je bila zahodna tribuna na evropski tekmi med Celjem in Fiorentino 11. aprila polna, pa bo v četrtek drugače. Foto: Jure Banfi

Prihaja bogati poljski tekmec, varšavska Legia, za katero nastopa tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. V knežje mesto prihaja tudi ogromno poljskih navijačev. Zagotovo jih bo v Slovenijo pripotovalo vsaj tisoč. Za zdaj v Varšavi še niso potrdili, da bi v Celje lahko prišlo 1.500 navijačev, takšna je tudi kapaciteta južne tribune celjskega objekta, bodo pa vseeno zelo številčni in bučni. Ker sta razprodani preostali tribuni, osrednja vzhodna in severna, kjer bodo dvoboj že tradicionalno spremljali najglasnejši celjski navijači, združeni v navijaški skupini Celjski grofje, bi se tako lahko v četrtek na dvoboju zbralo okrog osem tisoč ljubiteljev nogometa.

Ne ustreza standardom Uefe

Ostaja pa pomislek, da bi vzdušje lahko bilo še bolj razkošno in veličastno, če bi lahko šle v prodajo tudi vstopnice za zahodno tribuno. Ta ponavadi sameva in ni v uporabi – za razliko od spomladanskega četrtfinalnega dvoboja med Celjem in Fiorentino, ki je na tribune privabil rekordnih 12.512 gledalcev – in podobno bo tudi tokrat. Zahodna tribuna ne ustreza standardom evropske krovne zveze za tako veliko raven tekmovanja, kot je ligaški del konferenčne lige.

Zahodna tribuna bo v četrtek na dvoboju med Celjem in Legio prazna. Foto: Jure Banfi

Spomladi je bila za dvoboj s Fiorentino odprta le zaradi posebnega dovoljenja, ki ga je Uefa izdala izjemoma. Takrat so potekali pogovori med Mestno občino Celjem, Nogometno zvezo Slovenije (NZS) in Uefo, celjskemu klubu je šel na roko tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Če pa je Uefa takrat izjemoma zamižala na eno oko in omogočila izvedbo rekordno obiskane nogometne tekme v Celju, pa je zahodna tribuna stadiona Z'dežele v tej sezoni znova zaprta za obiskovalce. Največja tribuna v sklopu stadiona, ki žal ponuja tudi najmanj udobja, saj podobno kot južna, namenjena gostujočim privržencem, nima strehe, trenutno ne ustreza vsem merilom Uefe za tako velike evropske tekme.

Potrebna bi bila konkretna naložba

Največjo težavo predstavljajo tehnična vprašanja. Razlogov je več, urediti bi bilo treba ogromno podrobnosti in zagotoviti konkretno naložbo, da bi celjski stadion, če bi bilo tudi v prihodnosti tako veliko zanimanje, kot je za ogled evropskega srečanja Celja v teh dneh, lahko odprl vrata tudi največje tribune. S tem vprašanjem pa se bo morala v prihodnosti ubadati zlasti Mestna občina Celje.

Osrednja (vzhodna) tribuna celjskega stadiona bo v četrtek podobno kot na prejšnji evropski tekmi z AEK pokala po šivih. Foto: Jure Banfi

Tako je v četrtek na dvoboju, ki se bo začel ob 18.45, na stadionu Z'dežele pričakovati podobno kuliso kot na uvodni tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti AEK. Takrat si je celjsko zmago (3:1) na krilih trikratnega strelca Franka Kovačevića v živo ogledalo 7.420 obiskovalcev, tokrat pa naj bi jih bilo še nekoliko več.