Pravljica Slovencev na Poljskem, Zahović ga je dočakal

Na Poljskem si nogometni kruh služi ogromno Slovencev, najboljše volje pa sta lahko Erik Janža in Luka Zahović. Prvi je kapetan Gornika Zabrzeja, drugi pa njegov soigralec v napadu, ki se vrača po poškodbi stopala. Da je nekdanji prvi strelec 1. SNL že odpravil težave, zaradi katerih je izpustil uvodnih deset srečanj sezone, nakazuje njegov zadetek proti Ardi. Dosegel ga je le sedem minut po vstopu v igro, Gornik pa je zmagal s kar 5:1 in se zasidral na vodilnem položaju poljskega prvenstva. Evforija med navijači narašča, poljski velikan na naslov državnega prvaka čaka že 37 let.

Gornik Zabrze je klub z bogato zgodovino. Spada med najtrofejnejše poljske klube, saj je naslov prvaka osvojil že 14-krat. Ker pa se je to dogajalo še v prejšnjem stoletju, veliko njegovih navijačev, zlasti mlajših, sploh ne ve, kako je proslavljati državni naslov v Zabrzeju. Gornik je bil namreč nazadnje prvak leta 1988, od takrat pa čaka na lovoriko – ali na naslov prvaka ali pa osvojeni pokal.

Več kot spodbudni rezultati v tej sezoni so v mestu v bližini Katovic povzdignili navijaško vročico, vse več je tistih, ki so prepričani, da bi lahko bila sezona 2025/26 mejnik, Gornik pa bi po slabih štirih desetletjih proslavljal naslov poljskega prvaka.

Luka Zahović potrdil petardo Gornika

Pot do naslova pa je še zelo dolga. Na Poljskem se igrajo šele tekme 14. kroga, ob upoštevanju rezultatov v uvodnih mesecih sezone pa med privrženci Gornika ne manjka optimizma. Njihovi ljubljenci na lestvici namreč zasedajo prvo mesto in so v odlični formi. V nedeljo so doma nadigrali Arko s kar 5:1, pri veličastni zmagi pa sta sodelovala tudi oba slovenska legionarja. Erik Janža pri Gorniku že nekaj let nosi kapetanski trak, lani pa se mu je pridružil Luka Zahović, s katerim se je Prekmurec pogosto družil tudi v slovenski izbrani vrsti.

Luka Zahović je prvi zadetek v poljskem prvenstvu v tej sezoni dosegel v 71. minuti. Postavil je končni rezultat 5:1. Foto: Guliverimage

Nekdanji golgeter Maribora je v sezono vstopil s poškodbo stopala. Potreben je bil operacijski poseg, zaradi katerega je Zahović preskočil uvodnih deset tekem. Nato je sledila vrnitev na igrišča. V pokalnem tekmovanju se je že vpisal med strelce, v prvenstvu pa je na zadnjih štirih tekmah v igro vstopal s klopi in dobival drobtinice, a zaman čakal pot do zadetka. Dočakal ga je v nedeljo, ko je zanj potreboval le sedem minut.

V igro je vstopil v 64. minuti, sedem minut pozneje pa proslavljal svoj prvi zadetek v poljski Ekstraklasi v tej sezoni. Veselje je bilo ogromno, 29-letni slovenski napadalec je s tem prebil strelski led v prvenstvu, hkrati pa napovedal, da bi lahko v nadaljevanju sezone na zelenici prebil še več minut in Gorniku do novih uspehov pomagal s še večjim številom zadetkov. Na nedeljski tekmi je zadnjih 15 minut v dresu Gornika odigral tudi 40-letni nemški as Lukas Podolski, ki še vztraja na nogometnih zelenicah.

Nekdanji velikan nemškega in svetovnega nogometa Lukas Podolski še vztraja na zelenicah, saj želi z Gornikom postati poljski prvak. Foto: Guliverimage

Gornik je v nedeljo z visoko zmago izkoristil spodrsljaj najbližjega zasledovalca Jagiellonie Bialystok, ki je doma izgubila proti Rakowu (1:2) in s tekmo manj za vodilno ekipo zaostaja pet točk. Slovenski branilec in nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović je odigral zadnjih 17 minut.

Legia brez Stojanovića do točke

Na vrhu poljskega prvenstva ne manjka klubov, pri katerih imajo pomembno besedo Slovenci. Tretjeuvrščena Wisla Plock, pri kateri se dokazuje Žan Rogelj, z dvema tekmama manj za Gornikom zaostaja sedem, četrouvrščena Cracovia Krakov, ki jo vodi slovenski trener Luka Elsner, pa osem točk. Oba bosta dejavna danes.

Petar Stojanović bo v četrtek v konferenčni ligi z Legio gostoval v svoji domovini. Foto: Guliverimage

Janža in Zahović tako v Zabrzeju pišeta slovensko pravljico na Poljskem, v četrtek pa se obeta nov slovensko-poljski dogodek, saj bodo Celjani v tretjem krogu ligaškega dela konferenčne lige na stadionu Z'dežele gostili varšavsko Legio. Tako bo v knežje mesto prišel tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ne bo manjkalo niti številnih bučnih poljskih navijačev.

Legia je v nedeljo gostovala pri Widzew Lodžu, ki ga vodi Hrvat Igor Jovičević, sicer pred leti tudi trener Celjanov, Ljubljančan pa je izpustil dvoboj zaradi kazni rumenih kartonov. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1), Legia pa na lestvici zaseda deveto mesto. S tekmo manj za vodilnim Gornikom zaostaja 12 točk.